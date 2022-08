'The Franchise': Armando Ianucci y Sam Mendes se reirán de los superhéroes en una serie para HBO

Da igual que el grupo Warner Bros. Discovery encadene una polémica tras otra, la marca HBO sigue siendo sinónimo de series de calidad. La cadena será el hogar de The Franchise, una comedia centrada en el proceso de elaboración de una película de superhéroes que unirá por primera vez los talentos de dos genios británicos: el director Sam Mendes (American Beauty, 1917) y el guionista Armando Ianucci (Veep, The Thick of It).

The Franchise se acercará de forma irónica a la historia de un equipo atrapado dentro de un infierno disfuncional, absurdo y alegre: el proceso de hacer una película de superhéroes para una franquicia. Si finalmente logran cumplir su objetivo, deberán preguntarse si este es el nuevo amanecer de Hollywood o la última resistencia del cine. ¿Sigue siendo el cine una fábrica de sueños o se ha convertido en una planta química?

Ianucci delegará las labores de showrunner en Jon Brown, guionista de Avenue 5 y Succesion. Marina Hyde, columnista de The Guardian, y Keith Akushie, también escritor en Avenue 5, completan el equipo de guionistas. Akushie y Brown han escrito el guion del piloto a partir de una trama creada también por Ianucci.

Las dos anteriores aventuras de Ianucci en HBO se saldaron con resultados dispares. Veep recibió el Emmy a la mejor serie en tres ocasiones y se despidió en 2019 como una de las comedias más aclamadas del siglo XXI. Avenue 5, la historia de un capitán espacial que trata de congeniar con otros trabajadores de la industria espacial del turismo, acabará con su segunda temporada tras un estreno discreto. El guionista y director se estrenó este año en el mundo del cómic con un relato para el 60 aniversario de Spider-Man.

Para Sam Mendes será su primer trabajo como director en televisión, aunque ha sido productor ejecutivo de series como Britannia, La corona vacía y Penny Dreadful. El británico divide su tiempo indistintamente entre los platós y los escenarios de Broadway y Londres. Su trabajo más inmediato es la película Empire of Light, protagonizada por Olivia Colman.

