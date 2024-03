El gran cambio del libro a la serie en 'Reina Roja': "Basta del cliché de 'lo que debería ser una persona gay'"

Cuando se lleva a cabo un proceso de adaptación, hay ocasiones en las que viene bien dejar atrás ciertas partes de la historia. Un ejemplo de ello es, sin duda alguna Reina Roja, la serie que adapta la novela de Juan Gómez-Jurado y que se estrena en Amazon Prime Video.

Porque el hecho de que en la novela se describa al protagonista, Jon Gutiérrez (al que interpreta Hovik Keuchkerian), como un hombre que además de ser policía es gay, es siempre bienvenido. Especialmente por ser un personaje que entra dentro de los arquetipos de un tipo de literatura mainstream capaz de llegar a todo tipo de públicos.

Pero suele chirriar, aunque la novela no se publicara hace tanto, seguir leyendo descripciones como que "tiene miedo de que le peguen el SIDA" o que "esté acostumbrado a lidiar con cosas del pasado como los lugares oscuros (es gay)". Y lo hace porque son comentarios que, aunque se hagan sin mala intención, siguen siendo de tener un gusto terrible.

[¿Existe en realidad el Madrid subterráneo de 'Reina Roja'? Los creadores de la serie responden]

Suele ser incómodo leer esto desde la publicación de Reina Roja en 2018 y hasta el día de hoy en algunas novelas de estas características u otros bestsellers, en especial porque, aunque no se escriban pensando en llegar concretamente a este tipo de lectores, estos libros también pueden acabar en las manos de personas del colectivo LGTB+, hastiadas de leer y escuchar descripciones y referencias tan despectivas como estas.

Por eso es de agradecer que la serie haya optado por tomar un camino diferente y que va en contra de perpetuar estos clichés sobre el género y la sexualidad. Sobre esta visión del personaje de Jon Gutiérrez, SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL habló con los actores protagonistas de Reina Roja Hovik Keuchkerian y Victoria Luengo, que cuentan cómo ha sido plasmar la sexualidad de Jon en pantalla.

Así es 'Reina Roja', la adaptación de la novela de Juan Gómez-Jurado que estrena Prime Video

"Yo lo tenía clarísimo y se lo dije tanto Juan [Gómez-Jurado] como a Koldo [Serra] y a Amaya [Muruzábal]. Creo que esa conversación duró un minuto", comenzó diciendo Hovik Keuchkerian. "Sabía que no iba a poner el acento vasco porque me iba a sacar del personaje. Y no hubo problema. Me dijeron 'Jon lleva viviendo en Madrid 20 o 15 años desde que tuvo el problema en Bilbao y se fue a Madrid. No tiene acento'", puso de ejemplo.

Después, reconoció: "Yo siempre he tenido mucho éxito con los gays. Siempre. No tengo ningún tipo de tabú a nivel sexual, ya te lo digo. Y siempre, por la manera de ser que tengo, siempre digo que yo no voy a hacer nada para parecerlo ni voy a marcar nada. Ninguna mirada, gesto ni caras".

[¿Existe en realidad el Madrid subterráneo de 'Reina Roja'? Los creadores de la serie responden]

"Y de este tipo [en referencia a Jon], tienes que fijarte para verlo en sus miradas, sus caras, la relación que tiene con la madre, que sale hecho un pincel, cómo come, la forma de hablar, las caras que pone, cómo le dice al guardia de seguridad 'bombón'... Estos detallitos, algunas cositas que puede que veas y que te plantee la duda y pienses: '¿Este tipo es gay? Podría ser'", señaló.

"Pero ese punto de negociación conmigo mismo como intérprete y leyendo la novela duró exactamente diez segundos. Yo dije 'No, aquí no. Esto no se va a marcar de ninguna manera'".

Después, su compañera de reparto Victoria Luengo expresó: "Por otra parte, ya basta de hacer el cliché de lo que debería ser una persona gay. O sea ¿cómo se interpreta el hecho de ser gay? Yo estoy muy a favor de lo que ha hecho Hovik".

'Reina Roja' está disponible en Amazon Prime Video.