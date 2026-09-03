Ceuta, un clamor contra el Gobierno de Sánchez en un día histórico: “Israel y Rusia, decía… Qué poca vergüenza”

Treinta y cuatro días después de la entrada irregular de miles de migrantes en Ceuta, la ciudad autónoma amaneció en su día festivo envuelta en la habitual niebla que envuelve de humedad el Estrecho en esta época.

Si no hubiese ocurrido aquello hace más de un mes, sin embargo, la ciudad habría pasado un apacible día.

Lo habrían pasado sus playas, de paseo, comiendo en familia y, en parte, preparando el contingente necesario para la vuelta al colegio. Y, ya por la tarde, en el tradicional acto de Entrega de las Medallas que efectúa el Gobierno ceutí.

Nada de esto ocurrió ayer en una Ceuta sumida en la desesperación.

Por no ocurrir, tampoco va a ser normal la vuelta al colegio. Ni siquiera a las guarderías públicas, que no podrán abrir hasta mediados y finales de septiembre debido a los destrozos que los migrantes han efectuado en las instalaciones, pues las han asaltado de noche.

Ayer, 2 de septiembre, Ceuta amaneció con patrullas armadas de militares -tanto de Regulares como de la Legión- portando fusiles mientras patrullan a pie sus calles.

Dos patrullas de Regulares, en las horas previas de la manifestación. Laura Garófano

"Esto no hay quien lo aguante. Ya está bien", cuenta un taxista a este periódico. "Es muy importante que estéis aquí. Lo peor es que esto se eternice y se olvide", lamenta.

La noche antes

Hay que tener en cuenta que la víspera de un festivo local siempre es una jornada medio jubilosa, al menos, por la tarde noche.

En Ceuta, la víspera de este atípico festivo culminó con los clientes de una terraza indignados, mientras corrían los mensajes de whatsapp como la pólvora.

Ocurrió en la Terraza de Menchu, un local de hostelería histórico en pleno centro. No fue en absoluto por un mal servicio: fue distinguido este mayo por la revista Tapas Magazine.

A partir de las diez y media de la noche comenzó a trascender la exclusiva desvelada por EL ESPAÑOL en cuanto al informe de la Policía Nacional que apuntaba inequívocamente a la participación activa de Marruecos en el asalto masivo a las fronteras españolas por Ceuta treinta y cuatro días atrás.

"Qué poquísima vergüenza. Israel y Rusia, decía. Y el delegado del Gobierno sin dimitir", espeta un conocido autor de carnaval de la Ciudad Autónoma mientras reenvía y responde mensajes, minutos antes de que esa información salte a un conocido programa de televisión.

Y con este cabreo, macerado a fuego lento luego de muchos, muchos días, se despertó Ceuta en su festivo nublado.

Quino Blanco, el propietario de La Terraza de Menchu y presidente de los hosteleros ceutíes abrió por la mañana, pero tal y como terminó el servicio de comidas cerró el local.

-¿De EL ESPAÑOL eres? No veas qué pelotazo ha dado Pedro Jota con lo del informe.

El hostelero cerró como todo su gremio y el del comercio, que lo hizo en torno a la seis. ¿El motivo? Sumarse a la multitudinaria manifestación que ayer hizo historia en Ceuta. También, por su impresionante réplica de apoyo en la práctica totalidad de ciudades de España.

Cientros de ceutíes, congregándose en el foso de las Murallas Reales para la manifestación. EFE

La población ceutí salió a la calle masivamente para protestar contra la durísima situación de tener en sus calles a un número indeterminado de miles de migrantes ilegales. Las cuatro culturas lo hicieron unidas: católicos, hebreos, hindúes y musulmanes.

A todos ellos los han dejado sin verano, sin playa y sin vacaciones, con pérdidas económicas irreparables, con determinados barrios confinados en cuanto cae la noche debido a la inseguridad que reina en ellos.

Salida a la carrera

El día arrancó con el acto institucional de la imposición de medallas de la autonomía ceutí. Por primera vez tuvo lugar por la mañana, y por vez primera contó con la presencia de dos ministros del Gobierno: Elma Sáiz y Ángel Víctor Torres.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España y el mando único y responsable de Política Territorial fueron abucheados a la entrada y salida del acto, así como el delegado del Gobierno en Ceuta.

Durante el acto tuvieron que oir el contundente discurso de Tarek Mizzian, sobrino de Mustafa Mizzia, el primer diputado musulmán de la Asamblea de Ceuta fallecido hace 16 años, quien ha sido distinguido a título póstumo.

Tras expresar su orgullo y agradecimiento por la concesión, expresó su apoyo"a todas las gestiones del presidente Juan Vivas" ante la grave situación, “por la invasión de magrebíes que hemos sufrido en la ciudad”.

Tarek no dudó en arremeter contra el “gobierno de Pedro Sánchez, que nos ha abandonado”. Un gobierno “débil, plegado ante el país vecino, incompetente e inepto que no ha hecho nada por los ceutíes”. El auditorio aplaudió de pie.

“Las próximas elecciones el señor Sánchez debe dimitir”, continuó, para luego apostillar que “Ceuta encarna las 4 culturas" y "los ceutíes están agraviados, con problemas psicológicos".

Al término del acto, Elma Saíz y Ángel Víctor Torres se despidieron de Juan Jesús Vivas. Salieron los primeros, precipitadamente y por una puerta secundaria. Luego se introdujeron a la carrera en una furgoneta estacionada en una de las puertas laterales del Auditorio del Ravellín.

Ya no se les volvió a ver por las calles de Ceuta en lo que quedó de día.

Conforme avanzó la tarde, las calles del centro de la ciudad comenzaron a animarse con banderas de Ceuta y españolas. En el Bazar Simpatía, situado en la arteria principal, su propietario, de origen hindú, ya advertía que iba a cerrar "porque no quiero faltar a la manifestación".

Así, mientras la totalidad de cafeterías, bares, restaurantes y comercios cerraban, una oleada de ceutíes comenzaba a aglutinarse en el foso de las Murallas Reales.

La convocatoria comenzó a las 19 horas, desde donde los participantes iniciaron el recorrido de manera organizada y pacífica. La marcha avanzó en dirección al desdoblamiento del Paseo de las Palmeras para acceder posteriormente a la Gran Vía.

La manifestación de récord

Pandir Krishna, sacerdote hindú y ceutí, sostuvo a EL ESPAÑOL que “esto es muy gordo. Es la dejadez de un mes. Y todavía dice que Israel y Rusia y que no ha sido Marruecos... qué poca vergüenza".

Raquel, Esther y Ali también se manifestaron. Viven en Los Rosales, la barriada de la Estación de Ferrocarril y El Mixto, un barrio marinero, tradicional y castizo de Ceuta que incluye la zona de San Pedro y destaca por su fuerte convivencia multicultural.

Raquel, Esther y Ali, con las pancartas que llevaron durante la marcha de protesta. LG

"Es una pena que haya habido que hacer esto", reflexiona Raquel. "Todo el mundo tiene derecho a una vida digna, pero no que nos la quiten a nosotros para dárselas a ellos".

Ellos, en la manifestación, también estaban, porque están prácticamente en todas partes. Los ceutíes identifican perfectamente entre un musulmán autóctono y uno de los de fuera y que llevan en Ceuta más de un mes.

Son dos jóvenes marroquíes. A diferencia del resto, no portan ni banderas de España ni Ceuta, ni tampoco una camiseta señera. Eso sí, aplauden y hacen como que corean las consignas.

"Sí, son dos infiltrados. No se enteran de nada ni hablan español. El otro día entraron dándole las gracias a Pedro Sánchez y ahora están tocando las palmas y coreando Pedro Sánchez dimisión", explica una musulmana ceutí.

Jessica, Marga y Rocío se encuentran resguardándose del calor y de un sol que se hizo de rogar ayer pero que redobló el sofocante calor que persistió rayando las 8 de la tarde.

"Como ves, aquí hay de todo. Las cuatro culturas y religiones", explica Jessica. Se muestra "desbordada" por la cantidad de gente que ha acudido a la convocatoria, y muy emocionada por las imágenes que ve en otras ciudades en apoyo de Ceuta.

Otra de las imágenes de la multitudinaria jornada de ayer en las calles de Ceuta. LG

“Hoy estoy muy orgullosa de ser caballa, por cómo ha respondido la gente. Esto no se había visto ni cuando estuvo aquí el Rey Juan Carlos en 2006. Hoy hay muchísima más gente".

Al término de la manifestación, Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, manifestó que "hoy empieza la recuperación de Ceuta. Esta fuerza es invencible. Muchas gracias a todos los españoles que están diciendo que no estamos solos. Toda España está con nosotros".

También tuvo palabras de agradecimiento "a nuestros sanitarios, cuerpos de seguridad... ¡Vivan los cuerpos de seguridad!". Por último, conminó: Desde este rincón de España, gritad conmigo: ¡Viva Ceuta y viva España!".