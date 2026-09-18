El cartel con la convocatoria para asistir a la concentración en memoria de Tomás David y para reclamar Justicia por su asesinato. Cedida

Luis, gemelo del maquinista de Renfe asesinado por 'El Migalo', convoca un acto para pedir Justicia: "Perdí a mi otra mitad"

La familia del difunto Tomás David no se olvida de que su asesino sigue en libertad: 'El Migalo'. De forma que han convocado un acto de homenaje el próximo 26 de septiembre, para honrar la memoria de este maquinista de Renfe y reclamar que se haga Justicia.

Para ello hay que dar con el paradero de Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo', y que suma casi un mes en busca y captura por las Fuerzas de Seguridad.

"Aquí hay alguien que le está dando cobertura", se lamenta Luis, hermano gemelo de Tomás David Martínez Carrillo y que rompe su silencio con EL ESPAÑOL.

No habla en vano Luis porque el círculo social de 'El Mígalo' está en la diana de la Policía Judicial, a pesar de que el propio entorno de 'El Migalo' le ha pedido que se entregue en cualquier cuartel de la Guardia Civil o comisaría de Policía.

La otra línea de búsqueda se centra en la Región de Murcia, con puntos calientes en varias pedanías de la capital del Segura, Alcantarilla y el Campo de Cartagena, así como Andalucía.

"La investigación sigue en marcha", según recalca un portavoz del Instituto Armado a este diario. Pero la familia de Tomás David necesita ver con los grilletes y ante un juez a 'El Migalo', por saldar de un disparo a bocajarro una discusión con Tomás David.

"Nos causa mucha frustración que a día de hoy, casi un mes después, aún siga libre como si nada", reflexiona Luis.

Miguel Cortés del Cerro, alias ‘El Migalo’, está en busca y captura por la Guardia Civil. Cedida

- ¿Qué es lo peor de recordar a diario que sigue huido el asesino de su hermano gemelo, Tomás David?

- Luis: Nos quita el sueño que este tío no pague por lo que ha hecho.

El sentir de la familia lo comparten los amigos del difunto maquinista de Renfe. "Estamos muy frustrados e indignados", subraya una amiga de Tomás David, el chico de 35 años que siempre estaba para ayudar a sus amigos; el fiel devoto de la Cofradía del Cristo de la Dulce Mirada; el peñista que alegraba el cotarro en las Fiestas de Javalí Nuevo y el maquinista que no paraba de sumar galones en Renfe.

De hecho, tras aprobar la oposición, comenzó con un mercancías en Irún, luego lo trasladaron a Murcia con un Alvia, después le asignaron el AVE a Madrid y más tarde le seleccionaron para formar a profesionales de Renfe Proyectos Internacionales en México.

En el país azteca instruyó durante dos años a maquinistas del Tren Maya. Tomás David solo llevaba unos meses de vuelta en España, cuando se reencontró con Miguel Cortés del Cerro, alias 'El Migalo, su amigo de la infancia en Javalí Nuevo y compañero en el Colegio Río Segura.

"Nos deja con mucha impotencia esto, porque si hay alguien que sabe dónde está, la Guardia Civil debería saberlo e investigar, para dar con el asesino de Tomás", subraya esta amiga, en nombre del círculo social del difunto maquinista.

Tanto la familia como los amigos del empleado de Renfe sospechan que algún allegado "está colaborando" con 'El Migalo', para que siga huido desde el sábado 22 de agosto, cuando empuñó una escopeta y disparó a su amigo Tomás David mientras discutían en la conocida como 'casa de los okupas': en el Paraje de Casas del Aljibe.

La valla de la vivienda del Paraje de Casas del Aljibe donde se produjo el homicidio. Cedida

La bautizada como 'casa de los okupas' era la vivienda de 'El Migalo'. Hasta allí se desplazó el sábado 22 de agosto, Tomás David, junto a su primo, Chema, y un amigo, Fabio, para poner la guinda a la salida del viernes por las Fiestas de San Bartolomé en Librilla.

La vivienda de marras está en Alhama de Murcia y 'El Migalo' estaba acompañado por un amigo: David. También se encontraba la novia del homicida, pero ella permaneció en una habitación mientras que el resto se tomaba unos cubatas y unas cervezas.

En la fiesta que transcurría a caballo entre el salón y la cocina había cocaína y hachís. Pero a las cuatro de la tarde de aquel sábado, las risas se tornaron en gritos de una discusión que fue silenciada por un plomazo de 'El Migalo'.

Dos versiones

Aquí es donde surgen las dos versiones de una historia dramática. Un testigo de aquella fiesta en modo 'after hour' relata que Tomás David manchó sin querer con un cubata la camisa de David, el amigo de 'El Migalo', y se desencadenó una disputa verbal que este saldó cogiendo su escopeta y disparando a su amigo en el pecho.

En cambio, el entorno del fugitivo sostiene que Tomás David llegó alterado a la casa de 'El Migalo', debido a que era sábado y estaba de empalme desde el viernes en las Fiestas de San Bartolomé. Tiró una mesa y un vaso de cristal, se desató la discusión, su amigo de la infancia le encañonó, el maquinista de Renfe se puso bravucón y recibió un disparo.

Lo único que está claro para unos y para otros es que este homicidio jamás se debería de haber producido porque nunca se puede zanjar una discusión usando un arma de fuego. El sábado 26 de septiembre se ha convocado un largo homenaje para Tomás David. El acto arrancará a las 20 horas, con una misa en la Iglesia de la Purísima de Javalí Nuevo.

A continuación, a las 22 horas se celebrará una concentración en la Plaza de la Ermita, bajo el lema: 'Siempre en nuestros corazones'.

El objetivo es reclamar la detención y el ingreso en prisión de 'El Migalo', con treinta antecedentes policiales a sus espaldas. "Hacemos un llamamiento a toda la gente que lo quería y lo apreciaba, será un homenaje en su nombre", subraya Luis, hermano gemelo de Tomás David.

- ¿Cómo está afrontando su pérdida?

- Luis: He perdido a mi otra mitad.