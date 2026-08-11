Una de las familias detenida en Totana por "vender" a una bebé trató de estafar a la otra: pedían 20.000 € y les dejaban visitarla

Agentes de la Policía Nacional durante una inspección en Alcantarilla (Murcia), en una imagen de archivo. E. E.

De forma semanal, desde hace casi dos años, una pareja iba a visitar a una bebé desde su nacimiento en Totana, Murcia. Corría el año 2024. Uno de sus mayores sueños era ser padres.

Los progenitores los recibían. Pero ello no era una cuestión de casualidad ni tampoco amabilidad, según la Policía Nacional. Desde entonces se fraguaba, presuntamente, un “trato” de adopción ilegal.

El resultado de ello es la captura de cuatro personas a las que se les imputan delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.

Durante los casi dos años que duró el caso, la Policía pudo constatar que ambas familias, de origen hondureño, se mantenían en contacto.

También se pudo conocer que los padres de la bebé exigían pagos semanales y mensuales para su manutención y crianza, los cuales eran abonados por la familia interesada.