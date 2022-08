Así se hizo 'A League of Their Own', la serie basada en 'Ellas dan el golpe': Nos lo cuenta su creadora

Así se hizo 'A League of Their Own', la serie basada en 'Ellas dan el golpe', nos lo cuenta su showrunner

En 1943, mientras los hombres estaban en la guerra, las mujeres se convirtieron en la mano de obra que salvó la industria de Estados Unidos. También el béisbol, que estuvo a punto de desaparecer, y se mantuvo vivo gracias a una liga femenina profesional con jugadoras dispuestas a darlo todo en el campo. Esa es la historia real que contó Penny Marshall en Ellas dan el golpe en 1992, y que ahora cuenta A League of Their Own, la nueva serie a Amazon Prime Video.

Will Graham (Mozart in The Jungle) y Abbi Jacobson (Broad City) son los responsables de la adaptación de esta mítica película protagonizada por Geena Davis, Madonna, Rossie O'Connell y Tom Hanks, que fue un éxito de crítica y público en su estreno, y que fue seleccionada para su conservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por su valor histórico, cultural y estético.

En su nueva versión, la historia de la All-American Girls Professional Baseball League (AAGPBG) amplía su campo de visión para incluir otras realidades que también formaron parte del momento histórico, pero no tuvieron cabida en la película, como las de las jugadoras negras, que formaron parte de una liga segregada, o las de las jugadoras lesbianas, con un elenco encabezado por Jacobson, D'Arcy Carden, Chanté Adams y Roberta Colíndrez, entre otras. Esto es lo que nos contó Will Graham, coshowrunner de la serie, en una entrevista telefónica con SERIES & MÁS.

Las protagonistas de la serie 'A League of Their Own'.

¿Cómo surgió la idea de hacer una serie basada en 'Ellas dan el golpe'?

Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba en un hotel de Venecia durante el rodaje de Mozart in The Jungle. Había mucho ruido en los pasillos y yo necesitaba escribir un guion, así que me puse la película de fondo para apagar lo que venía de fuera. Me la puse de fondo porque me la sé de memoria, pero en algún momento me distraje de lo que estaba haciendo y le presté más atención a la tele y empecé a pensar en todas las historias que había alrededor, las sugeridas y las que no estaban en la peli.

Días después me puse a investigar, después fui a Sony y les hice la propuesta. Estaba seguro de que dirían que no, pero lo hice igualmente. Para mi sorpresa, me dijeron que sí enseguida. No podía creerlo. Cuando supe que quería desarrollar el proyecto con alguien, pensé en Abbi Jacobson. La conocía poco, pero era fan de Broad City y sé que es una de las personas más divertidas, reales y apasionadas de la industria, así que se lo propuse. Y aquí estamos.

¿Cómo y por qué decidisteis incorporar las historias de mujeres negras y queer en la serie?

No diría que decidimos contar esas historias, sino que esa es la historia real. Cuando empezamos a desarrollar el proyecto y a investigar todo el contexto histórico, nos encontramos con mujeres como Tony Stone, Connie Morgan y Mimi Johnson que jugaron al béisbol en las Ligas Negras (Negro League), una gran liga profesional en aquella época. También había una gran historia queer, que no creo que sea una gran sorpresa para nadie, pero que hasta ahora no hemos visto.

Creo que cuando vemos series de época no solemos tener estos personajes. y yo amamos la película de Penny Marshall y con la serie lo único que estamos haciendo es volver a contar la historia, con una visión más amplia, pero igualmente auténtica. Todos los personajes están basados en la realidad. Realmente hubo jugadoras de ascendencia mexicana y cubana que jugaron en la liga, los personajes Roberta Collins y Priscilla Delgado, están basados en otros como March Villa o Lefty Álvarez, por decirte algunas, pero hubo más.

Chanté Adams y Abbi Jacobson en 'A League of Their Own.

La química entre el reparto es increíble desde el principio. ¿Cómo trabajaste este aspecto antes del rodaje?

El mérito se debe principalmente a que tenemos un elenco con un talento increíble, pero también a que pasaron mucho tiempo juntas bajo un sol caluroso aprendiendo a jugar en nuestro campamento de béisbol. El campamento estaba dirigido por Justine Siegal, ella fue la primera mujer en entrenar un equipo masculino de las grandes ligas. Cuando lo digo en voz alta sigo sin creérmelo, y yo nos pellizcamos a veces para comprobar que es real la suerte que hemos tenido en cada paso del proceso.

Entonces podemos esperar realismo y autenticidad durante los partidos en la serie

Esa es nuestra intención, pero creo que lo más emocionante de la película de Penny, y de los deportes en general, ya sea el béisbol o cualquier otro, es la forma en que los partidos se convierten en algo personal. Con eso en mente, tratamos de poner mucha emoción en los partidos porque estamos contando la historia de atletas femeninas que eran unas guerreras. Hemos podido conocer a algunas de ellas y lo siguen siendo ahora.

Queríamos que sus homólogas en la serie se vieran igual de fieras, que se viera realmente la garra que aportaban en el campo. Así que presionamos mucho al elenco para que practicara y se compenetrara. Todas lo aceptaron. Kelly McCormack, una de nuestras actrices, cuando salía con nuestros entrenadores de béisbol el fin de semana nos enviaba vídeos para mostrarnos lo que había aprendido, "ya sé hacer esto o aquello", nos decía.

Todas tenían un nivel de exigencia muy alto para aprender a jugar de la manera correcta y teníamos un equipo increíble de personas que nos ayudaban a entrenar para garantizar que se jugara el béisbol con autenticidad. Esperamos que lo veáis así, que os guste y que os haga sentir cosas.

Fotograma de un episodio de 'A League of Their Own'.

He leído que pudieron hablar con Penny Marshall antes de que falleciera, ¿cómo fueron esas conversaciones?

Estaba muy nervioso de poder hablar con Penny, Geena Davis y Rosie O'Donnell, porque ellas fueron parte vital del legado de la película y yo soy un fan. Penny, en particular, hizo algunas de mis películas favoritas. Abbi y yo fuimos muy afortunados de tener la oportunidad de describirle lo que queríamos hacer con la serie. La conversación fue por teléfono y nosotros dos estábamos entre emocionados y asustados.

Penny nos contó que hubo muchas cosas que quiso incluir en la película y que finalmente no pudo, pero que esas historias cambiaron su vida. "Y también van a cambiar las vuestras", nos dijo. Tenía razón, realmente ha sido una experiencia que nos ha cambiado la vida a ambos.

'A League of Their Own' se estrena el 12 de agosto en Amazon Prime Video.

