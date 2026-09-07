'Operation Ceuta Liberation': la propaganda marroquí alardea con datos falsos de que podría tomar la ciudad en 2 horas

"Urgente Ceuta: Las estimaciones militares y los análisis de seguridad iniciales indican que el ejército español no será capaz de detener cualquier movimiento militar marroquí hacia las ciudades ocupadas".

Es el texto inicial de un tuit lanzado el pasado 23 de agosto por la cuenta del 'Observatorio Atlántico de Defensa y Armamento', llamada Defense Atlas.

En plena crisis migratoria en Ceuta, y con el Gobierno marroquí reivindicando la soberanía de Ceuta y Melilla, la cuenta aseveraba que el ejército marroquí "es capaz de desplegarse rápidamente dentro de Ceuta de manera sorprendente, rápida y aplastante".

Para hacerlo utilizará "capacidades avanzadas en la guerra electrónica y tácticas de búsqueda y enfrentamiento efectivo contra las fuerzas hostiles, junto con la imposición de planes de campo para la protección de los civiles".

Operation: Ceuta Liberation tendría un tiempo estimado de entre 2 y 5 horas, "en función de la habilidad del enemigo para resistir", todo ello ilustrado con un mapa en el que el ejército marroquí aparece con color azul (blue force) y el español en rojo (red force).

Por parte del ejército marroquí, desplegaría a sus Fuerzas Especiales (INF), sus Fuerzas Especiales Marítimas (MARSOC), sus unidades de misiles guiados antitanque (ATGM), su sistema de Defensa Antiaérea Spyder (AA) o el uso del Obús autopropulsado CAESAR.

También contempla el despliegue de Guerra Electrónica e Inteligencia de Señales (SIGINT) y el uso de dos drones: el Thunder B (UAV) y el MALE Bayraktar TB2 (MALE UAV).

Al ejército español le asigna la presencia de la Infantería de Marina (INF), el uso de transporte blindado de personal Pegaso BMR, del tanque Leopard y de vehículos de combate de Infantería ASCOD.

Defense Atlas se define como un "sitio web oficial" y "Observatorio para el seguimiento de las noticias militares y la publicación de análisis geoestratégicos en el norte de África, Oriente Medio y el resto del mundo".

Imagen publicada por el Observatorio Defense Atlas sobre el ataque de Marruecos a Ceuta. Defense Atlas

Sin embargo en su análisis sobre esta Operación Liberación Ceuta estima, sobre el terreno, que en Ceuta tiene presencia la Infantería de Marina española, algo que es rotundamente falso.

Ha obviado que, con carácter permanente, sí se encuentran el Grupo de Regulares Nº 54 y el Tercio Duque de Alba 2º de la Legión.

Porque, en la práctica, más que un observatorio, no es más que una web que alberga un foro de temas militares del mundo árabe, y que lleva varios días esparciendo fake news y "propaganda promarroquí", según las fuentes consultadas por este periódico.

Pero, ¿sería posible un ataque militar por parte de Marruecos? Y de ocurrir, ¿con qué apoyos contaría España?

Juan Rodríguez Garat, almirante de la flota retirado y reputado consultor en materia de Defensa, sostiene que la estrategia de Marruecos es "expansiva" pero que sus prioridades son "el Sáhara Occidental, el Sahel y Argelia", y no Ceuta ni Melilla.

"Las cuestiones sobre ambas ciudades están resueltas desde el punto de vista jurídico", apostilla.

¿Su única posibilidad? La guerra híbrida. "Hostigamiento, desinformación, espionaje, amenazas... Y no puede hacer nada más porque Marruecos no es Rusia, ni tiene derecho a veto en las Naciones Unidas, ni pertenece a la OTAN".

Una guerra híbrida "para que España se sienta tan incómoda que le entren ganas de que se las ceda. Y eso no va a pasar".

La UE y la OTAN

En el caso de que se diera algún tipo de agresión bélica "nos apoyaría la Unión Europea, con lo que tenga".

¿La OTAN? "También. Esto la gente lo explica mal. La limitación geométrica clara no es para el empleo de la fuerza, sino para el artículo 5 del Tratado, donde figura aquello de que 'si nos atacan a uno, nos atacan a todos'".

Asimismo, hay amparo "en el artículo 4", incide Garat. "Si un país miembro siente que tiene un riesgo, llama a sus aliados a consultas. España, en este caso, tendría que demostrar que puede ser atacada"

Hay precedentes de países miembros que lo han invocado, "como Polonia, cuando sufrió un ataque híbrido de Bielorrusia mediante la inmigración a través de sus fronteras".

Garat, como todas las fuentes consultadas para este reportaje, coincide en que detrás de lo sucedido en Ceuta se encuentra Marruecos.

No obstante, el experto en Defensa sostiene que "esta guerra híbrida de Marruecos con España viene de largo: su objetivo es incomodar al Gobierno español para que aceptar determinadas condiciones políticas. No son Ceuta y Melilla, es otra cosa, que no sabemos qué es".

Garat reitera que "lo que está en juego no es la integridad territorial de España y su soberanía, sino el poder político de España y el control en el Norte de África. Y va ganando Marruecos, que tiene la sartén por el mango. Cuando deje de ponerse chulo, será porque ha ganado, el Gobierno español le ha dado la razón y ha cedido".

Por su parte, Rafael Calduch, catedrático en Derecho internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, coincide con Rodríguez Garat en que España "está protegida por alianzas que no tiene Marruecos".

Por la OTAN, "porque hace tiempo que se dejaron fuera esos límites geográficos del artículo 5. Desde 1999 se está operando fuera, por ejemplo, en Afganistán, o ahora, colaborando en la protección de los barcos frente a la piratería del Índico".

Pero, además, el grueso de la protección y apoyo vendría "por el artículo 42.7 de la Unión Europea, que recoge que si un país de la Unión sufre una agresión armada en su territorio, el resto de los socios deben prestarle ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance. Esto es mucho más imperativo que el Tratado de la OTAN".

Calduch asegura que un ataque bélico por parte de Marruecos "es una solemne estupidez porque Marruecos no tiene más capacidad que lo que está haciendo: propaganda, presiones diplomáticas y declaraciones".

No tiene capacidad "y es una posibilidad, la del enfrentamiento militar, que siempre la va a descartar la monarquía marroquí. No la contempla, como tampoco la contempló Hassan II con la Marcha Verde".

Estas presiones, asevera, las efectúa el gobierno marroquí aprovechándose de momentos de debilidad política. Por eso "la Marcha Verde fue en 1975".

Hoy, subraya, España "tiene una situación de debilidad institucional peor que en 2021, con un desgobierno desde hace 4 años. Y no hay que confundir la debilidad española con fortaleza de Marruecos".

A su juicio, una muestra de esta debilidad es que "con los informes que tenían, deberían haber dado la orden de militarizar con patrullas la frontera. Eso habría hecho que Marruecos lo hubiera parado todo inmediatamente, pero no se hizo"

El catedrático desliza que lo ocurrido se debe "a que Marruecos se encuentra ahora en un intervalo de rivalidad entre las dos facciones del Majzén, debido a que las elecciones legislativas son el 23 de septiembre. Esa rivalidad revela una debilidad por parte de Marruecos".

En esos comicios "se van a medir cual de las dos facciones va a dominar y plantear las directrices en los próximos años. Y lo que se plantea es quién es más leal al rey Mohamed VI sobre Ceuta y Melilla".

Ahí, incide, "hay una lucha de poder sin límites. Porque el favor real es decisivo para el poder absoluto" de clanes compuestos por familias enteras.

El periodista y exdiplomático marroquí Ali Mmrabet, quien fue detenido el pasado mes de julio en Marruecos y que reside en Barcelona, sostiene a este periódico semanas después de su opuesta en libertad que "tú preguntas en Marruecos si podrían ocupar Ceuta y te dicen que lo hacen en horas".

El problema, subraya, "es después. Porque España es un país de la OTAN. Yo pienso que todo esto son calentones", aunque reconoce que los últimos tiempos el discurso gubernamental ha cambiado.

"El lenguaje oficial antes no hablaba de Ceuta y Melilla como ciudades ocupadas, y ahora sí". Pese a ello, Exteriores no ha llamado a consultas a la embajadora en España ni a su suplente.

Precisamente José Manuel Albares achacó el pasado viernes en el Congreso que la invasión a Ceuta se debía a "la guerra cognitiva en las redes de Elon Musk, Rusia y la internacional reaccionaria".

¿El espacio aéreo del Sáhara?

Para Ali Mmrabet no cabe duda de que tras las declaraciones oficiales y públicas que califican a Ceuta y a Melilla como ciudades marroquíes ocupadas "está el Estado marroquí hablando por boca del ministro de Justicia y del Ministro de Asuntos Islámicos".

Así, Marruecos le está lanzando un mensaje a Pedro Sánchez para que haga otro esfuerzo. Que desde luego no debe ser echar a José Manuel Albares como ministro de Exteriores como sí hizo con González Laya".

Tras los motivos de esta guerra híbrida de Marruecos "no sé qué podría haber porque de España ya lo obtuvo todo: el Sáhara. Podría ser la cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que sigue en manos españolas".

Esta forma de actuar, sostiene, forma parte "de la idiosincrasia marroquí, que la conozco bien: te cojo un dedo, te pido la mano, te acabo cogiendo el brazo", resume.

Mmrabet destaca que "Marruecos no tiene un problema con el Gobierno de España: lo tiene con Pedro Sánchez y con José Luis Rodríguez Zapatero, el impulsor de todo esto. Porque para Marruecos, Pedro Sánchez es un chollo".

Sobre la españolidad de Ceuta y Melilla, asegura que "yo soy de Tetuán, soy de frontera, y de estos temas se puede hablar. Pero como demócrata y exdiplomático, se hace respetando unos cauces".

Pregunta.- ¿Pudiera ser que el detonante de esta invasión impulsada por Marruecos fuera el viaje a Argelia realizado por Sánchez el 20 de julio pasado?

Respuesta.- Lo descarto. Antes de viajar José Manuel Albares ha informado a Marruecos y seguramente dieran su visto bueno. Vamos, estoy segurísimo. Antes de viajar informó y le dieron el visto bueno. Esto puedes ponerlo en mi boca.

El exdiplomático puntualiza que ve más, como posible motivo ante la invasión "lo de nacionalizar a los saharauis, que están a favor del Frente Polisario. Van a ser una masa importante de votantes antimarroquí".

"Otros dicen que es por la lista filtrada de agentes de los servicios de Inteligencia marroquíes, pero yo lo dije hace 15 días en la televisión francesa, que hay siete medios europeos que publicaron lo mismo y Marruecos no se mete con ellos ni con sus países".

El nuevo tablero

Abdelilah Issou sirvió en las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) durante 11 años, entre 1988 y 2000. Sin embargo, abandonó el ejército con rango de teniente por intimidaciones y represalias por no hacer la vista gorda a la corrupción de sus superiores.

Issou tampoco coincide con Albares en culpar a Elon Musk y a Rusia. "Lo que ha hecho Marruecos en Ceuta encaja en una guerra híbrida: utilizar olas humanas para desbordar la frontera y tratar de generar una ocupación de hecho sin recurrir directamente a sus Fuerzas Armadas. Esa es precisamente la clave".

Subraya que "no hace falta tener superioridad militar sobre España para intentar hacerse con Ceuta si el instrumento utilizado no es una invasión militar convencional, sino una masa de civiles que obliga a España a enfrentarse a un dilema político y operativo enorme".

Ante una guerra convencional, "la superioridad española [sobre Marruecos] es evidente. Pero si la estrategia consiste en utilizar olas de civiles para desbordar la frontera, esa superioridad militar pierde buena parte de su utilidad. Y ahí es donde está el verdadero riesgo".

En cuanto al detonante o el objetivo, también considera que ni está ni en Ceuta ni en Melilla, "sino más arriba. Argelia y lo de los saharauis son piezas del contexto, pero la cuestión de fondo es el Estrecho de Gibraltar y el nuevo tablero que se está formando alrededor de él".

Explica Issou que "después de lo ocurrido con Ormuz, el control de las rutas de entrada y salida del Mediterráneo tiene todavía más importancia estratégica para Estados Unidos e Israel. Y ahí Ceuta y Melilla son fundamentales por su posición".

Marruecos "lleva décadas con su proyecto del Gran Marruecos y con la reivindicación de las dos ciudades, y ahora tiene una relación muchísimo más estrecha con Washington y con Israel. La cuestión es si esa aspiración histórica marroquí está siendo aprovechada por sus aliados para aumentar la presión sobre España y ganar posiciones en torno al Estrecho".

Además, hay que tener en cuenta "las tensiones recientes de España tanto con Israel como con Estados Unidos".

Asegura que si a esto "se le suma el acercamiento de Sánchez a Argelia, la cumbre prevista para octubre y el movimiento del Gobierno respecto a los saharauis, el cuadro cambia bastante: España intenta recuperar margen propio en el Magreb mientras Marruecos está cada vez más integrado en el eje estratégico de Washington y Tel Aviv".

Por su parte, la cuenta de Defense Atlas sigue propagando bulos: desde usar imágenes pixeladas de un joven marroquí con la cara ensangrentada como "primera confirmación gráfica" de que el ejército español "está usando munición real para ejecutar a civiles presentes en Ceuta ocupada", a acusar a la Policía española de abrir fuego "contra los colonos españoles tras sus actos de disturbios y violencia en la ciudad".

Entre otros bulos, también han difundido un video de unas presuntas maniobras submarinas que, en realidad, pertenecen a la Marina sueca, pues la Marina Real marroquí nunca ha tenido ni tiene submarinos. El vídeo va acompañado de un provocador texto:

- No hay moros en la costa.

- ¿Están seguros?