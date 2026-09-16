La última imagen de Claudia Tacoronte con su asesino: la Fiscalía mexicana cree que la intentó agredir sexualmente
Los investigadores creen que esta hipótesis encaja mejor con las imágenes de las cámaras y los testimonios recabados, pero mantienen abiertas otras líneas
Más información: La imagen del presunto asesino de Claudia Tacoronte en México minutos después del crimen: los vecinos lo señalan como "Paco"
La Fiscalía mexicana investiga si el asesinato de Claudia Tacoronte estuvo precedido de un intento de agresión sexual por parte del hombre señalado como principal sospechoso del crimen, según confirman a EL ESPAÑOL fuentes próximas a la investigación.
La hipótesis ha cobrado fuerza a medida que los investigadores han reconstruido los últimos minutos con vida de la estudiante grancanaria. Aunque en un primer momento se trabajó con la posibilidad de que Claudia hubiera sido atacada durante un robo, las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios recabados hasta ahora encajan, según las mismas fuentes, mejor con una aproximación de carácter sexual.
Los investigadores explican, sin embargo, que no dan por cerrada ninguna posibilidad y siguen tratando de determinar exactamente qué sucedió.
Pernoctaba allí
Claudia se encontraba sola en el exterior de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde tenía previsto pasar la noche después de acudir a un encuentro dedicado a las plantas medicinales. Fue allí —en el interior vallado del recinto, una zona ajardinada— donde se aproximó a ella el hombre al que vecinos de la zona identifican como Paco, alias 'El Trompas', principal sospechoso del asesinato.
Las cámaras de seguridad registraron a ambos conversando antes del ataque. La duración de ese intercambio es uno de los elementos que ahora estudian los investigadores. La secuencia, según las fuentes consultadas, no encaja de manera evidente con un asalto inmediato. El hombre permanece junto a Claudia durante un tiempo antes de que la situación cambie.
Después, las imágenes muestran a la joven dirigiéndose hacia el interior de la Casa de la Cultura y al sospechoso corriendo detrás de ella. Es allí donde se produce el ataque con arma blanca.
Esa persecución, la conversación anterior y los testimonios de las pocas personas que se encontraban en la zona durante aquellos minutos han llevado a los investigadores a considerar que la hipótesis de un intento de agresión sexual puede explicar mejor la secuencia que la de un simple robo. No existe, sin embargo, una conclusión definitiva.
La Fiscalía trata de establecer qué buscaba el sospechoso cuando se acercó inicialmente a Claudia y qué sucedió durante la conversación que ambos mantuvieron. La investigación, aún abierta, deberá determinar también si el ataque se produjo después de que la joven tratara de alejarse de él.
Posible feminicidio
Ya desde las primeras horas posteriores al crimen, el caso fue investigado bajo el protocolo correspondiente a un posible feminicidio. Pero eso es debido a que, en México, las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas inicialmente con perspectiva de género para descartar que exista un componente relacionado con su condición de mujer.
Ese procedimiento no implicaba entonces que los investigadores hubieran establecido un móvil sexual. Durante los primeros momentos del caso, la primera posibilidad con ka que se trabajó, y también la primera que saltó a los medios de comunicación, fue precisamente la del robo. Las nuevas evidencias han ido modificando esa primera reconstrucción.
Especialmente porque Claudia Tacoronte, que se encontraba en la puerta del recinto fumando, según explicó una mujer cercana a la organización del evento a este periódico, no llevaba consigo ninguna pertenencia. Luego, una grabación de de videovigilancia se ha convertido en una pieza central de la investigación. Permiten seguir parte de los movimientos del sospechoso antes del asesinato, su contacto con Claudia y su huida posterior.
EL ESPAÑOL adelantó también que el hombre fue captado alejándose de la zona después del crimen y que otra cámara registró a una persona de características coincidentes robando una bicicleta. Los investigadores tratan ahora de completar los minutos anteriores a esa huida.
La cuestión central ya no es únicamente cómo escapó el sospechoso después del asesinato. La Fiscalía intenta esclarecer ahora por qué se acercó a Claudia, qué ocurrió durante la conversación que mantuvieron y qué hizo que terminara persiguiéndola hasta el interior de la Casa de la Cultura antes de apuñalarla.