Así se repartirá la herencia millonaria de Matthew Perry cinco meses después de su muerte

Más de cuatro meses después de que la muerte de Matthew Perry conmocionara al mundo entero, sigue habiendo novedades relacionadas con su deceso. La más reciente tiene que ver con su testamento, que revela a dónde irá destinada la fortuna del actor de Friends tras su deceso.

Según han revelado algunos medios como la revista People, la mayoría de las pertenencias del intérprete serán gestionadas a través de un fideicomiso que está relacionado con la industria de Hollywood.

En el documento oficial, que Perry firmó en 2009, señala que quería dejar sus pertenencias a la organización Alvy Singer Living Trust, que aparentemente lleva el nombre del personaje de Annie Hall, la película de Woody Allen.

Por otro lado, su padre John Perry y su madre Suzanne Morrison fueron nombrados como los principales beneficiarios del fideicomiso junto a la medio hermana del intérprete Caitlin Morrison y la expareja del actor Rachel Dunn, que también figuran en el documento.

Además, Perry también indicó en su testamento que en el caso de que tuviera hijos, estos no tendrían derecho a acceder a su patrimonio. Algo que no se aplica, ya que el actor no tuvo descendencia.

Según la revista, Lisa Ferguson y Robin Ruzan, exesposa del actor Mike Myers y con quien Perry trabajó en el concurso Celebrity Liar, figuran como coejecutoras del testamento.