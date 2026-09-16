La última imagen de Claudia Tacoronte con su asesino: la Fiscalía mexicana cree que la intentó agredir sexualmente

El principal sospechoso del asesinato de Claudia Tacoronte, durante la conversación que ambos mantuvieron antes del crimen (derecha) y captado por otra cámara horas después (izquierda). El Español.

La Fiscalía mexicana investiga si el asesinato de Claudia Tacoronte estuvo precedido de un intento de agresión sexual por parte del hombre señalado como principal sospechoso del crimen, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación.

La hipótesis ha cobrado fuerza a medida que los investigadores han reconstruido los últimos minutos con vida de la estudiante grancanaria. Aunque en un primer momento se trabajó con la posibilidad de que Claudia hubiera sido atacada durante un robo, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados hasta ahora encajan, según las mismas fuentes, mejor con una aproximación de carácter sexual.

Los investigadores explican, sin embargo, que no dan por cerrada ninguna posibilidad y siguen tratando de determinar exactamente qué sucedió.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos (México). Alex Cruz / EFE.

Pernoctaba allí

Claudia se encontraba sola en el exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde tenía previsto pasar la noche después de acudir a un encuentro dedicado a las plantas medicinales. Fue allí —en el interior vallado del recinto, una zona ajardinada— donde se aproximó a ella el hombre al que vecinos de la zona identifican como Paco, alias 'El Trompas', principal sospechoso del asesinato.