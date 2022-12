Si tienes uno de estos coches... no podrás circular por la M-30 de Madrid a partir de 2023

Si tienes un coche ‘viejo’ y vives en Madrid te interesa leer esta información, porque es probable que, a partir del próximo 1 de enero de 2023, en cuestión de unos días, tendrás nuevas limitaciones para circular libremente por la ciudad.

Se trata del calendario de implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) que ‘sube’ un escalón de restricciones con el inicio del nuevo año.

En concreto, este nuevo peldaño en las limitaciones hace referencia a que tampoco se podrá circular por la Calle 30 (lo que antes conocíamos como M-30), ni siquiera en la propia vía de circunvalación, en el caso de tener un vehículo con muchos años de antigüedad y no estar empadronado en Madrid.

Analizamos todos los detalles a continuación: a qué vehículos afecta, cuándo y qué excepciones existen...

Qué coches no pueden circular por la M-30

Lo primero, por lo tanto, comenzamos a analizar a qué vehículos afecta. Y en este sentido tenemos que señalar que las nuevas medidas son para aquellos coches que no tienen etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Conviene saber, eso sí, que el hecho de que no tenga etiqueta no quiere decir, que el usuario no la haya pegado en el parabrisas. A lo que, en realidad, nos referimos es que no le corresponde esta pegatina porque el coche es tan ‘viejo’ que no dispone de etiqueta alguna.

Son los vehículos que se conocen como aquellos que tienen la etiqueta o distintivo A y que en realidad se refieren a que no tienen derecho a pegatina. Según el Ayuntamiento de Madrid, el 14% de los coches que circulan por Madrid no tienen pegatina de la DGT.

Los coches que no tienen pegatina o distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico son aquellos que cuentan con al menos 22 años en el caso de ser gasolina o de 16 años en el caso de ser diésel, tal y como recogemos a continuación:

Combustible Fecha de matriculación Normativa Euro Gasolina Hasta el año 2000 Anteriores a Euro 3 Diésel Hasta el año 2006 Anteriores a Euro 4

Señal que advierte que no se puede adentrar en la ZBE de Madrid. José Luis Cano

Por lo tanto, si tu coche tiene un motor de gasolina y ha sido matriculado antes del año 2000, es decir, cumple con una normativa anticontaminante anterior a Euro 3 es probable que no tenga etiqueta de la DGT. Y lo mismo ocurre con los diésel, en el caso de que hayan sido matriculados antes de 2006 y tenga una normativa anticontaminante anterior a la Euro 4.

En la siguiente web de la DGT se puede consultar la etiqueta que tiene tu vehículo.

En el caso de que tu coche sea posterior a estos años mencionados sí le corresponde una etiqueta de la Dirección General de Tráfico (DGT). Y esta etiqueta puede ser B (amarilla), C (verde), ECO (azul y verde) y CERO (azul).

Coches con etiqueta B

Etiqueta B de la DGT.

Son aquellos coches de gasolina, Euro 3, es decir, los matriculados entre enero 2000 y diciembre 2005. Y también los diésel Euro 4/5, que van desde enero de 2006 y hasta diciembre 2013.

Coches con etiqueta C

Etiqueta C de la DGT.

Son los Gasolina (Euro 4, Euro 5 y Euro 6), es decir, los matriculados desde enero 2006. O bien los diésel Euro 6, los matriculados desde enero 2014. Coches con etiqueta ECO

Coches con etiqueta eco

Etiqueta ECO de la DGT.

Son los coches microhíbridos o de hibridación ligera, los híbridos, los híbridos enchufables con menos de 40 km de autonomía, los coches de GNC (Gas Natural Comprimido) o los coches de GLP (Gas Licuado del Petróleo).

Coches con etiqueta CERO

Etiqueta CERO de la DGT.

Y por último están los coches con etiqueta Cero, que son los coches eléctricos, los coches Híbridos enchufables con más de 40 km de autonomía y los coches de Pila de combustible (Hidrógeno).

Imagen de un cartel que anuncia la Zona de Bajas Emisiones de Madrid. E.P.

Todo Madrid es ZBE

Otro aspecto a tener en cuenta es que el municipio entero de Madrid, toda la ciudad, es una Zona de Bajas Emisiones.

Recordamos en este sentido que con la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible el 13 de septiembre de 2021 se declaró que toda la ciudad es una ZBE, por lo que las limitaciones serán en toda la ciudad. Ahora falta saber el calendario de implantación y cómo se van sumando restricciones con el paso de los años M30.

Unas limitaciones que han empezado por la M-30 pero que seguirán con el resto de la ciudad.

Circular por la M-30 sin etiqueta

Ahora, la principal novedad es que, a partir del 1 enero de 2023, llegan nuevas restricciones en Madrid a los coches que no tienen etiqueta. Conviene recordar en este sentido que hablamos de restricciones que solo afectan a los vehículos que no tienen etiqueta y que, además, sus dueños no están empadronados en Madrid o no pagan el impuesto de tracción mecánica (IVTM) en Madrid.

En concreto, estos vehículos desde el 1 de enero de 2023 queda prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, incluyendo la propia M-30.

Esta es, por tanto, la principal novedad: también se incluye como ZBE la propia M-30, lo que significa que los vehículos más viejos no podrán circular ni por dentro de la M-30 como ocurría hasta ahora, ni tan siquiera por la propia M-30.

Qué vehículos no tienen restricciones

Las únicas excepciones existentes son para aquellos vehículos que estén domiciliados en Madrid en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y figuren en el padrón del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.

Siempre que mantengan estos dos requisitos podrán pasar y circular por toda la ciudad (por la M-30 y por su interior) hasta el 31 de diciembre de 2024. Los únicos sitios por los que no pueden pasar estos vehículos de forma generalizada son por las ZBE de especial atención como son Centro y Plaza Elíptica

A continuación, reproducimos el calendario para aquellos no residentes o que no tengan el vehículo con los impuestos en Madrid.

2022 2023 2024 El vehículo NO está domiciliado en Madrid y paga el ‘numerito’ en Madrid Queda prohibido el acceso y circulación a los turismos sin etiqueta por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. Queda prohibido su acceso y circulación también por la M-30. Queda prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas urbanas del municipio de Madrid.

En el caso de que sí paguen los impuestos en Madrid y el titular esté empadronado, entonces el plazo es hasta el 31 de diciembre de 2024, tal y como se puede ver a continuación.

2022 2023 2024 El vehículo SÍ está domiciliado en Madrid y paga el ‘numerito’ en Madrid El vehículo no tiene restricciones. El vehículo no tiene restricciones. El vehículo no tiene restricciones hasta el 31 de diciembre. A partir del 1 de enero de 2025 no podrá acceder por el municipio de Madrid.

Hasta cuándo podré circular por Madrid con un coche sin etiqueta

En este sentido, desde el Ayuntamiento lo dejan bien claro. Aquellos vehículos que a fecha 1 de enero de 2022 estén domiciliados en Madrid en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y figuren en el padrón del Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica podrán pasar y circular por toda la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2024, siempre que mantengan el cumplimiento simultáneo de ambos requisitos.

Por lo tanto, queda claro que para poder circular por Madrid hasta diciembre de 2024 es necesario estar empadronado en la capital y pagar el IVTM en Madrid. Cumpliendo estos dos requisitos todavía queda el año 2023 y el año 2024 sin estas graves restricciones.

A partir de 2025 ya no se podrá circular por Madrid con un coche sin etiqueta. Para entonces, esto significará que los coches que no podrán circular por Madrid tendrán como mínimo 25 años si son gasolina y 19 si son diésel. Los vehículos históricos no tienen estas limitaciones.

Motos sin etiqueta de la DGT

En el caso de la moto con motor de gasolina no tenga etiqueta de la DGT porque haya sido matriculada antes del año 2000 (o incluso en ese mismo año), existe una excepción. Y es que las motos que no tengan etiqueta podrán seguir circulando por el centro de la M30 y por la propia M30 a pesar de ser una ZBE.

Los usuarios de estas motos, por tanto, solo tendrán limitaciones si quieren acceder a la ZBE de distrito Centro, ya que aquí sino que no podrán pasar. Será a partir de 2025 cuando estos vehículos tampoco puedan circular por toda la ciudad de Madrid.

ZBE Distrito Centro

Conviene saber eso sí, que una cuestión es el acceso a todo el municipio de Madrid que es considerada en su totalidad como una ZBE y otra diferente es acceder a la ZBE de Distrito Centro que tiene una mayor protección y, por tanto, mayores restricciones, tal y como recoge la web del Ayuntamiento de Madrid.

En este sentido, con un turismo sin etiqueta de la DGT:

No se puede acceder salvo que se esté empadronado en el distrito Centro y el vehículo esté domiciliado en Madrid

No se puede acceder sea una empresa o autónomo y se ejerza la actividad en Distrito Centro

No se puede acceder salvo que se esté destinado al transporte de personas titulares de estacionamiento para personas con movilidad reducida y salvo para dejar o recoger alumnos de infantil, primaria o secundaria

No se puede acceder salvo una empresa o un autónomo y ejerzas tu actividad en un local u oficina ubicada en Distrito Centro

No se puede acceder salvo que esté destinado al transporte de personas titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida

Sea utilizado para dejar o recoger alumnos de educación infantil, primaria, y de secundaria cuyas necesidades así lo exijan

Por último, también quedan exentos los vehículos de empresas o de profesionales de servicios o entregan o recogen suministros

Asimismo, una moto sin etiqueta de la DGT:

Una moto o ciclomotor no puede acceder salvo que se esté empadronado en el distrito Centro

Qué más ZBE existen en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula las Zonas de Bajas Emisiones que incluyen medidas como restringir el acceso de vehículos, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos.

Se trata de una ley que deberán aplicar antes de cuatro días, el 1 de enero de 2023, los municipios de más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y los de más de 20.000 habitantes que superen los valores límite de contaminantes regulados.

No obstante, actualmente existen pocas ZBE en España. De hecho, no hay un registro oficial que contabilice todas las que hay. Solo aplicaciones como Bip&Drive contabilizan todas las Zonas de Bajas Emisiones hasta ahora que son:

Madrid

Barcelona

Rivas-Vaciamadrid

Sant Adrià de Besòs

Hospitalet de Llobregat

Esplugues de Llobregat

Cornellà de Llobregat

Sant Joan Despí

Sant Cugat del Vallès

Aun así, ya hay otras muchas ciudades (Alcobendas, Cartagena, Pamplona, Fuenlabrada, Sevilla, Huelva, Torremolinos, Palma de Mallorca…) que están ultimando los diferentes proyectos.

Cómo sé que estoy en una Zona de Bajas Emisiones

Pues principalmente por la señalización, ya que desde la DGT se aprobó en 2021 un diseño de la señal de ZBE que fuera homogéneo para todos los municipios españoles. Es una nueva señal de prohibición con un coche que emite gases en el centro de la señal y con excepción para los coches con etiquetas medioambientales de la DGT.

Actualmente, en Madrid, por ejemplo, en estas señales la excepción es para aquellos que tengan las etiquetas B, C, ECO y Cero.

También se está avanzando en digitalizar las ZBE. De esta manera, los coches, las aplicaciones o incluso Google puede avisar a los conductores que está entrando en una ZBE. Asimismo, algunos fabricantes también harán que sus vehículos actúen en modo eléctrico al llegar a una ZBE. BMW, por ejemplo, ya ha anunciado que sus coches híbridos enchufables (PHEV) se comportan de esta manera.

Qué coches pueden circular por una ZBE

Hay que tener en cuenta que las ZBE son zonas que buscan reducir las emisiones contaminantes que se producen por la movilidad. De ahí que se siga como principio una pirámide de movilidad donde la principal prioridad es el peatón y la última son los vehículos particulares. Entre medias, de ambas, se sitúan los ciclistas, el transporte público, la distribución de mercancías y el vehículo compartido.

En cuanto a los coches, actualmente España es un país de coches viejos. La media de edad del parque automovilístico es de 13,5 años, lo que le sitúa como uno de los parques más antiguos de Europa.

Esto ocurre porque de los casi 30 millones de vehículos que circulan por España, cerca de 20 millones (el 65 %) son antiguos y los causantes de más del 90% de las emisiones de NOx (óxidos de nitrógeno) y partículas, según señalan desde Anfac (la asociación nacional de fabricantes).

Por ello, los primeros vehículos que suelen estar limitados en las ZBE suelen ser los más contaminantes. Hablamos de estos coches (cerca de 10 millones) que no tienen etiqueta de la DGT. Estos coches, por tanto, son los primeros que no podrán acceder al centro de las principales ciudades, si bien cada municipio establecerá sus propias regulaciones.

Total % del parque Coches sin etiqueta 10 millones 32% Coches con etiqueta B 9,4 millones 31,5% Coches con etiqueta C 9,5 millones 32% Coches con etiqueta Eco 806.000 2,7% Coches con etiqueta Cero 160.000 0,54%

Por qué se están creando Zonas de Bajas Emisiones (ZBE)

La principal razón para limitar la movilidad en las grandes ciudades es el intento de mejorar la calidad del aire, ya que según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el 90% de las personas respira aire contaminado.

Ahora bien, ¿qué responsabilidad tienen los coches en la contaminación? ¿Qué ocurre con otros medios de transporte? Para responder a estas preguntas, hay que tener en cuenta que hablar de contaminación es muy amplio. Por un lado están los gases de efecto invernadero, donde el actor protagonista es el CO2 con niveles cada vez más altos debido a la actividad humana (sólo en lo más duro de la pandemia disminuyó el CO2). Pero también hay que analizar otros contaminantes como las partículas y los NOx (Óxidos de nitrógeno (NOx).

En cuanto a la responsabilidad del transporte (coches y otros medios) en la contaminación, según el Ministerio de Industria y Turismo, es el causante del 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, también se le asigna la responsabilidad del 6,7% de las partículas y del 30% de los NOx. Unos porcentajes que incluso pueden ser todavía mayores en las principales ciudades.

Y, de ahí que sea clave reducir las emisiones contaminantes en las ciudades. Por este motivo en diferentes presentados como la Declaración de Emergencia Climática, el Plan Nacional integrado de la Energía y el Clima y la Ley de Cambio Climático se establece que aquellas ciudades con más de 50.000 habitantes, los territorios insulares y aquellas otras ciudades con más de 20.000 habitantes que superen los límites contaminantes deban tener antes de 2023, entre otras medidas, Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).

Por tanto, esto significa que cerca de 149 ciudades en España deberán tener Zonas de Bajas Emisiones. Hablamos de más de la mitad de la población del país, que verá restringida su movilidad.

Por qué se limita el tráfico en estas Zonas de Bajas Emisiones

Si bien es verdad que en las zonas urbanas hay emisiones contaminantes que corresponden a los sistemas de calefacción y producción de agua caliente, las actuaciones sobre las ZBE se basan principalmente en orientar la movilidad hacia formas más sostenibles, como fuente principal de emisiones.

En este sentido, se estima que el 35% de las emisiones totales se producen por desplazamientos producidos en el interior de las ciudades. Por ello, con las ZBE lo que se pretende es promover modos de desplazamiento o tipos de vehículos más sostenibles.

En este sentido, el Plan Integrado de Energía y Clima proponía una reducción del 35% en pasajeros y kilómetros del transporte en vehículo privado. Asimismo estimaba que para 2030 habría en España circulando cerca de 5 millones de vehículos eléctricos (actualmente España cuenta con cerca de 80.000 coches de cero emisiones).

Por todo ello se prevé que las Zonas de Bajas Emisiones no sólo promuevan un transporte más sostenible sino que también fomentan los vehículos alternativos de bajas emisiones.

