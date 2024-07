La película perfecta para el verano está en streaming: una comedia de acción con Chris Evans y Ana de Armas

Cuatro años después de compartir pantalla en Puñales por la espalda, Ana de Armas y Chris Evans vuelven a coincidir. Esta vez como la pareja protagonista de Ghosting, una comedia romántica y de acción, en la que la actriz supera con creces el reto de cargar sobre sus hombros el peso de escenas de lucha con armas y cuerpo a cuerpo. Y demuestra que no hay género que se le resista: tiene talento y carisma de sobra.

Ambos tiene talento y carisma. También mucha química, ese factor casi místico que no se puede fingir ni ensayar. Existe o no, y de él que depende que una película romántica funcione. Y esta lo es en su primera media hora, desde ese encuentro casual en el que Sadie (de Armas) está de compras en un mercado de fin de semana con la intención de comprar una planta, siguiendo el consejo de su terapeuta.

Allí conoce a Cole (Evans) y después de un pequeño deciden ir a dar un paseo por la ciudad. Entre una cosa y otra, la noche se alarga hasta que se encuentra con el día. Se despiden con una sonrisa y desde entonces ella ha ignorado todos sus mensajes. De ahí el título de la película.

A partir de ahí pasan muchas cosas, empezando porque él descubre que Sadie es una agente secreta. Hay muchas escenas de acción espectaculares, buenas coreografías, muchos cameos que es mejor no revelar, y se encadenan varias secuencias que combinan la comedia romántica con la acción en un cóctel muy entretenido, protagonizado por unos actores carismáticos, con química y que, claramente, están disfrutando con lo que hacen en pantalla.

Ana de Armas y Chris Evans en 'Ghosting'

Un plan perfecto para el verano

Los guionistas son Chris McKenna (Spiderman: No Way Home), Rhett Reese y Erik Sommers (Deadpool), por lo que el humor es un ingrediente prominente en esta receta; un humor muy autoconsciente que funciona a las mil maravillas. El director es Dexter Fletcher (Rocketman, The Offer) y se luce con dos secuencias espectaculares, una en un autobús y la otra en un restaurante giratorio, que garantizan que la parte de acción y aventuras también sean un disfrute.

Se podría decir que Ghosting le da un giro a la comedia romántica tradicional haciendo que sea el personaje de Chris Evans, conocido por todos como el Capitán América, la "damisela" que necesita que le rescaten, pero en casos como este no hace falta que la película reinvente ni predique nada. Su principal reclamo es su vocación de entretener y cumple con creces lo que se propone. Es un plan perfecto para disfrutar con palomitas y un buen refresco con hielos este verano.