Chakir y Chakib, los gemelos yihadistas de Badalona que España expulsó en 2018 y entraron a Ceuta en la invasión

Entre los 12 yihadistas capturados y expulsados en Ceuta en septiembre estaban los gemelos marroquíes Achatoui. Ambos entraron a España durante la invasión del 30 y 31 de julio.

El primer gemelo en caer fue Chakir, el pasado 14 de agosto. Casi un mes después de esa detención, la Guardia Civil ha arrestado a Chakib. Para los dos la pena fue la misma: condenados a 10 años y expulsados nuevamente a Marruecos con la prohibición de volver a España.

La Policía Nacional los tenía vigilados desde esa fecha, ya que se identificaron los rasgos de ambos mediante las cámaras de la ciudad autónoma.

Junto a los gemelos también reconocieron a Anouar Bensaddik, un yihadista marroquí que fue juzgado por la Audiencia Nacional en 2019 y que, al igual que en el caso de los Achatoui, fue expulsado de España.

Los tres integraban el "grupo de Badalona". Bensaddik se encargaba, con otro compañero, de convencer a mujeres de que se casaran con ellos y viajaran a Siria sin levantar sospechas.

Su principal labor era el adoctrinamiento en personas próximas de su entorno. Lo hacían de dos maneras. La primera era presencialmente y si esta no se podía, utilizaban las redes sociales para compartir vídeos y fotografías.

Con esto incitaban a la lucha armada y a la comisión de atentados suicidas.

En la actualidad, según cuentan fuentes de la Policía Nacional a EL ESPAÑOL, no saben el riesgo que representan debido a que desconocen sus intensiones de haber retornado a España. Sin embargo, sí debían tener vigilados a los gemelos por los antecedentes que tienen.

"La principal preocupación son los Foreign Fighters —combatientes extranjeros—. Se identificó a tres en ese grupo de 12. Son veteranos de guerra, con experiencia en combate en Irak o Siria. Se movían con documentación falsa y no se juntaban con el resto de los inmigrantes", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente del Ejército.

Pero su historial en territorio español no se limita únicamente a este caso. Chakir Achatoui, de 24 años, nació en Marruecos, pero creció junto a toda su familia en Badalona después de sus intentos fallidos de instalarse en Francia.

Entonces a la familia no le quedó más remedio que asentarse en España, pese a que ese no era su plan. La autoridad en esa familia era la madre, Rhimou Ben Youssef.

Además de los gemelos, tuvo otro hijo, el mayor, quien murió enrolado en las filas del grupo islamista Ahrar Al Shalam mientras combatía en Siria.

Su recuerdo era intocable. El mismo Chakir, en diversas ocasiones, aseguró que su hermano mayor era visto como un "héroe".

Por eso, cuando los gemelos tenían 15 años, Rhimou Ben Youssef permitió que un reclutador islamista se los llevara a Marruecos para adoctrinarlos.

La madre alegaba que en la escuela fracasarían y que una de sus misiones era vengar la muerte de su hermano porque, gracias a él, le estaban pagando 900 euros por parte de los yihadistas.

El plan era que ambos, a los 16 años, ya estuvieran en Siria combatiendo. En unas grabaciones policiales, Ben Youssef no se encontraba preocupada porque sus hijos tuvieran un camino casi asegurado a la muerte sino por que ellos estuvieran solos a esa edad.

Sin embargo, un día antes de emprender ese viaje, la Guardia Civil truncó ese destino. El resultado: la Audiencia Nacional condenó en diciembre del 2016 a los gemelos a 18 meses en un centro de menores de Madrid por el delito de integración en organización terrorista. Tras esta condena, cumplieron 24 meses más de libertad vigilada, mientras que su madre cumplió dos años de cárcel.

Temor

En el centro de menores en el que estuvieron se temía que los gemelos estuvieran radicalizados.

Al llegar, Chakir y Chakib se tapaban los oídos para no escuchar música porque eso era pecado para el islam. Tampoco hablaban con mujeres "españolas e infieles".

Unos meses después parecía que la realidad del destino que les esperaba había caído encima de ellos. En una de las sesiones con una trabajadora social, ambos lloraron por lo que les esperaba en Siria.

Pero eso nunca terminó de convencer a los trabajadores del sitio. Incluso, en su momento, mencionaron que estaban convencidos de que ellos habían aprendido "trucos" para manipular.

Y eso fue lo que sucedió. Cuando salieron del centro de menores, se fueron a vivir nuevamente con su madre.

Entre los tres se encontraron con que las ONG los buscaban incansablemente para realizar charlas. Por cada una de ellas cobraban hasta 200 euros.

Hasta que en una de esas charlas, Chakir aseguró: "Si viene uno (un yihadista) y te dice: 'Mira, explota una bomba, que te van a dar millones', te vas a explotarla (sic)".

Eso fue una contradicción directa a lo que él le había expresado a los trabajadores sociales. Supuestamente no le había afectado la pérdida de su hermano, ya que "no lo conocía tanto", como lo ha dicho en su momento.

No buscaba vengar a su hermano en Siria, según una confesión de hace casi 10 años. Pero tras las declaraciones con la ONG, las autoridades españolas tomaron la decisión de expulsar a la familia a Marruecos por el riesgo que representaban.

Tetuán

Tras la decisión, la madre y los gemelos regresaron a Tetuán, donde ellos vivían. En su momento, el medio Crónica se puso en contacto con la familia y Chakir aseguró que tenía trabajo y dinero, por lo que no quería volver a España.

No todo lo que dijo fue cierto porque su plan, junto al de su gemelo Chakib, era totalmente distinto.

Ambos querían regresar a España. Se desconoce el motivo de ello, según las fuentes consultadas en el Ejército por EL ESPAÑOL.

"Fueron expulsados en su momento de España por sus antecedentes. También sabemos que somos la entrada a Europa y eso genera una responsabilidad. Han pasado casi 10 años desde su expulsión, pero nuestros servicios de inteligencia identifican este tipo de perfiles", ha añadido la misma fuente.

Por su parte, José María Gil Garre, experto en seguridad, alertó hace poco más de un mes del riesgo de un atentado yihadista en Ceuta por el ingreso de estas células y también por los mensajes falsos difundidos en redes sociales.

En algunos casos compartían noticias falsas en las que se mostraba a un inmigrante asesinado de un disparo en la cabeza por parte de un Policía, también el ingreso de tanques militares en Ceuta como "provocación" a los marroquíes.

Y todo ello con un objetivo: desencadenar ataques en venganza.

Entre tanto, Chakir y Chakib han retornado a Marruecos, posiblemente a Tetuán con su madre.

"Son personas de alto interés porque su familia ha estado radicalizada. No podemos saber si a día de hoy siguen igual, pero eso no es una suerte que nos corresponda asumir. Ellos no pueden regresar a España y tampoco a Francia", ha finalizado la fuente militar.