El homenaje a las víctimas del 11-M en 'Nos vemos en otra vida': "Cuentan lo que pasó con dignidad y serenidad"

Aunque pueda pasar un poco desapercibida por su escasa promoción hasta prácticamente el día de su lanzamiento, uno de los estrenos más potentes del mes de marzo es Nos vemos en otra vida. Se trata de la serie de Disney+ que adapta la novela de Manuel Jabois, que se basa en la entrevista que Gabriel Montoya Vidal, Baby, le concedió para hablar sobre su vinculación con el mayor atentado yihadista cometido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004.

Creada por Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo (Crematorio, La Zona), la ficción se traslada a Avilés para contar la historia de Baby (Roberto Gutiérrez), un adolescente de dieciséis años que, junto a Emilio Trashorras (Pol López), participó en el traslado de los explosivos que se usarían en Madrid. Baby fue el primer condenado por los atentados y su testimonio fue clave en el macro juicio que tuvo lugar en 2007.

Durante el proceso creativo de esta serie, sus directores y guionistas tenían muy claro que querían ser lo más rigurosos y respetuosos que fuera posible, teniendo en cuenta la delicadeza que requiere un asunto tan doloroso como este. Y, por supuesto, respetando la memoria de las víctimas, que tienen un papel esencial en Nos vemos en otra vida.

"Una de las cosas que teníamos clara es que no queríamos reconstruir el 11M en Atocha con los trenes", aclaró Alberto Sánchez-Cabezudo al respecto y en relación con una de las decisiones creativas más importantes de la serie. "No queríamos ver sangre", añadió su hermano Jorge.

De hecho, en uno de los últimos episodios, y durante el momento en el que se recrea el macro juicio, algunas de estas víctimas reales aparecen en pantalla, prestando declaración y contando cómo vivieron aquella tragedia. Algo que se hace sin caer en recreaciones morbosas, simplemente a través de sus testimonios.

"Habíamos visto para documentarnos el macro juicio, que está grabado y hay vídeos, con lo cual vimos los testimonios de las víctimas en el día del juicio, en el que fueron a presentarse", recuerda Alberto Sánchez-Cabezudo. "Cuentan todo lo que pasó desde que explotó, sus vivencias ese día y pero al mismo tiempo desde la dignidad y la serenidad. Transmiten una preocupación por querer contar bien lo que les pasó ese día".

"Eso es de un sobrecogimiento que nos llamó poderosamente la atención. Nosotros decidimos transcribir exactamente las declaraciones que hicieron palabra por palabra. No están enteras, cogimos trozos, pero es lo que contaron, es lo que contaron, son ellos", añadió.

'Nos vemos en otra vida': escena del testimonio de las víctimas del 11M en la serie de Disney+

La participación de las víctimas

Jorge Sánchez-Cabezudo cuenta también que cuando "les planteamos el proyecto que íbamos a hacer -ya que salen en la serie-, tuvimos que pedirles, por supuesto su autorización para los testimonios. Y además, quisimos que ellos conocieran lo que estábamos haciendo y cómo lo íbamos a tratar".

"Compartíamos la misma necesidad de entender y contarlo, de que la historia se sepa, que se cuente y que no se olvide. Eso es lo que está cambiando o lo que debería cambiar ahora. Creo que las ficciones como esta o como Patria son necesarias porque hay que hablarlo, porque al fin y al cabo es algo que nos ha pasado y algo que necesitamos contarnos a nosotros mismos porque ha formado parte de nuestras vidas", añadió.

"Somos muy reflexivos y nos gusta pensar mucho los proyectos y abordarlos con rigor. Según íbamos avanzando, estuvimos en contacto con las víctimas, que salen en el capítulo cinco, para contarles cómo lo queríamos hacer y cómo iban a salir reflejados", expresó Alberto.

"Fue uno de los momentos más intensos y emocionantes de nuestra carrera profesional", reveló Jorge. "Ellos lo vieron y entendieron lo que queríamos hacer, y creo que fue duro también ver la cutrez de los personajes, es decir, entender que todo lo que había sucedido era porque habían estado en manos de gente así. Es decir, que no había sido un crimen sofisticado o prediseñado, sino que todo es así de cotidiano, banal, cutre. Nos sobrecogió y a ellos también. Y compartieron la idea de que esto había que contarlo, que la historia de los atentados no puede quedar diluida en algo de lo que no se hable", concluyó.

