¿Tú tampoco te enteras de lo que dicen en algunas series y películas? Amazon Prime Video tiene la solución

La revolución de las inteligencias artificiales acaba de llegar a las plataformas de streaming. Y lo ha hecho en Amazon Prime Video, que acaba de incluir una nueva función que cambiará por completo la manera en la que sus clientes disfrutarán de su contenido a partir de ahora.

La plataforma acaba de incluir la opción Dialogue Boost, que permitirá a los espectadores comprender mucho mejor lo que dicen los personajes de las series, películas y programas.

La función ha sido impulsada por una inteligencia artificial y está diseñada para aumentar el volumen del diálogo y diferenciarlo aun más de la música de fondo y los efectos de sonido. Se puede personalizarlo según las preferencias, todo ello para generar una "experiencia de visualización más cómoda y accesible".

La compañía ha declarado que esto fue diseñado pensando en la audiencia con problemas de audición, para hacer que su consumo de contenido sea más accesible, pero finalmente servirá para abordar un problema mucho más generalizado.

Esta opción analiza el audio original de una película o serie, identificando los puntos en los que el diálogo puede ser difícil de escuchar. Después, los patrones de voz se aíslan y se mejora el audio para que el diálogo sea más claro. Se encuentra en dentro del menú desplegable de audio y subtítulos, y se puede configurar entre Medio o Alto.

Dialogue Boost, la nueva función de Amazon Prime Video.

Dialogue Boost está disponible en la plataforma configurada en inglés -se espera que llegue pronto a España-, aunque de momento sólo en algunos de los originales de Prime Video. Entre las series que permiten esta opción se incluyen La Maravillosa Sra Maisel, Jack Ryan y Harlem, y películas como The Big Sick, Being the Ricardos y Beautiful Boy. Amazon ya ha declarado que agregará más títulos este año.

"En Prime Video, estamos comprometidos a crear una experiencia de retransmisión inclusiva, equitativa y agradable para todos nuestros clientes", dijo Raf Soltanovich, vicepresidente de tecnología de Prime Video y Amazon Studios.

"Nuestra biblioteca de contenido con subtítulos y descripción de audio continúa creciendo y al aprovechar nuestras capacidades tecnológicas para crear innovaciones pioneras en la industria como Dialogue Boost, estamos dando un paso más para crear una experiencia de retransmisión más accesible", añadió.

Las alternativas de otras plataformas

Entre todas las plataformas que están intentando hacer más accesible su contenido a los usuarios, también destaca Netflix, que está tratando de convencer a sus usuarios de que no se vayan y sigan a bordo y ofrece a los usuarios que accedan desde la televisión la opción de personalizar el tamaño y el formato en el que aparecen los subtítulos.

Esta actualización permite elegir entre varios tamaños de letra y aspecto visual de la misma y ya está disponible en Estados Unidos. Hay disponibles tres tamaños -pequeño, mediano y grande- y también cuatro estilos o colores diferentes, que incluyen la opción predeterminada del texto blanco, añadirle un sombreado negro, un texto negro con fondo blanco y un formato con el texto amarillo y el fondo negro.

