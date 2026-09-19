El compromiso de Felipe VI con Ceuta pese a la trampa de Moncloa: ya tenía listo su viaje, recibió a Vivas y exige "unidad"

"Lleva reinando más de 20 años pero, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?", dijo erróneamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre Felipe VI.

En realidad son 12 años y tres meses los que lleva en el trono, el tiempo suficiente como para haber desempeñado un papel clave, fundamental y más que relevante en una crisis histórica que ya dura 50 días.

El pasado martes, 15 de septiembre, durante un acto oficial celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil, en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid, Su Majestad el Rey lo dijo alto y claro: "Ceuta es ejemplo de civismo".

Felipe VI citó a Ceuta en su primer discurso público de este septiembre. EFE Daniel González

"Me parece obligado hacer referencia a esta ciudad española que todos llevamos en la mente y en el corazón estos días", añadió.

El jefe del Estado quiso poner en valor el "ingente" trabajo que está realizando en la ciudad autónoma el personal de Protección Civil, en coordinación con el resto de servidores públicos y voluntarios. "La labor de esos hombres y mujeres genera la admiración de todos los españoles", concluyó.

Y cuando el soberano dice "estos días", la realidad es que ya son 50. Cincuenta jornadas completas, con su medio centenar de noches, han transcurrido desde que unas 80.000 de personas entrasen en Ceuta durante los pasados 30 y 31 de julio.

Y la crisis continúa.

Alrededor de 13.000 migrantes permanecen todavía allí. La cifra fue ofrecida este miércoles por el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, quien también señaló que esos cálculos son "conservadores", porque teme que el número de migrantes, especialmente de menores, sea mucho mayor del de las cifras que manejan.

Pero, ¿cuál ha sido el papel de la Corona ante esta situación insólita? La ciudadanía ha reclamado en reiteradas ocasiones alguna acción por parte del Rey, pero la realidad es que el monarca no puede tomar partido ni actuar por iniciativa propia dado que España es una monarquía parlamentaria.

El rey Felipe trasladó al presidente Vivas su intención de visitar Ceuta. Gtres

Las funciones del jefe del Estado están estrictamente reguladas por la Constitución. El artículo 56 establece que “el Rey es símbolo de su unidad y permanencia, y ejerce una función arbitral y moderadora, ajena a la lucha partidista o a la dirección política del Gobierno”.

Otros ciudadanos requerían una visita: ¿Por qué Felipe y Letizia no los han visitado todavía? Según el artículo 64 de la Carta Magna, todos los actos oficiales del soberano deben estar refrendados, es decir, autorizados y respaldados, por el presidente del Gobierno o los ministros competentes.

El monarca no puede decidir por su cuenta realizar visitas institucionales de calado político o territorial sin el consentimiento y la firma del Ejecutivo.

Los reyes Felipe y Letizia en el funeral de Pérez-Llorca. Gtres

Sin embargo, la visita, llegará. Así lo ha confirmado la Casa Real. Será en las próximas semanas cuando Felipe VI y la reina Letizia se desplacen hasta allí, en un gesto con el que buscan subrayar su compromiso con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y lo hacen casi dos décadas después de la última visita de unos monarcas españoles a la ciudad.

Hay una fecha que permanece en la memoria de los ceutíes: el 5 de noviembre de 2007. Aquel día, Juan Carlos I y la reina Sofía llegaron al municipio caballa en la que fue su primera visita oficial como Reyes a la citada ciudad. Fue un viaje histórico y, hasta hoy, el último de unos monarcas españoles a territorio ceutí.

La presencia de Felipe VI y doña Letizia ya se encuentra en fase de preparación y, según fuentes de Zarzuela, la planificación se habría iniciado incluso antes de los acontecimientos derivados de la reciente crisis migratoria.

El anuncio de la visita de Sus Majestades a Ceuta llegó justo un mes después de que el Rey interrumpiera sus vacaciones para recibir a Juan Vivas, presidente de la ciudad autónoma. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Marivent, residencia oficial de la Familia Real en Palma de Mallorca.

Allí, el soberano le trasladó su intención de acudir al escenario de que todos hablaban en ese momento. A pesar de la voluntad trasladada por Felipe VI a Vivas; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó el 24 de agosto en una entrevista con Televisión Española que no le constaba que el Rey hubiera comunicado al Ejecutivo su deseo de visitar Ceuta.

Tampoco precisó si el Gobierno había sugerido esa visita o si existía algún obstáculo por parte del Ejecutivo para que se produjera. Saiz reiteró que "la Casa Real es dueña de su propia agenda".

No obstante, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, contradijo a su compañera de partido: "Es el Gobierno el que decide la agenda del Rey, sobre todo en materias de sensibilidad política. Eso es lo normal". Puente fue tajante: "El Gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca".

Pedro Sánchez durante su entrevista con Aimar Bretos. SER

El lunes 31 de agosto, en su entrevista en la SER, Pedro Sánchez defendió que existen "argumentos y razones suficientes" para que el jefe del Estado visite Ceuta y Melilla y explicó que sería necesario coordinar la visita entre la Casa Real y el Gobierno de España. "Es lo que he compartido y es lo que se va a hacer cuando se den las condiciones para ello", declaró el jefe del Ejecutivo.

El 2 de septiembre, 35 días después del suceso, la ciudad celebraba el Día de su Comunidad Autónoma. La festividad conmemora la conquista de la ciudad por Portugal en 1415, durante el reinado de Juan I, y su incorporación a la Corona portuguesa. Aquel episodio se convirtió con el tiempo en una de las fechas más señaladas del calendario de la ciudad.

Ese día, Su Majestad el rey Felipe VI se puso en contacto con el presidente Vivas. A través de una conversación telefónica, el jefe del Estado felicitó al mandatario y le transmitió, una vez más, todo su apoyo y cariño, tanto a él como a los ceutíes.

El padre de la princesa de Asturias dijo estar “convencido” de que Ceuta "va a salir adelante, juntos y unidos", entre todos y contando con el apoyo de los españoles. Su Majestad quiso lanzar así un mensaje de ánimo y reiteró su compromiso de visitar la ciudad autónoma.

Las dos imágenes que publicó la Casa Real en su cuenta de Instagram con unos minutos de diferencia. Casa de Su Majestad el Rey

Pero el apoyo de la Corona no vino sólo en forma de llamada. En su perfil oficial de Instagram, la Casa Real publicó una fotografía de las banderas de Ceuta, España y Europa. Y a los minutos, la eliminó. Quizá fue un detalle que pasó inadvertido para la mayoría.

En la primera imagen, entre las banderas había algo de distancia: un espacio, un poco de aire entre unas y otras. Pero, en la fotografía final, Ceuta, España y Europa quedaron juntas. Tres banderas, una al lado de la otra. Codo con codo. Unidas, al cabo, de la mano.

El mensaje que la acompañaba difícilmente podía ser más explícito: "Hoy, 2 de septiembre, es el Día de Ceuta. La Corona y todos, con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro".

Un post que, de alguna manera, resume también el papel de la Corona de España: representar, unir y permanecer. Un rol especialmente simbólico, el del rey Felipe y el de la institución a la que representa, que convierte la palabra "unidad" en un objetivo común.