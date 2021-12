La producción de series se mantiene en España durante 2021 a pesar de la pandemia (EXCLUSIVA)

Diciembre es el mes de las listas de las mejores series del año y también es el momento de echar la vista atrás para hacer un análisis de nuestra industria. La lista de las mejores series españolas de 2021, con algunas excepciones, quizá no brilla tanto como la de 2020, que fue el gran año de nuestra ficción, pero en lo que no ha habido cambios es en el número de estrenos. En términos de paridad aún hay mucho por hacer, pero en lo referente a cifras, podemos decir que la pandemia no nos ha privado de disfrutar de novedades en las pantallas y la cifra se mantiene en 55 por segundo año consecutivo.

En este informe que hemos elaborado en SERIES & MÁS hacemos una comparativa entre 2021 y 2020 en la que analizamos el número de estrenos de series españolas por plataformas, cadenas de pago y en abierto, así como los géneros por lo que más se apuesta, y si parten de ideas originales, adaptaciones literarias o son productos derivados como remakes, reboots o spin-offs. Los títulos de las series que hemos tenido en cuenta para su elaboración están listados al final de este artículo.

Las plataformas y cadenas consideradas para este informe han sido Amazon Prime Video (incluyendo las series de Mediaset que estrena en primera ventana), ATRESPlayer Premium (incluyendo las series que después han llegado a Antena 3), Disney+, Filmin, HBO Max, Movistar+, Netflix, Playz, Televisión Española y TNT. Se han tenido en cuenta series españolas de ficción (tanto las novedades como lo regresos) estrenadas en 2021 en streaming, canales de pago y aquellas emitidas en abierto en horario de máxima audiencia. No se han incluido las producciones de canales autonómicos.

Netflix, Prime Video y Atresplayer Premium son las plataformas con más estrenos en 2021

Informe de producción de las series españolas durante 2020 y 2021 por plataformas. S&M

Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+ y Atresplayer Premium son las plataformas que producen el mayor número de series en España. Entre las cuatro suman el 74% de la totalidad de estrenos de 2021, un 9% más que en 2020. Con excepción de Movistar+, que en un año baja del primer al cuarto lugar, las otras tres del podio estrenaron este año entre dos y tres originales españoles más que el anterior. También sube Play, la plataforma de streaming de la televisión pública.

Tanto Movistar+, como TVE y HBO estrenaron entre dos y tres series menos en 2021. En lo que a esto respecta, aún no se nota la llegada de Disney+, de la que esperamos mayor presencia en 2022, por ahora, al igual que Filmin, se estrenó este año en la producción propia con una sola serie, la misma cifra que TNT que se mantiene sin cambios con respecto a 2020. Entre los estrenos de este año no figuran títulos de FOX, Orange TV ni Telecinco, que sí tuvieron presencia el año anterior.

Comedia y thriller son los géneros por los que más apuestan las plataformas

Informe de producción de las series españolas durante 2020 y 2021 por géneros. S&M

Aunque cada vez se tiende más a los géneros híbridos y es difícil enmarcar una serie dentro de uno concreto, de las 55 series estrenadas este año, 11 se definen como comedia, 9 entran en la categoría de thriller y 9 en la de drama. Estos tres géneros representan el 53% de los estrenos de 2021, a los que siguen la dramedia, las series históricas o de época y las juveniles. Las 10 series restantes apostaron por la fantasía, el policial, la comedia romántica, el drama legal, el terror y la aventura.

El panorama con respecto año anterior no ha variado mucho en la parte alta de la lista. La comedia y el thriller fueron también los géneros preferidos por las plataformas, pero se estrenaron menos dramas y dramedias y más series de época. En 2020 tuvimos una serie de ciencia ficción y tres antologías, dos de ellas ambientadas en la pandemia.

Predominan las ideas originales

Informe de producción de las series españolas durante 2020 y 2021 por guion. S&M

De las 55 series españolas que vimos en 2021, contando estrenos (30) y regresos con nuevas temporadas (25), 36 partieron de ideas originales, 12 corresponden a adaptaciones literarias y 7 son productos derivados, entre los que encontramos spin-offs, remakes, reboots y revivals. Estas cifras no representan grandes cambios con relación al año anterior.

Los originales en streaming concentran, con diferencia, el mayor número de estrenos

Informe de producción de las series españolas durante 2020 y 2021 por distribución. S&M

49 series, es decir, el 89% del total de las series de 2021, se estrenaron en las plataformas de streaming. Son seis más que en 2020, año en el que la televisión en abierto estrenó 10, cinco más que en los últimos 12 meses.

Listado de series contabilizadas para este informe:

2021:

Amazon Prime Video: 3 caminos, Pequeñas coincidencias, La templanza, Señoras del (h)AMPA, El internado: Las Cumbres, Parot, El Cid, La que se avecina, Madres. Amor y vida, Historias para no dormir, El pueblo. (11)

Netflix: Sky Rojo, Memorias de Idhún, Élite: Historias breves, Élite, Hache, El vecino, Jaguar, La casa de papel, Valeria, El tiempo que te doy. (11)

Atresplayer PREMIUM: La cocinera de Castamar, Deudas, Los hombres de Paco, Alba, #Luimelia, by Ana Milán, Los protegidos: El regreso, La reina del pueblo, Toy Boy, Cardo. (10)

Movistar+: Los espabilados, Merli. Sapere Aude Hierro, Paraíso, Libertad, Reyes de la noche, Supernormal, La fortuna, Vida pefecta. (9)

TVE: La caza, HIT, Cuéntame cómo pasó, Ana Tramel: El juego, Estoy vivo. (5)

HBO Max: Todo lo otro, Venga Juan, Sin novedad. (3)

Playz: Riders, Yrreal, Grasa. (3)

Disney+: Besos al aire. (1)

Filmin: Doctor Portuondo. (1)

TNT: Maricón perdido. (1)

2020:

Movistar+: Virtual Hero, Nasdrovia, Vergüenza, El embarcadero, Mira lo que has hecho, Dime quién soy, La línea invisible, Justo antes de Cristo, SKAM España, Antidisturbios, La Unidad. (11)

Netflix: Memorias de Idhun, Valeria, Alguien tiene que morir, Las chicas del cable, Alta Mar, Élite, Los favoritos de Midas, El desorden que dejas, La casa de papel. (9)

Amazon Prime Video: Relatos con-fi-na-dos, La que se avecina, El pueblo, Pequeñas coincidencias, Caronte, Señoras del (h)AMPA, El Cid, Desaparecidos. (8)

Atresplayer Premium: La valla, By Ana Milán, Benidorm, #Luimelia, Veneno, Perdida, Mentiras, Campamento Albanta. (8)

TVE: Historias de Alcafrán, Diarios de la cuarentena, Inés del alma mía, Cuéntame cómo pasó, El Ministerio del Tiempo, HIT, Néboa. (7)

HBO España: En casa, Escenario 0, Por H o por B, Patria, 30 monedas. (5)

Telecinco: Lejos de ti, Madres. Amor y vida, Vivir sin permiso. (3)

FOX: Vis a Vis: El oasis. (1)

Orange TV: Caminantes. (1)

Playz: Drama. (1)

TNT: Vamos Juan. (1)

