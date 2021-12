Alena Smith: "Estoy muy contenta con cómo hemos cerrado la historia de Emily Dickinson"

Es una pena que el final de Dickinson, una de magníficas series de Apple TV+ que nadie parece estar viendo, no reciba en el momento de su emisión el reconocimiento que se merece, pero la ventaja del streaming es que la serie seguirá estando disponible para que los espectadores la sigan descubriendo. Cualquier momento será bueno para hacerlo, porque este exquisito y moderno relato sobre la juventud de una de las grandes poetas universales es una verdadera joya.

Tres temporadas después, el coming of age de Emily Dickinson ha llegado a su capítulo de despedida y lo ha hecho de la mejor forma posible, con una entrega que nos deja varios momentos memorables. Uno de ellos fue el episodio de viaje en el tiempo hasta la época de Sylvia Plath, que nos dejó una escena preciosa protagonizada por las hermanas Dickinson, cuya relación es uno de los cimientos más importantes de la serie.

Sobre los temas de esta última temporada, sobre el episodio final, los paralelismos de Dickinson con la actualidad, el espíritu feminista de la serie, la investigación para escribir los guiones y su próximo proyecto, SERIES & MÁS pudo hablar con Alena Smith, creadora y showrunner de Dickinson.

El episodio del viaje en el tiempo de la tercera temporada de 'Dickinson'.

¿El plan inicial siempre fue contar la historia de Emily Dickinson en tres temporadas?

Sí, estoy muy contenta con el punto en el que hemos cerrado la historia de Emily Dickinson. Quería hacer un coming of age y mostrar sus primeros años de creación y desde el principio lo visualicé en tres temporadas.

¿Qué querías contar en esta última temporada?

Los años de la Guerra Civil fueron los más productivos de Emily Dickinson. Aunque no es reconocida como una poeta de guerra, durante ese período de violencia y trauma en su país ella escribió muchos de sus mejores poemas. Lo que no sabíamos era que íbamos a escribir los guiones y a rodar la serie en medio de una pandemia global, un hecho que añadió capas a nuestra experiencia y de alguna forma nos conectó con Emily y con su conflicto en la tercera temporada, que es la pregunta ¿tiene el arte la capacidad de marcar la diferencia? ¿Puede tener algún impacto? Creo que es una pregunta universal que todos nos hemos hecho en el último año y nos gustaría pensar que la respuesta es sí, que podemos influir en algo para hacer de este mundo un lugar mejor.

Emily y Sue forevermore.

La serie se caracteriza por su espíritu feminista, ¿hacerla ha cambiado de alguna forma tu perspectiva sobre el feminismo?

Nuestra intención siempre fue reexaminar la historia a través de un filtro feminista y en cada temporada añadimos una nueva capa a esa exploración. Creo que hay algo muy especial que pasa en ese sentido en estos últimos episodios, y es la relación entre Emily y Betty, que podemos llamar una mirada interseccional al feminismo a través de la relación entre las mujeres blancas y las negras. Es un tema con muchas aristas y yo no tengo las respuestas, pero me siento muy orgullosa de haber trabajado con Amanda Warren y con directoras y guionistas fantásticas que representan esa interseccionalidad. Es una conversación que está en marcha y espero que la serie contribuya de alguna manera a mantenerla viva.

"Creo que el tema central de la serie es que la que la historia no es solo pasado, también presente. Que todos estamos moldeados por las victorias, los fracasos y los errores de las generaciones previas".

Hay algunos paralelismos entre lo que vivimos el año pasado y la época histórica en la que se ambienta la serie.

La Guerra Civil fue un período en el que el concepto de muerte cambió para Estados Unidos porque se estaban produciendo pérdidas a gran escala de una forma que no habían experimentado antes. Nosotros produjimos durante la pandemia y estábamos atravesando traumas y sentimientos de duelo, por lo que los límites entre pasado y presente, y realidad y ficción se desdibujaron un poco y añadieron nuevas capas de significado a lo que estábamos haciendo.

De todos los temas que has abordado en la serie, ¿de cuál te llevas una enseñanza a nivel personal?

Creo que el tema central de la serie es que la historia no es solo pasado, también presente. Que todos estamos moldeados por las victorias, los fracasos y los errores de las generaciones previas, que nuestra identidad está formada por aquellos que vinieron antes y que la sociedad que ellos intentaron crear aún está en proceso. De alguna forma, cargamos con el peso de nuestra historia y por eso es muy importante conocerla para entender cómo hemos llegado aquí.

"El hecho de que uno de sus poemas haya sido enviado, seguramente por ella misma, a una publicación activista de este tipo conecta con nuestra idea de si el arte puede ayudar a la gente en tiempos de dolor y sufrimiento".

¿Recuerdas algo que te haya llamado la atención sobre la vida de Emily durante la investigación para esta temporada?

Un dato importante que conecta con el tema central de la temporada es el hecho de que un poema de Emily Dickinson fue publicado anónimamente en un periódico gratuito llamado Drum Beat que se distribuía entre los soldados de la Unión. El hecho de que uno de sus poemas haya sido enviado, seguramente por ella misma, a una publicación activista de este tipo conecta con nuestra idea de si el arte puede ayudar a la gente en tiempos de dolor y sufrimiento. Eso me resultó fascinante, especialmente porque era un contexto muy particular y con el que no buscaba ningún tipo de reconocimiento, simplemente quería ayudar de alguna forma con su arte.

Austin, Sue y su hijo en 'Dickinson'.

El club gay clandestino del episodio de Walt Whitman existió realmente, ¿te viene a la mente algún otro dato como este, del que tal vez pensemos que es una licencia creativa, pero ocurrió realmente?

Realmente casi absolutamente todo lo que pasa en la serie está basado en la realidad de una forma un otra. Un ejemplo que me viene a la cabeza, sin spoilers, por supuesto, es la trama de Austin con relación a enlistarse o no en el ejército, porque nos sirvió para explorar las barreras del género, pero esta vez desde la perspectiva de un varón y aquello que lo definía como un hombre en aquella época.

"Este último episodio cierra la historia de origen de Emily Dickinson y cómo se convirtió en la poeta que todos conocemos hoy".

Las secuencias finales en la habitación de Emily y en la playa son muy poéticas y hermosas, ¿fue este el final que tuviste siempre en mente? ¿Qué querías transmitir con este cierre?

Dirigí el último episodio de la serie y fue mi primera vez dirigiendo por lo que fue muy especial. Para mí fue una manera perfecta de concluir este viaje con Hailee y todo el equipo de la serie, por lo que realmente aprecio tus palabras. Este último episodio cierra la historia de origen de Emily Dickinson y cómo se convirtió en la poeta que todos conocemos hoy, así que creo que por eso cambiamos a lo que tú llamas amablemente modo poético y compartimos con ella el acto de su creación. Ese era el final que quería y estoy muy emocionada de que todos puedan verlo. Espero que quienes nos han acompañado todo este tiempo puedan verlo la víspera de Navidad, será algo bonito.

¿Para tu próxima serie repetirás con un personaje histórico?

Probablemente lo próximo que haga para la televisión no será histórico o de época, pero estoy trabajando en el guion de una película sobre Woody Guthrie, el cantante de folk, alguien que sentía un gran amor por la vida. Guthrie fue un bailarín moderno, un artista experimental en el contexto en la era de la depresión de la década de 1930 en Nueva York. Está en una fase muy temprana y quizá me vea a mí misma dirigiendo.

'Dickinson' está disponible en Apple TV+.

