Chris Evans es la damisela en apuros de Ana de Armas en 'Ghosting', una comedia de acción con mucha química

Cuatro años después de compartir pantalla en Puñales por la espalda, Ana de Armas y Chris Evans vuelven a coincidir. Esta vez como la pareja protagonista de Ghosting, una comedia romántica y de acción, en la que la actriz supera con creces el reto de cargar sobre sus hombros el peso de escenas de lucha con armas y cuerpo a cuerpo. Y demuestra que no hay género que se le resista: tiene talento y carisma de sobra.

Ambos tiene talento y carisma. También mucha química, ese factor casi místico que no se puede fingir ni ensayar. Existe o no, y de él que depende que una película romántica funcione. Y esta lo es en su primera media hora, desde ese encuentro casual en el que Sadie (de Armas) está de compras en un mercado de fin de semana con la intención de comprar una planta, siguiendo el consejo de su terapeuta.

En el puesto de las plantitas está Cole (Evans). Ya os contará él la historia de qué hace ahí y por qué vive con sus padres. Y ya decidiréis vosotros si compráis que el Capitán América es granjero, pero también os digo que mentiras más gordas hemos comprado, y que un poco de suspensión de la incredulidad no le hace daño a nadie. Sobre todo, cuando el paquete está envuelto con tan firme voluntad de entretener, como es el caso.

Después de un roce inicial (nada forzado y que tiene su gracia), la pareja decide sin mucho rodeo y sin hacerse de rogar ir a dar un paseo por la ciudad. Como a Céline y Jesse en Antes del amanecer, a Sadie y Cole las horas les pasan sin que se den cuenta y la noche se alarga hasta que se encuentra con el día. Desde luego es evidente que no lo pasan mal juntos, pero no los conocemos tanto como para pensar que están hechos el uno para el otro.

Eso nosotros, porque Cole sí está convencido de que ha encontrado a la mujer de su vida. El problema es que desde que se despidieron aquella mañana ella ha ignorado todos sus mensajes. Y de ahí el título de la película. Pasan cosas y, como habéis visto en todo el material promocional, el giro de la historia es que Sadie es una agente de la CIA. Y el otro, que cuando vuelvan a encontrarse, Cole será su damisela en apuros.

Reconozco que tiene su gracia ver al Capitán América arrastrado por Ana de Armas, mientras ella liquida a todos sus enemigos. Y lo mejor de todo es que se nota que Chris Evans se entrega a ese nuevo rol con desparpajo y sabe dejar brillar a su compañera, que por cierto ha tenido con Ghosting su primer crédito como productora ejecutiva.

Los guionistas son Chris McKenna (Spiderman: No Way Home), Rhett Reese y Erik Sommers (Deadpool), por lo que el humor es un ingrediente prominente en esta receta; un humor muy autoconsciente que funciona a las mil maravillas. El director es Dexter Fletcher (Rocketman, The Offer) y se luce con dos secuencias espectaculares, una en un autobús y la otra en un restaurante giratorio, que garantizan que la parte de acción y aventuras también sean un disfrute.

Hay un detalle curioso del que no sé si os darías cuenta si no os lo digo, pero a pesar de lo exageradas que son algunas de las escenas violentas, no veréis ni una gota de sangre. Lo que sí veréis son algunos rostros conocidos en forma de cameos, de los que no puedo decir nada más porque nos han prohibido mencionarlo en las críticas.

Podría decir que Ghosting le da un giro a la comedia romántica tradicional haciendo que sea el personaje de Evans quien necesita que le rescaten, pero sinceramente no creo que la película reinvente nada. Su principal reclamo es su vocación de entretener. La crítica de Estados Unidos la ha odiado, a mí me parece un muy buen plan de fin de semana. Tendréis que verla para saber de qué lado está. Haced palomitas y disfrutad.

'Ghosting' está disponible en Apple TV+.

