‘Nos vemos en otra vida’, la serie que cuenta cómo un chico de 16 años terminó siendo el origen del 11M

Mientras nos recuperábamos del éxito de Cristóbal Balenciaga, Disney+ anunció por sorpresa el estreno de Nos vemos en otra vida. Se trata de una serie creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo (Crematorio, La Zona) que adapta el libro del periodista Manuel Jabois, basado en la entrevista que Gabriel Montoya Vidal, Baby, le concedió para hablar sobre su vinculación con el mayor atentado yihadista cometido en suelo europeo el 11 de marzo de 2004.

En aquel año, Baby era un adolescente de dieciséis años que, junto a Emilio Trashorras, participó en el traslado de los explosivos que se usarían en Madrid. Baby fue el primer condenado por los atentados y su testimonio fue clave en el macro juicio que tuvo lugar en 2007.

Casi coincidiendo con el 20º aniversario del atentado, llega la serie a la plataforma. Sobre ella hablaron los creadores Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL. Cuentan cómo fue el proceso creativo y qué papel tiene la ficción para ayudarnos a dialogar con nuestro pasado.

Primeros pasos

Al preguntarles cómo se fraguó el proyecto, los hermanos Sánchez-Cabezudo explicaron que, en realidad, tardaron varios años en poder sacarlo adelante. Entre otras cosas, tuvieron que adquirir los derechos de Nos vemos en esta vida o en la otra, la novela de Manuel Jabois, algo que no fue sencillo, porque pasó un tiempo hasta que quedaron libres. Después de eso, Alberto Sánchez-Cabezudo cuenta que también estuvieron "mucho tiempo pensando cómo estructurarla y cómo abordarla" antes de rodar.

"Pero es que es una historia que te hace plantearte 'no podemos no contarlo'. ¿Cómo es posible que dentro de la ficción española no se haya contado aún?", se planteó su hermano Jorge Sánchez-Cabezudo. "Es una historia muy potente que habla de algo que nos afecta muchísimo, que nos interpela muy directamente sobre la 11 M, tanto a los que no lo vieron porque no lo conocían pero saben que existe, los que estábamos y lo vivimos, porque nos remite y algo muy importante en nuestras vidas... Todo el mundo recuerda dónde estaba y qué hacía en ese momento".

['Shōgun': de William Adams al Consejo de regentes, los hechos históricos que inspiran la serie de Disney+]

"Creo que veinte años después de los atentados es momento ya de poder hablar de esto. De contarlo con el tiempo suficiente como para tener una mirada sosegada, pero a la vez precisa", añadió.

Además, los creadores hablaron también del grado de implicación del propio Jabois, que les "dejó plena libertad" en el proceso. "Nos encantaba desde dónde miraba Jabois la historia", señaló Alberto Sánchez-Cabezudo. "Contarlo desde algo tan pequeño, centrarnos en seguir a un chico de 16 años que está en el origen de algo tan tremendo... Eso nos movió a pensar en una estructura en la que incluso el propio Jabois fuera -y es- un personaje de la ficción. Reflejamos esa entrevista que le hizo, le encantó la estructura y la aportación".

La banalidad del mal

Pol López en 'Nos vemos en otra vida' Disney+

"Lo que nos movió a nosotros a hacer la serie era tratar de entender cómo puede pasar algo así", planteó Alberto Sánchez-Cabezudo. "Conocíamos un poco la trama asturiana, habíamos visto cosas del macro juicio, pero yo personalmente no me acordaba de que el primer condenado por uno de los mayores atentados en Europa fue un chico español de dieciséis años".

"También nos planteábamos cómo el mal muchas veces no nace o no es tan solo grandes planes maquiavélicos, sino también lo cutre, lo pequeño, esa banalidad del mal que muchas veces aboca a cosas tan trágicas y tan dolorosas".

['Anatomía de Grey': el trepidante tráiler de la temporada 20 trae todo lo que esperan los fans de la serie]

"Además de contar cómo sucedió, también consistía en contar el dolor que provocó", prosiguió. "Creo que es necesario fijar en la memoria que sucedieron estas cosas y que provocaron una herida y dolor tanto en las víctimas y como en general en la sociedad española".

Sobre esto y la forma en la que ha cambiado la sociedad en estos veinte años, Jorge Sánchez-Cabezudo dijo que "lo que sí ha cambiado o debería cambiar es poder hablar de ello con naturalidad". Según él, "siempre se ha intentado tener mucho cuidado con las víctimas de terrorismo de todo tipo", pero, al mismo tiempo "es necesario hablar de ello de una forma abierta".

Dialogando con el pasado

'Nos vemos en otra vida' Disney+

Puede que la ficción sea una gran herramienta para reflexionar sobre el lugar del que venimos. En esto coinciden los hermanos Sánchez-Cabezudo, que tuvieron claro que "no queríamos hacer un documental", porque "la ficción tiene el poder de fijar en la memoria una representación muy potente", indicó Alberto. "Ahora que se cumplen 20 años creíamos que era muy necesario y que esta era la manera de hacerlo".

"Cuando tú empiezas un trabajo como este, lo que tienes en la cabeza es 'esto lo va a ver un señor que ha estado en esos trenes'. Eso es una responsabilidad muy grande. La mayoría de los casos, nuestro mayor delito puede ser aburrir a alguien. Pero en este caso, estás removiendo sentimientos, estás removiendo sensibilidades y es algo muy, muy, muy delicado", concretó Jorge Sánchez-Cabezudo.

[Se acabó compartir contraseña en Disney+: qué sabemos de la nueva medida y cuándo llegará a España]

"Normalmente, haces pelis y series y quieres que la gente se enganche, pero aquí hay había un componente adicional que no dejábamos de pensar en él. Nos ha pasado a nosotros y a todo el equipo. Todos los que entraron en el proyecto y recibió los guiones se vio como híper responsabilizado. Nadie entró a lo loco en este proyecto, tampoco los actores, que eran conscientes de que iban a recrear a personajes reprobables".

"Pensábamos que algunos de los espectadores posibles, pues por supuesto, iban a ser las víctimas, por supuesto, pero también los personajes que recreamos en la serie, que siguen todos vivos", concluyó.

Decisiones creativas

'Nos vemos en otra vida' Disney+

Entre todas las cosas positivas que se pueden extraer de Nos vemos en otra vida, una de las más importantes si cabe es la manera en la que sus creadores consiguen que el público entre de lleno en la historia, tratando de hacer una ficción lo más realista posible. Y lo consiguen gracias al hecho de elegir principalmente a actores no profesionales como protagonistas.

De hecho, aunque sean reconocibles Pol López (Suro) o Tamara Casellas (El hijo zurdo), el personaje de Baby es interpretado por Roberto Gutiérrez, que debuta en la pequeña pantalla. Esto fue una decisión que tuvieron clara los creadores desde el primer momento.

['Echo': en qué episodio aparece Daredevil, cómo se justifica su cameo y por qué se rodó como plano secuencia]

"Queríamos que el chico fuese asturiano y que tuviera esa edad, y estuvimos haciendo un street casting en la zona de Asturias. Encontramos a Rober a la salida de un McDonalds con pelo mohicano y en cuanto le vimos hablar y contarnos cuatro cosas después de ver a 200 chicos sabíamos que la serie iba a pivotar ahí y que tenía que tener esa naturalidad. Fuimos en esa dirección, para que la serie no te sacase de lo que ocurrió y que fuese muy naturalista", explicó al respecto Alberto Sánchez-Cabezudo.

"Todo el trabajo de la serie en general fue un trabajo de equilibrios, de generar equilibrios entre un texto muy bien escrito, pero que al mismo tiempo tenía que sonar muy natural y ser algo muy fresco. Eso te lo da la frescura de un actor no profesional", añadió su hermano".

[Rick Riordan: "'Percy Jackson' era una historia para mi hijo, pero quería que otros niños sientan que son importantes"]

"A la vez, el personaje de este chaval está complementado con una voz en off de un actor profesional, que le acaba de dar el matiz y los dos forman un solo personaje", indicó Jorge Sánchez-Cabezudo. "Al fin y al cabo, es la historia de un testigo, de alguien que ve, sigue y se deja arrastrar. Pero el motor, lo que mueve dinámicamente la historia, es el personaje de Trashorras".

"[Roberto Gutiérrez] funcionó muy bien con Pol López, que tenía mucha experiencia", elogió Alberto. "Le adoptó también de alguna manera, le llevó debajo del manto y la actriz que hace de su madre, Tamara Casellas, también. Todos le arroparon y hubo un muy buen ambiente de trabajo en ese sentido, fue todo muy complementario. Ha sido un proyecto que parece muy complicado y que lo ha sido, pero luego también ha sido un gustazo. Este rodaje ha sido particular, por lo que estábamos tratando, pero ha sido un equipo increíble, sino no habríamos podido hacerlo", concluyó Jorge finalmente.

'Nos vemos en otra vida' está disponible en Disney+.