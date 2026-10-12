Belén, pareja del difunto arquitecto Josep Juanpere, custodiada por los Mossos d'Esquadra a su llegada al juzgado de Vielha. Cedida

Belén tuvo "una intervención activa sobre el difunto" Josep Juanpere, con lesiones en el cuello "por una fuerza externa"

En la muerte de Josep Juanpere se llegó a valorar la posibilidad de "una eventual intoxicación" alimentaria. Incluso se pidió analizar unas trufas. Pero la autopsia definitiva tumba esa opción y acentúa las sospechas homicidas de los Mossos d'Esquadra en la figura de Belén: la novia del prestigioso arquitecto catalán.

Así lo recogen las conclusiones de los Mossos a las que ha accedido EL ESPAÑOL y donde los investigadores analizan el contenido del informe forense definitivo.

"Entre otras posibilidades, se había valorado un origen alimentario o una eventual intoxicación, motivo por el cual se solicitó el análisis de las trufas. La autopsia definitiva acredita ahora que el difunto padecía una cardiopatía isquémica aguda, con trombosis aguda oclusiva de la arteria circunfleja e infarto agudo de miocardio transmural".

"No corresponde a los investigadores determinar si este proceso cardíaco fue el origen de la indisposición, pero sí poner de manifiesto que se trataba de una patología aguda potencialmente mortal que requería asistencia médica".

El sobrino de Josep Juanpere, testigo clave del caso, ingresado en coma inducido: su versión contradecía la de la pareja

"En este contexto, cobra relevancia que durante las últimas horas de vida, el señor Josep Juanpere Miret se encontrara en un estado de salud deteriorado y en compañía de la señora Belén L. G., sin que conste que esta solicitara asistencia médica ante su evolución posterior, hasta que finalmente se produjo la muerte".

"Este es el elemento sobre el que se sustenta la hipótesis omisiva planteada en fases anteriores de la investigación".

La otra conclusión llamativa que exponen los Mossos d'Esquadra se centra en las lesiones que presentaba en la zona cervical Josep Juanpere y que para el forense son fruto de la aplicación de una "fuerza externa" en el cuello del arquitecto. Y el 26 de diciembre de 2025, el día que murió el cofundador del estudio GCA Architects, solo estaba acompañado en su casa de Baqueira por su novia: Belén.

"Por otra parte, la autopsia definitiva refuerza de manera especialmente significativa la hipótesis de una intervención activa sobre el difunto, ya planteada en el informe de 19 de junio de 2026, a raíz de los hallazgos preliminares en la zona cervical", tal y como exponen los investigadores.

"Fuerza extrínseca"

"El estudio histopatológico acredita focos hemorrágicos agudos vitales en el bloque cervical y una hemorragia aguda vital focal en la musculatura latero-cervical derecha, con dilaceración o desgarro de las estructuras adyacentes".

"Las médicas forenses concluyen que estas lesiones se produjeron en vida y son compatibles con la aplicación de una fuerza externa bilateral y de intensidad importante sobre el cuello".

"La relevancia de este hallazgo es aún más clara si se tiene en cuenta que el informe incorpora entre las causas de la muerte una 'compresión cervical bilateral por una fuerza extrínseca'".

Ese término forense describe la aplicación de una presión física sobre ambos lados del cuello de una persona, por la zona cervical, empleando las manos u otro elemento.

José Juanpere, en una entrevista. Cedida

Estas conclusiones de los investigadores refuerzan las dudas que ya mostró el juez cuando decretó el ingreso en prisión de Belén, eludible bajo fianza, apuntando a que todavía no estaba claro si el arquitecto fue víctima de un homicidio porque su novia no llamó al 112, para que recibiera asistencia médica cuando se sentía indispuesto, o si por el contrario, al arquitecto le arrebató la vida su novia.

Así lo reflejaba el auto: “La investigada, según los indicios existentes hasta el momento, podría haber incurrido en un delito de homicidio, bien en su modalidad omisiva, al apreciar cómo empeoraba el estado de salud del señor Juanpere, sin llevar a cabo ningún tipo de conducta para evitarlo. O en su modalidad activa, precipitando el fallecimiento”.

Ahora la División de Investigación Criminal (DIC) valora la hipótesis de "una intervención activa sobre el difunto", por parte, supuestamente, de su pareja sentimental: Belén. Todo ello, a la vista del informe forense definitivo.

"El 30 de julio de 2026, el Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC) emitió el informe médico-forense de autopsia, necropsia 314/25, que modifica las conclusiones provisionales".

"El informe establece como causa inmediata de la muerte un infarto agudo de miocardio transmural, como causa intermedia una compresión cervical bilateral por una fuerza extrínseca y como causa fundamental una cardiopatía isquémica. La muerte se sitúa el 26 de diciembre de 2025, entre las 15 y las 21 horas".

Tal "causa intermedia" desliza la posibilidad de que el arquitecto fue ahogado -supuestamente- por su novia antes de sufrir un paro cardíaco.

El hospital comarcal Val d'Aran en el que ingresó el arquitecto antes de fallecer. CONSELL GENERAU D'ARAN

Aquel 26 de diciembre de 2025, Álex, sobrino del arquitecto, se había presentado en la casa de Baqueira de Josep Juanpere porque ni su tío ni su novia respondían a sus llamadas para interesarse por su estado de salud, debido a que el día 24 estuvo ingresado en el Hospital Comarcal Val d'Aran.

En Nochebuena, Josep Juanpere se sintió "severamente indispuesto” en el transcurso de una cena con su novia y su sobrino: Álex. El 25 recibió el alta después de estar en observación y Álex le dijo a Belén que le informara de cualquier cambio en la salud de su tío.

No abrió la puerta

Durante el día de Navidad, el estado de salud de Josep Juanpere no mejoró. El 26, Día de San Esteban, festivo en Cataluña, tampoco remontó el arquitecto. De ahí las dudas del juez de que Belén protagonizara un homicidio por omisión, al no llamar al 112 para pedir asistencia sanitaria para su pareja, o directamente le arrebatara la vida por las lesiones que presentaba la víctima en la zona cervical.

Lo que está claro es que Álex no sabía nada de su tío el día 26, a pesar de que lo llamaba y su teléfono estaba encendido. Tampoco atendía sus llamadas Belén, de forma que Álex decidió presentarse en la vivienda de Baqueira para averiguar lo que estaba ocurriendo.

Josep Juanpere (d), durante el entierro de Isak Andic, en diciembre de 2024; un año después, él moriría en extrañas circunstancias. E. E.

Cuando Álex llegó a Baqueira, Belén no le abrió la puerta y tuvo que recurrir a una radiografía para forzarla y poder acceder al inmueble. Una vez dentro, se encontró a Josep Juanpere con signos de rigidez y un tono de piel bastante amarillo.

De forma que llamó de inmediato al Sistema d'Emergències Mèdiques que bajó el cuerpo del arquitecto de la cama al suelo, pero no pudieron reanimarlo.

En la cama había toallas con restos de un líquido rosa y por la habitación había medicamentos antigripales. Ese líquido luego se comprobó que era suero, sin embargo, no se disipó la sospecha de que Belén, una mujer con predilección por los productos de medicina natural y de herbolario, pudiese haber suministrado algo que empeorase su estado de salud.

No hubo intoxicación

La autopsia definitiva rechaza la posibilidad de que la muerte del arquitecto sea consecuencia de una intoxicación.

"Por lo que respecta a la posibilidad de un origen tóxico de la indisposición del señor Josep Juanpere Miret, el análisis de las cuatro muestras de trufa recogidas en el marco de la investigación no detectó ninguna sustancia de interés toxicológico".