La única excepción de la DGT para circular con un coche sin etiqueta todos los días y no ser multado

Las Zonas de Bajas Emisiones se ha convertido en un gran quebradero de cabeza para muchos conductores, ya que, en teoría, las 150 ciudades españolas que tengan más de 50.000 habitantes deberían haber activado sus respectivas ZBE el pasado 1 de enero. Sin embargo, la realidad es que son poco más de una decena las que han comenzado a ponerla en funcionamiento.

En este sentido, las ciudades que más tiempo llevan con sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones activadas son Madrid y Barcelona, si bien hay que tener en cuenta que estas han tenido que hacer frente a distintas sentencias judiciales de anulación por algunos defectos en su desarrollo, por lo que están pendientes de que los asuntos denunciados se resuelvan en los juzgados.

En el caso de la capital de España existe una curiosa excepción que te permite circular a diario con un coche sin etiqueta que, de forma general, no podrán circular por las zonas limitadas. Lo que sucede en Madrid es que hay una excepción, de la cual se pueden beneficiar aquellos coches que paguen el impuesto de circulación en Madrid y su propietario se encuentre empadronado en la capital.

En total, las ciudades con ZBE en España son las siguientes: Barcelona, Madrid, La Coruña, Córdoba, La Línea de la Concepción, El Hospitalet de Llobregat, Pamplona, Pontevedra, Rivas Vaciamadrid, San Cugat del Vallés, San Joan Despí, Sevilla, Zaragoza y Badalona.

Madrid y sus excepciones a la norma

En el caso de Madrid, nos encontramos con que la M-30 delimita las Zonas de Bajas Emisiones, existiendo dentro de su perímetro los espacios llamados Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP), Centro y Plaza Elíptica, en los que las limitaciones tienen aún más restricciones para todos los coches. De hecho, aquellos vehículos con distintivo ambiental B y C tienen prohibido circular a excepción de que vayan a estacionar a un aparcamiento concertado por el Ayuntamiento.

Por otro lado, hay algunas otras excepciones que permiten eludir las limitaciones, siendo una de ellas la de tener un coche matriculado como histórico, lo que permite a un vehículo sin etiqueta circular prácticamente sin excepciones. Asimismo, hasta ahora habría toras excepciones que permitían a los coches sin etiqueta acceder hasta el centro de la capital de España, incluso en las mencionadas Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección, zonas en las que solo los vehículos con etiqueta CERO pueden circular y aparcar sin limitaciones.

Asimismo, el Ayuntamiento de Madrid permite acceder a las dos zonas ZBEDEP a vehículos especiales como son los de emergencias y aquellos destinados al transporte de personas con movilidad reducida. De igual modo, hasta la última modificación de la ordenanza, había otros casos excepcionales que podrían eludir las limitaciones mencionadas, como es el hecho de que un vehículo pueda transitar por estas zonas para acudir a un taller. En este caso, el propio taller tenía la posibilidad de autorizar hasta cuatro vehículos diarios, aunque ya no es posible.

Otra curiosa excepción es que, en la actualidad, el Ayuntamiento sigue haciendo una excepción con los vehículos particulares sin etiqueta puedan circular para llevar o recoger niños al colegio, sin que ello suponga una sanción de multa.

¿Qué pasará con los coches con etiqueta B de la DGT en 2024?

Madrid y Barcelona han sido los primeros en responder a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en materia de emisiones, lo que ha hecho que hayan decidido tomar decisiones con las que regular el tránsito de vehículos y así tratar de reducir las emisiones y proteger el medio ambiente.

Las nuevas medidas relacionadas con las mencionadas Zonas de Bajas Emisiones han suscitado muchas dudas e inquietudes entre millones de conductores, que pueden ver como se limita su acceso a estos lugares a partir del próximo 1 de enero de 2024.

En el caso de Barcelona, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de la aprobación judicial con respecto a las medidas propuestas para cumplir con la normativa de emisiones, y si son aprobadas, a partir del 1 de enero de 2024 estaría prohibida la entrada de coches con etiqueta B de la DGT en toda el área metropolitana de la ciudad condal. Además, el consistorio también se plantea en que los vehículos con etiqueta medioambiental C no puedan circular por la ciudad de Barcelona en el año 2030. De esta manera, en cuestión de menos de una década, tan solo podrían circular por sus calles los vehículos con etiqueta ECO o CERO.

En este sentido, en Madrid, a partir del 1 de enero de 2024, los vehículos con etiqueta de tipo B no podrán circular por el centro de la ciudad, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, que aunque sí pueden conducir, no pueden estacionar. A partir de dicha fecha, todo cambiará en la capital de España, ya que estos vehículos no podrán hacer ninguna de las dos cosas.

Más allá de esta fecha, y con vistas al futuro, está previsto que ningún coche sin etiqueta pueda entrar en la ciudad de Madrid a partir del 1 de enero de 2025, con la excepción de vehículos especialmente adaptados para ser conducidos por o para el traslado de personas con movilidad reducida, vehículos históricos y aquellos destinados a emergencias o las Fuerzas Amadas. Esta medida cumple con los objetivos de la Agenda 2030, que pretende reducir la contaminación de las grandes urbes.

