Mohamed, Boussmahi y los 17 marroquíes desaparecidos tras cruzar El Tarajal: "Tememos encontrarles en la morgue"

Mohamed El Madhoun cruzó la frontera marítima de El Tarajal a nado el jueves 30 de julio, junto con decenas de miles de jóvenes como él. Tiene 23 años y es natural de Chauen: una ciudad marroquí que se encuentra a dos horas en coche desde Ceuta, hacia el sur.

Desde entonces, su familia no ha vuelto a saber nada de él, y lo único que pueden hacer es difundir imágenes suyas en redes sociales esperando a que alguno de los miles de inmigrantes que todavía se encuentran en la ciudad española tenga información.

Más allá de su caso particular, la historia de Mohamed suma un número a un listado de desaparecidos del que todavía no existe una cifra oficial.

Los dos últimos carteles de desaparecidos que han llegado a la oficina de la ONG Luna Blanca. J. I. M. EL ESPAÑOL

En la sede de la ONG Luna Blanca, en Ceuta, colocan carteles con rostros que les hacen llegar familiares de desaparecidos con la esperanza de que alguien pueda darles respuesta.

Este viernes por la tarde, la pared de entrada al local sumaba 17 personas. Todas ellas, aseguran desde esta entidad, pertenecientes a "jóvenes marroquíes que cruzaron El Tarajal el jueves 30 de julio".

En la oficina de Luna Blanca, ante la presencia de EL ESPAÑOL, uno de sus miembros imprime un nuevo cartel que acaba de llegar. Se trata de otro joven llamado Boussmahi.

Acompaña su fotografía un mensaje de su familia: "Entró en Ceuta y no sabemos nada de él. Queremos que le llegue el mensaje para que pueda ponerse en contacto con sus padres".

Pero no todas las imágenes tienen nombre. La mayoría, eso sí, adjuntan números de teléfono de familiares a los que contactar en caso de tener información.

Pero los migrantes perdidos son muchos más de los que esta ONG tiene conocimiento. Y las redes sociales, sobre todo Facebook, se han convertido en el principal espacio de difusión.

En un grupo de vecinos de Ceuta, Abdessamad, un ciudadano marroquí, colgó este jueves un anuncio pidiendo ayuda para localizar a su hermano, Rachid Baabani, de 19 años.

"Desapareció el pasado día 31, a las 16 horas. Salió desde Castillejos [ciudad marroquí fronteriza] con destino a Ceuta y desde entonces no sabemos nada de él. Llevaba una chilaba de color azul claro, sandalias negras y un reloj dorado con esfera azul, y un móvil negro", detalla Abdessamad.

Lo mismo hace, también en Facebook, Douae, residente en Tetuán, que busca a su hermano: "Se llama Walid El Ghoul y tiene 16 años. Lamentablemente, no lleva teléfono móvil consigo y tampoco se sabe ningún número de memoria".

Sin teléfonos para llamar

En los primeros días de la entrada masiva, muchos de los inmigrantes caminaban por las calles pidiendo teléfonos móviles a los residentes para poder contactar con sus familias.

Ahora, nueve días después, ni siquiera existe en la ciudad española una cifra unánime que contabilice con precisión el número de inmigrantes que permanecen en el territorio español. El presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, ha declarado este sábado que se trata de entre 8.000 y 11.000 personas.

Y si ya es un reto para las autoridades contabilizar a quienes cruzaron El Tarajal, todavía es más difícil averiguar quiénes se han perdido por el camino.

"Lo que más preocupa a las familias es que sus hijos se encuentren entre los cadáveres", aseguran desde la ONG Luna Blanca a este diario. "Algo que añade dificultad es que muchos de ellos cruzaron sin ningún tipo de identificación".

Una pared junto a la entrada de la sede de la ONG Luna Blanca de Ceuta, donde se muestran rostros de migrantes desaparecidos. J. I. M. EL ESPAÑOL

Por el momento, existen 88 cuerpos sin vida -según las autoridades ceutíes- de personas que intentaron cruzar El Tarajal. Al cierre de este reportaje, solo seis han sido identificados.

Estas desapariciones se viven con especial preocupación al cruzar la frontera hacia Marruecos.

La agencia AP pudo saber que, varios días después de la entrada masiva, cuando miles de migrantes decidieron abandonar Ceuta, grupos de madres, padres, hermanos y amigos que no habían podido contactar con sus familiares desde que cruzaron estuvieron montando guardia al otro lado de la frontera.

Buscaban rostros conocidos. Muchos de ellos, con visible preocupación, abordaban a quienes regresaban a Marruecos mostrándoles fotos y preguntándoles si habían visto a sus allegados perdidos.

Canal oficial de denuncias

Por eso, la Guardia Civil ha habilitado una dirección de correo electrónico que permite presentar las denuncias por desaparición: ce-cmd-ceuta-pjlaboratorio-identificacion@guardiacivil.org

Asimismo, el Instituto Armado puso en funcionamiento hace unos días una oficina especial en la ciudad para tratar estos casos entre aquellos migrantes que intentaron acceder a España.

Este punto de denuncia, situado en las dependencias de aduanas de El Tarajal (Ceuta), centralizará toda la información relativa a estas desapariciones con el objeto de canalizar de forma ordenada y eficaz todas las comunicaciones procedentes de familiares o allegados. Su horario va desde las 8 horas hasta las 21 horas para realizar el trámite de manera presencial.