Apple TV+ adaptará 'La tierra de las mujeres' de Sandra Barneda con Eva Longoria y Carmen Maura

Apple TV+ repetirá con el equipo de Now & Then, su primera serie española. Ramón Campos y Gema R. Neira se encargarán de adaptar la novela de Sandra Barneda La tierra de las mujeres. La estadounidense Eva Longoria y la española Carmen Maura serán las protagonistas de Land of Women.

La actriz de Mujeres desesperadas será Gala, una mujer de Nueva York cuya vida da un vuelco cuando su esposo implica a la familia en irregularidades financieras y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto con su madre anciana y su hija universitaria. Para escapar de los peligrosos criminales con los que el ahora desaparecido marido de Gala está en deuda, las tres mujeres se esconden en el mismo encantador pueblo vinícola del norte de España del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los rumores se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos familiares más profundos.

Era cuestión de tiempo que Eva Longoria y Bambú acabaran trabajando juntos después de que la productora gallega se expandiera internacionalmente con Now & Then. La inolvidable Gabrielle de Mujeres desesperadas fue una de las primeras defensoras de la productora fuera de España, declarándose fan de Velvet y adaptando Gran Hotel en Estados Unidos. Carmen Maura será la madre de la tejana en su primera colaboración con Bambú, una serie que se rodará en inglés y español y se podrá ver en cualquiera de los dos idiomas.

Después de aparecer con personajes episódicos en series como Al salir de clase, Javier ya no vive solo y Compañeros, Sandra Barneda salta al otro lado de la cámara con la adaptación de su segunda novela como escritora. Con Un océano para llegar a ti, su sexto libro, se quedó a las puertas del Premio Planeta.

