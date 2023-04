Netflix encarga una serie de misterio sobrenatural a los hermanos Duffer, creadores de ‘Stranger Things’

Después de anunciar la puesta en marcha de una serie de animación ambientada en el universo de Stranger Things, el siguiente proyecto de los hermanos Duffer será la nueva serie de Netflix The Boroughs, una ficción de misterio y sobrenatural de la que serán productores ejecutivos.

Creada por Jeffrey Addiss y Will Matthews, la serie de ocho episodios estará ambientado en una comunidad muy pintoresca de jubilados que viven en el desierto de Nuevo México. Allí, un grupo de héroes inverosímiles deben unirse para evitar que una amenaza sobrenatural les robe lo único que no tienen: el tiempo.

Los hermanos Matt y Ross Duffer serán los productores ejecutivos de la serie junto a Hilary Leavitt a través de su productora Upside Down Pictures, fundada en julio de 2022. Addiss y Matthews, serán los showrunners y también productores ejecutivos, tras haber llevado a cabo la exitosa serie de animación Cristal Oscuro: La era de la resistencia, disponible en Netflix.

"Hemos sido fans de la forma de escribir de Jeff y Will durante mucho tiempo, y cuando nos presentaron su idea para The Boroughs, inmediatamente supimos que tenían algo muy especial en sus manos", dijeron Matt y Ross Duffer en un comunicado.

"Aunque los héroes de The Boroughs tienen algunos años más que los niños de Stranger Things, son un grupo de inadaptados igualmente adorables, y no podemos esperar a que te unas a ellos en una aventura que a veces da miedo, otras es divertida y otras profundamente conmovedora", añadieron.

Por su parte, Addiss y Matthews agregaron: "Estamos encantados de estar de vuelta en Netflix. Trabajar junto a los hermanos Duffer (que son bastante buenos haciendo series) y su equipo ha sido un sueño hecho realidad. Aportan el equilibrio perfecto entre el corazón y el horror a nuestra historia. No podemos esperar a que el público de todo el mundo descubra el oscuro misterio oculto tras la soleada apariencia de The Boroughs”.

Otros proyectos de los hermanos

The Boroughs es el segundo proyecto que los hermanos Duffer llevarán a cabo con su productora para Netflix, contando con la ya anunciada serie de anime del universo Stranger Things, aún sin título oficial.

También se llevará a cabo un spin-off de su serie estrella, del que han dejado claro que "no será sobre Eleven, Steve, Dustin ni ningún otro personaje" y que "será 1000% diferente".

Según Matt y Ross Duffer, las ideas que tienen no tienen nada que ver con los personajes a los que ya conocemos. "He leído estos rumores de que habrá un spin-off de Eleven, que habrá un spin-off de Steve y Dustin o derivados", dijeron. "Ya lo hemos hecho. Hemos pasado no sé cuántas horas explorando todo eso. Será muy diferente", aclararon.

Además, junto a sus proyectos relacionados con la ficción estrella de la plataforma, los creadores están desarrollando junto a Netflix una adaptación en acción real del anime Death Note para Netflix y otra de The Talisman, la obra de Stephen King, junto a Amblin Entertainment de Steven Spielberg y Paramount Television.

