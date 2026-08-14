La policía Ana y su lucha contra la propaganda marroquí por una foto en la que salva a un mena: "Dicen que le maltraté"
La agente denuncia a EL ESPAÑOL un señalamiento malicioso por parte del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos
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El pasado 7 de agosto, el llamado Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) marroquí, un organismo estrechamente vinculado a la corona alauí, publicó un informe relacionado con los cruces masivos de la frontera del Tarajal. En el mismo, ponían el acento en supuestos "malos tratos y agresiones presuntamente cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad españolas".
En concreto, señalaban "una serie de incidentes y prácticas que plantean serias preocupaciones en materia de respeto y protección de los derechos humanos", citando un supuesto testimonio "de una persona cuyo caso tuvo una amplia difusión en las redes sociales": "En las imágenes difundidas se observa a un miembro de las fuerzas de seguridad amenazando su integridad física".
El caso refiere a una imagen en la que aparecen, en realidad, dos policías nacionales. Según la propaganda marroquí, en esta foto se muestra a una agente, en el suelo, sosteniendo presuntamente a un menor. Junto a ella se puede ver al policía con el brazo extendido frente a otro joven
Pero EL ESPAÑOL ha logrado localizar a Ana —nombre ficticio—, la agente que afirma ser la protagonista de esta imagen que ha circulado tergiversadamente a través de WhatsApp, y ha expuesto su versión sobre los hechos: "Han querido dar a entender que yo estaba reduciendo al chico, que mi compañero estaba amenazando al otro menor..."
Esta policía nacional relata que los hechos ocurrieron "el pasado lunes —día 3 de agosto— por la mañana, durante una avalancha que se produjo entre un enorme grupo de menas que acudieron a la Comisaría de Policía Nacional a pedir los papeles".
"En un momento dado, pudimos ver que, entre estos chicos, había uno tirado en el suelo, convulsionando. La avalancha le había aplastado. Parece ser que tenía problemas respiratorios. Estaba bastante mal, así que me dispuse a asistirle", expone.
"Nos quedamos con él hasta que le estabilizamos. Él estaba con un amigo, pero ninguno de los dos sabía hablar bien español. Necesitábamos comunicarnos con él, de manera que mi compañero le pidió a este joven, con gestos, que buscase a alguien entre la multitud que hablara español para poder hacer de intérprete".
En ese momento, alguien tomó una fotografía, que es la que ha circulado en redes sociales, y que ha sido utilizada para difamar la acción de las fuerzas de seguridad españolas en su conjunto.
"La imagen ha circulado por redes sociales, incluso ha llegado hasta a mí. La están utilizando para difamarnos. Yo estaba salvando la vida a ese chico", recalca la agente.
Según su relato, el menor logró recuperarse y se marchó "dando las gracias en árabe".
Pero la historia no termina aquí. Este miércoles, cuando esta policía caminaba fuera de servicio por el centro de Ceuta, volvió a encontrarse con él.
El joven se acercó a saludarla de nuevo y darle las gracias por su servicio. En ese reencuentro, ambos se tomaron una fotografía que hacen llegar a este diario para demostrar que el bulo que circula sobre los malos tratos generalizados entre las fuerzas de seguridad españolas a los menas no es cierto.
Por eso los sindicatos de Policía Nacional no dudaron en salir en tromba ante el informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos.
Desde Jupol lo rechazan, de una forma tajante, lanzando un mensaje a los propios migrantes: "Que pregunten a sus ciudadanos qué policía prefieren, si la Policía Nacional y la Guardia Civil o la policía de Marruecos. Creo que la respuesta sería bastante clara".
Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía exige "respeto y respaldo para los agentes que garantizaron la seguridad y el orden público durante aquellos acontecimientos".