La 'locura' del empresario Jin Ye con La Roja: "Si España gana el Mundial, rebajaré todos los productos de playa al 25%"

Jin Ye, este viernes, en su tienda de Hiper Atalayas, rodeado de clientes, grabando otro vídeo para dar suerte a España en el Mundial. Cedida

Jin Ye ha pasado de empresario con alma de influencer a convertirse con sus vídeos en una especie de talismán para España en el Mundial de Estados Unidos.

El dueño de Hiper Atalayas en Murcia, Jin Ye, se comprometió al inicio del Mundial a bajar los precios de sus productos, a lanzar promociones, incluso a hacer regalos con cada victoria de España. Esta campaña de marketing le ha permitido triunfar con las ventas y ser reclamado por programas de televisión que han visto en este empresario chino una suerte de talismán de La Roja.

Este triunfo comercial con el merchandising de la Selección Española lo ha conseguido con los vídeos para promocionar sus productos en Instagram y TikTok, marcados por su sentido del humor y haciendo partícipes a los clientes que pasan por su tienda.

"¡Vamos España! Manolo 'el del Bombo', dame tus fuerzas aunque tú estás en el cielo, dame tu energía, Manolo 'el del Bombo' nos está viendo también", clama en una de sus publicaciones en redes, tambor en mano y luciendo una bandera de la rojigualda al estilo Superman, acompañado de unos clientes que enarbolan banderas de España.

Estos vídeos le han llevado a aparecer en Zapeando de LaSexta, en Mañaneros 360 de TVE o en la televisión autonómica La7.

- ¿Cómo se traducen las victorias de España en su negocio?

- Jin Ye: Estamos vendiendo todos los productos: camisetas, tambores, banderas, pelucas... La Selección Española arrasa. Se vende cualquier cosa con los colores y el escudo de España.

Jin Ye (China, 1976) no ofrece datos de ventas, pero como ejemplo de la repercusión que están teniendo las victorias de España en cualquier negocio, ya sea hostelero o en un comercio, cuenta que ha tenido que hacer acopio de existencias en Madrid, "realizando un viaje exprés", para regresar a Murcia con su coche particular cargado de camisetas y réplicas de la Copa del Mundo.

La escultura diseñada por el italiano Silvio Gazzaniga es la joya de la corona de su bazar Hiper Atalayas y lo que todo aficionado español sueña que levante Rodri, este domingo, como capitán de España, cuando acabe la final ante Argentina.

- ¿Cuál es el ambiente que se respira entre su clientela?

- Todos los clientes me dicen que España tiene mejor base y mejor equipo, por eso, La Roja ha llegado a la final del Mundial.

Yo eso lo vi en la semifinal que España le ganó a Francia: había mucha diferencia entre ambas selecciones. Los jugadores españoles marearon a los franceses. Nadie puede discutirlo.

Como tampoco pueden negarle a este empresario que no haya cumplido su palabra, tras rebajar sus productos al 20% con las victorias de La Roja o lo último que hizo en su cuenta de Instagram después de que la Selección Española se impusiera a la Francia de Kylian Mbappé:

"¡España está en la final! Y cuando Jin da su palabra… ¡La cumple! Desde hoy, por compras superiores a 30 euros, te regalamos un vaso de verano para que disfrutes al máximo".

- ¿Y usted cómo está viviendo el Mundial que está protagonizando la Selección Española?

- Estoy orgulloso de vivir en España y de haber visto, hace 16 años, como La Roja ganaba su primera estrella en el Mundial. Y ahora, como dicen en Murcia: ‘Queda casi ‘na’ para conseguir la segunda estrella'.

Premio Cruz Roja

Las palabras de Jin Ye no son fruto de un interés mercantil, para vender más productos, sino el reflejo de su implicación con un país que lo acogió siendo un niño, cuando llegó de China junto a sus padres, para montar un restaurante en la capital del Segura.

Por aquel entonces, floreció el gen emprendedor del gerente de un bazar al que las autoridades de Murcia y algunos colectivos han premiado, por integrarse con la cultura local y generar empleo, ya que el grueso de su plantilla es española. De hecho, en junio fue galardonado en los Premios por la Inclusión de Cruz Roja.

Un reconocimiento para un empresario que siempre alardea de "ser más murciano que chino" y que se ha empapado del humor de la huerta del Segura porque en uno de sus vídeos recalca que los chinos "solo juegan bien al ping-pong", pero el fútbol no es lo suyo.

- ¿Qué promoción lanzará si España gana la Copa del Mundo este domingo?

- Jin Ye: Empecé con la primera victoria de España en el Mundial, ofreciendo descuentos del 10%, luego lo subí al 20%. También he regalado tazas de verano para los niños, pero si La Roja gana el Mundial rebajaré todos los productos de playa de mi bazar al 25%: sillas de playa, tumbonas...

Habrá rebajas durante todo el lunes. Confío cien por cien en que la Selección Española ganará la final con Argentina porque los jugadores juegan en equipo.