Festival de Sundance 2022: 'Nanny' y 'Cha Cha Real Smooth' lideran el palmarés

Habemus ganadoras en Sundance. El festival de cine independiente más importante del mundo anunciaba la pasaba madrugada las grandes triunfadoras en su segunda edición celebrada a distancia por culpa del coronavirus. La comedia dramática Cha Cha Real Smooth ha confirmado los pronósticos: la segunda película de Cooper Raiff se ha hecho con el premio del público en la sección reservada al cine de ficción local. El thriller Nanny se ha quedado, sin embargo, con el Gran Premio del Jurado en una decisión más sorprendente. En el terreno de los documentales locales The Exiles ha recibido el respaldo del jurado y Navalny el del público. Este último ha recibido además el Festival Favorite, un galardón que debuta este año para reconocer a la película preferida del público entre todas las secciones del certamen, un total de 84 películas en 2022.

Los premios de los jurados internacionales han ido a parar a manos del documental indio All That Breathes y la película de ficción boliviana Utama. Los galardones del público han ido a parar al documental brasileño The Territory y el drama adolescente finlandés Girl Picture. La española Cerdita, la celebrada ópera prima de Carlota Pereda, no podía formar parte del palmarés: la sección Midnight no tiene premios del público ni del jurado. En la sección NEXT, especializada en las voces más experimentales del cine que viene, la gran triunfadora ha sido el documental Framing Agnes, la única película que se ha llevado este año los premios tanto del público como del jurado. Chase Joynt ha conseguido esa unanimidad con una película que explora la fascinación de los medios de comunicación por las personas trans.

Este año no ha vuelto a repetirse el efecto arrase de CODA en el festival, ganadora de hasta cuatro galardones en 2021. La debutante Nikyatu Jusu ha recibido un gran espaldarazo a su acercamiento en clave del thriller a a una historia sobre la inmigración. La protagonista de Nanny es una niñera inmigrante que se construye una nueva vida en la ciudad de Nueva York mientras cuida al hijo de una familia del Upper East Side. Cha Cha Real Smooth, la favorita del público, es la historia de un chico de 22 años que vuelve a casa de sus padres después de terminar la universidad y que entabla una relación muy especial con una niña autista de 13 años y su madre, interpretada por Dakota Johnson. La segunda película de Cooper Raiff ha conseguido la venta más abultada de la edición: Apple TV+ pagará 15 millones de dólares por su estreno en todo el mundo.

Christine Choy, sujeto del premiado documental 'The Exiles'.

The Exiles se ha llevado el Gran Premio del Jurado de los documentales estadounidenses gracias a su retrato de la fascinante Christine Choy, una excéntrica documentalista que recupera un proyecto perdido casi treinta años después de abandonarlo por quedarse sin fondos: un documental denuncia sobre la masacre de Tiananmen que el gobierno chino ha intentando enterrar durante décadas. El público se ha decantado por Navalny, una propuesta de no ficción en clave de thriller centrada en el líder de la oposición rusa y activista anticorrupción, Alexei Navalny.

Desde Bolivia ha llegado otra de las sensaciones del festival. El debutante Alejandro Loayza Grisi se va hasta el altiplano boliviano para contar la historia de una pareja de ancianos quechuas que se niega a renunciar a su estilo de vida a pesar de que el cambio climático ha provocado una sequía que amenaza con hacer desaparecer su sustento. All That Breathes, el Gran Premio del Jurado en la sección de documentales internacionales, también explora otra amenaza a la naturaleza. Shaunak Sen cuenta la historia de dos hermanos que dedican su vida a proteger a una víctima de los tiempos turbulentos, el pájaro conocido como el Milano Negro, mientras la violencia crece de forma exponencial en las calles de Delhi.

'Navalny' ha sido la película más votada del público entre las 84 aspirantes.

El premio del público al mejor documental internacional ha sido para The Territory, una producción de Darren Aronofsky (vinculado al país brasileño también en Pacificado, gran triunfadora del Festival de San Sebastián en 2019) que cuenta cómo una red de agricultores se apodera de una zona protegida de la selva amazónica, provocando que un joven líder indígena y su mentor deban contraatacar en defensa de la tierra y de un grupo no contactado que vive en lo más profundo de la selva. En el campo de la ficción internacional, la finlandesa Girl Picture es la historia de tres adolescentes que buscan su lugar en el mundo. En tres viernes consecutivos, dos de ellas experimentan los efectos conmovedores del enamoramiento, mientras que la tercera se lanza a la búsqueda de algo que nunca ha experimentado: el placer.

Fuera del palmarés se han quedado algunas de las películas que más han dado que hablar y que formaban parte de una sección no competitiva: Premieres. Good luck to you, Leo Grande, el drama sexual y dialéctico protagonizado por Emma Thompson, ha sido adquirido por Searchlight y Hulu a cambio de 7,5 millones de dólares. Living, la aclamada nueva versión del clásico de Akira Kurosawa Vivir, fue comprado por Sony Pictures Classic. Sundance se despide mañana 30 de enero con la esperanza de que en enero de 2023 el festival pueda volver a celebrarse por fin en las nevadas montañas de Utah. Crucemos los dedos.

