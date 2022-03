Los estrenos de películas más esperados de marzo de 2022 en salas de cine y plataformas de streaming.

Marzo ya nos ha puesto los dientes largos con los estrenos de series y la agenda cinematográfica viene igual de cargada. Entre las películas más esperadas que llegan a las salas y a las plataformas de España tenemos el esperado regreso en solitario de un superhéroe, la nueva adaptación de un gran clásico, una nominada a los Oscar, la ganadora del Festival de Venecia, una entretenida propuesta de ciencia ficción y un thriller erótico que marca la vuelta de Adrian Lyne 20 años después de su última película. En las salas o en la comodidad del sofá, este mes tenemos una cita asegurada con el cine.

'The Batman' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 4 de marzo

Aunque en la última década ha trabajado para directores como Robert Eggers, Claire Dennis o David Cronemberg, para algunos, Robert Pattinson sigue siendo el vampiro de la saga Crepúsculo. Hayamos seguido o no su carrera, lo cierto es que The Batman es su primera incursión en el cine mainstream desde que interpretó a Edward Cullen. En manos de Matt Reeves, el nuevo Bruce Wayne es un justiciero metido a detective que intenta desentrañar los misterios de una Gotham que ha caído en las garras de la corrupción. Más que una película de superhéroes, The Batman es un noir a medio camino de la solemnidad de la trilogía de Nolan y los psychothrillers de David Fincher.

'Cyrano' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 11 de marzo

Joe Wright, el director de Expiación y Ana Karenina, se pone tras las cámaras de esta nueva adaptación del clásico de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, a partir del musical de Broadway de 2018, escrito por Erica Schmidt. En esta ocasión, es Peter Dinklage, a quien su icónica interpretación como Tyrion Lannister en Juego de tronos le reportó cuatro Emmys, un Globo de Oro y un SAG, entre muchos otros premios, quien se pone en la piel del personaje titular de este drama romántico musical.

'La peor persona del mundo' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 11 de marzo

Joachim Trier, el director de Thelma, vuelve con una comedia romántica protagonizada por Julie, una mujer que está a punto de cumplir 30 años. En plena crisis existencial, siente que ha desperdiciado su talento mientras que su novio Aksel, mayor que ella, y un exitoso escritor de novela gráfica, la presiona para construir una vida estable. Una noche, Julie se cuela en una fiesta en la que conoce a Eivind, un chico encantador, con quien establece una conexión inmediata. La peor persona del mundo, ganadora del premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes por la interpretación de Renate Reinsve, llega a los premios Oscar con dos nominaciones, mejor película internacional y mejor guion original.

'Proyecto Adam' (Netflix)

Fecha de estreno: 11 de marzo

Ryan Reynolds interpreta a un piloto que, tras un accidentado trayecto interestelar, acaba viajando en el tiempo. Cuando regresa a la Tierra, se da cuenta de que las cosas han cambiado y decidirá buscar ayuda en una versión más joven de sí mismo. Junto a su yo de 13 años y su difunto padre, se reconcilia con su pasado mientras intenta salvar el futuro. Dirigida por Shawn Levy, con quien Reynolds colaboró en Free Guy, también tiene en el reparto a Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Catherine Keener y Zoe Saldaña.

'El acontecimiento' (Salas de cine)

Fecha de estreno: 18 de marzo

Basada en la novela de Annie Ernaux y dirigida por Audrey Diwan, llega a nuestras pantallas la ganadora del León de Oro del pasado Festival de Venecia, una película que hace un contundente alegato a favor del aborto a través de la experiencia de su protagonista, una joven estudiante que se queda embarazada al principio de la década de los 60, cuando en Francia el aborto estaba prohibido. El acontecimiento muestra su situación con toda su crudeza, para que el público vea y sienta lo que padecieron todas esas mujeres en una época en la que sus derechos estaban restringidos.

'Golpe de suerte' (Netflix)

Fecha de estreno: 18 de marzo

Dirigida por Charlie McDowell y escrita por Justin Lader, el mismo equipo de la enigmática The One I Love, esta película de cine noir con tintes de terror psicológico a lo Hitchcock, narra la historia de una pareja (Jason Segel y Lily Collins) que llega a su casa de campo dispuestos a pasar un tranquilo fin de semana, pero al entrar descubren que estaba siendo robada. El ladrón (Jesse Plemons) captura a la pareja y comienza a forjar una curiosa relación con sus rehenes. Será entonces cuando los giros se vuelvan cada vez más extraños.

'Deep Water' (Amazon Prime Video)

Fecha de estreno: 18 de marzo

Adrian Lyne (Atracción fatal) regresa a la dirección 20 años después de su última película: Infiel, y lo hace con un nuevo thriller erótico. En esta adaptación de una retorcida novela de Patricia Highsmith (El talento de Mr. Ripley), Ben Affleck interpreta a Vic Van Allen el adinerado marido de Melinda (Ana de Armas), a la que permite tenga relaciones extramatrimoniales para evitar el divorcio. Por si hacen falta más razones para verla, el guion está coescrito por Sam Levinson, creador de Euphoria y director de la polarizante Malcolm y Marie.

Los estrenos de películas más esperados de marzo

VÍDEO

También te puede interesar...

• Oscar 2022 al Mejor Actor Secundario: nominados, favorito y lo que debes saber de la categoría

• Nacho Vigalondo: "Somos la generación de espectadores más conservadora de la historia"

• Guerra Rusia-Ucrania: 6 películas que tienes que ver para entender el conflicto

Sigue los temas que te interesan