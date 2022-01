4 películas recomendadas para ver este fin de semana (en Netflix, Movistar Plus+, Amazon y Filmin)

Qué mejor plan para el fin de semana que disfrutar de buen cine, ya sea un estreno en salas o en la comodidad de nuestro sofá. Hoy os proponemos un musical veraniego que llega a Movistar Plus+ después de su paso por salas; una película poco conocida de Netflix protagonizada por Kathryn Hahn y Paul Giamatti; un wéstern vampírico que fue un fenómeno hace unos años en el Festival de Sundance; y una de las mejores historias románticas de la historia del cine, disponible en Amazon. Si estáis pensando en ver alguna cosa más, también os dejamos nuestras recomendaciones de series para que aprovechéis estos días.

Un estreno bajo demanda: 'En un barrio de Nueva York' (Movistar Plus+)

De qué va

La música de Lin-Manuel Miranda se fusiona con el talento y la autenticidad del director John M. Chu para narrar varias historias ambientadas en un mundo que puede parecer pequeño pero que es universal. Un evento, donde las calles están hechas de música y los sueños pequeños se vuelven grandes... En un barrio de Nueva York.

Por qué debes verla

El creador del musical Hamilton y el director de la taquillera Crazy Rich Asians adaptan a la gran pantalla este tierno y lleno de vida musical de Broadway sobre soñadores latinos en La Gran Manzana. Una cinta coral protagonizada por Anthony Ramos (Ha nacido una estrella), Corey Hawkins (Straight Outta Compton), Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Dascha Polanco (Orange is the New Black) y Jimmy Smits (El Ala Oeste de la Casa Blanca), la cantante y compositora Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz y Daphne Rubin-Vega.

Una joya por descubrir: 'Vida privada' (Netflix)

Tráiler - 'Vida privada' - Netflix

De qué va:

Una pareja lucha por conservar su matrimonio pese a los problemas de infertilidad, mientras se adentran en el peculiar mundo de la reproducción asistida y la adopción.

Por qué tienes que verla:

Tamara Jenkins (nominada al Óscar al mejor guion por The Savages) escribe el guion y se pone tras la cámara de esta película inspirada en sus experiencias personales. Jenkins se mueve con destreza entre las situaciones cómicas y las más emocionales, se nota que sabe de lo que habla, y no juzga a sus personajes, una pareja de escritores neoyorquinos de clase media alta que, en otras manos, habrían sido unos narcisistas insufribles.

Gran parte del carisma de sus personajes se debe también a la pareja de actores protagonistas, Paul Giamatti y Kathryn Hahn, una actriz que si alguien no tenía en el radar antes de Bruja Escarlata y Visión, después de la serie de Disney+ ya estará rendido a sus pies, como el resto de los mortales. Ambos hacen unas interpretaciones realmente memorables y desprenden mucha química juntos. Aunque no esté entre las más conocidas, esta es, sin duda, una de las mejores películas originales de Netflix.

Un fenómeno del Festival de Sundance: 'Una chica vuelve a casa sola de noche' (Filmin)

De qué va

En la ciudad de Bad City puede pasar cualquier cosa. En medio de un abanico de personajes marginales, una joven vampiro vaga por sus calles nocturnas en busca de sangre.

Por qué debes verla

La ópera prima de Ana Lily Amirpour combina géneros y estilos: un western iraní vampírico y roquero, al que se le suma un romance teñido de sangre, terror y las fascinantes atmósferas de David Lynch, con ecos del cine de Jim Jarmusch y el espíritu aparentemente naif de la nouvelle vague. Una revelación y todo un acontecimiento cinematográfico.

Un clásico inolvidable: 'Dos en la carretera' (Amazon)

Albert Finney y Audrey Hepburn en 'Dos en la carretera'.

De qué va

Joanna (Audrey Hepburn) y Mark Wallace (Albert Finney) reviven los románticos inicios de su relación así como sus doce años de matrimonio durante un viaje en coche desde Londres hasta la Riviera Francesa.

Por qué debes verla

Ahora estamos acostumbrados a las narraciones no lineales en pantalla, incluso saturados por el mal uso y abuso de algunas ficciones que usan este recurso como un artificio, pero cuando en 1967 se estrenó esta película en la que Stanley Donen dirige con maestría el guion nominado al Oscar de Frederic Raphael, se consideró revolucionaria por su narración fragmentada. Dos en la carretera es un clásico inolvidable y una de las mejores historias románticas de la historia del cine; un relato que emociona en el retrato de una pareja que revive con nostalgia los inicios de una relación ahora en crisis.

También te puede interesar...

• Todas las películas y series de Guillermo del Toro que puedes ver en streaming

• Vera Valdez, la ‘abuela’ que desfiló para Chanel, fue torturada en Brasil y aterroriza al cine español

• Kenneth Branagh: “Cuando era niño había una idea de comunidad que trascendía la política o la religión”

Sigue los temas que te interesan