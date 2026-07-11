Sánchez prometió en mayo 10 aviones en "el mayor despliegue" antiincendios pero el Gobierno admite que tres están inactivos

El Gobierno, a través del Ministerio de Transición Ecológica, cuenta actualmente con solo 7 aviones anfibios de carga pesada operativos, con una capacidad de 5.500 litros de descarga, a disposición de las 19 comunidades autónomas en plena campaña antiincendios.

Uno de ellos, el jueves, solo estaba capacitado para volar 10 horas antes de tomar tierra para ser revisado de acuerdo a los protocolos de seguridad aérea para no sobrepasar las horas de vuelo.

Así, de una flota de 10 aeronaves quedan únicamente seis operativos para toda España. Cuatro de ellos están trabajando en el pavoroso incendio de Almería que se ha cobrado 12 víctimas mortales.

Estas carencias las desveló el jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, haciendo balance del primer mes del citado plan. Este fue presentado por Pedro Sánchez en mayo como "el mayor despliegue del Estado" aun manteniendo el mismo número de aeronaves anfibias que en años anteriores.

No fue hasta este lunes 6 de julio, un mes y seis días después de su entrada en vigor, cuando el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) trasladó a las comunidades autónomas su despliegue de medios para el plan antiincendios, advirtiendo, a modo de disculpa, que los difundían "con cierto retraso respecto a otros años".

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el MITECO achacó a que esto se debía "según la información facilitada por el Ministerio de Defensa" a que "se están produciendo retrasos en la incorporación de los aviones anfibios tipo 1 (FOCA)".

Los FOCA son los aviones anfibios de carga pesada del Grupo 43 de las Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire y del Espacio del Ministerio de Defensa en colaboración con el Gobierno.

¿Los motivos de ese retraso? Los hidroaviones FOCA sufren desde "un choque con un buitre que ha producido daños en el plano de vuelo del avión", o "la pérdida de una compuerta de carga" hasta "una grieta estructural en el plano de vuelo".

Es decir, que en plena campaña antiincendios, cambio climático, y olas de calor tras notables temporadas de lluvias, que disparan el crecimiento de la vegetación forestal, hay varios que no pueden volar por estar dañados y pendientes de reparación... por viejos.

El MITECO advirtió además que "la flota es cada vez más antigua" y que hay "aeronaves con más de 40 años", lo que implica "mayores incidencias no previstas, aparte de las revisiones y mantenimientos ordinarios".

Todo lo anterior contrasta con el discurso del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, quien anunció el pasado 21 de mayo que la campaña contra los incendios forestales de 2026 de su ejecutivo iba a ser "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios".

Vídeo | Presentación de Pedro Sánchez de la campaña de lucha contra incendios forestales 2026

De hecho, la nota de prensa oficial difundida posteriormente por Moncloa, al igual que la transcripción literal del discurso del presidente de Gobierno, reflejaba la cifra de 15 aviones anfibios para prestar servicio a las comunidades autónomas.

Sin embargo, Pedro Sánchez dijo, verbalmente, diez. El baile de cifras no ha sido corregido, si bien Sánchez se refería únicamente a los de carga pesada.

Porque en el plan antiincendios de Transición Ecológica en coordinación con el Ministerio de Defensa de 2025 sí recogía la existencia de 10 aviones anfibios de carga pesada y otros 5 de capacidad media.

Así, la cifra de 15 aviones que aparece sí reflejada en las comunicaciones oficiales realizadas por Moncloa del plan antiincendios de 2026 es la suma de los de carga pesada y carga media, un dato que ha confirmado EL ESPAÑOL con fuentes del Ministerio de Transición Ecológica.

También corrobora que los 10 anfibios a los que el 21 de mayo se refirió únicamente Sánchez son los de carga pesada.

El presidente, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica, durante la exhibición de la campaña contra incendios 2026. Pool Moncloa/Fernando Calvo

No obstante, pese a anunciar entonces que presentaba "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios" la cifra de aeronaves anfibias de 2026 es la misma que la de 2025: 15 en total.

Así lo reflejó el plan presentado en mayo del pasado año por la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, acompañada por la de Defensa, Margarita Robles.

"La gravedad"

En la base aérea de Torrejón de Ardoz, Sánchez aseveró que "el pasado verano todos fuimos muy conscientes, un año más, de la gravedad de la situación que atravesamos en esta época del año. El pasado verano España vivió uno de los peores momentos, los peores incendios de su historia reciente. Estamos hablando de 350.000 hectáreas calcinadas".

El acto, perfectamente estructurado, iba acompañado de un despliegue visual de medios aéreos y de personal en formación, perfectamente equipado para la ocasión.

"Vamos a poner, como hemos hecho siempre, aún más este año, porque hemos aumentado esas capacidades, vamos a poner todos los medios que están al alcance de la Administración General del Estado para reducir al máximo esta situación de emergencia y que no vuelva a suceder en cuanto a su dimensión".

En definitiva, enfatizó Sánchez, este año el Gobierno disponía de "el mayor despliegue del Estado para una campaña antiincendios. El mayor, es lo que estamos presentando hoy. Porque somos conscientes, además, de que esta amenaza, desgraciadamente, va a más".

Estas aeronaves anfibias son la élite en materia de extinciones forestales y el Gobierno las pone a disposición de las comunidades autónomas para prestar servicios de apoyo ante los incendios.

Mapa del Miteco con los medios puestos a disposición de las comunidades en 2026. MITECO

Son las que solicitó la Junta de Andalucía, a través del Infoca, el jueves al filo de la medianoche.

En 2025, el plan antiincendios contaba con 53 medios aéreos. Sin embargo, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseveró ayer en su balance de este jueves del primer mes del plan, que el Ministerio cuenta este año con tres más.

En total, 56 medios aéreos disponibles para apoyar a las comunidades autónomas en labores antiincendios. De ellos, diez son medios de gran carga, los conocidos anfibios anunciados por Sánchez al inicio de la temporada.

Fue entonces cuando aseveró que tres de ellos han sufrido "algún accidente", sin abundar en que uno de ellos había chocado con un buitre, y por ello no pueden estar volando.

También subrayó que otro que está "al límite" de consumir las horas de vuelo que le corresponden antes de tener que pasar la revisión en tierra.

Fuentes del Ministerio inciden a EL ESPAÑOL que esas aviones anfibios de carga "no es que vayan a estar inoperativos mucho tiempo. Han tenido problemas comunes de las aeronaves, como bien explicó el secretario de Estado. Se incorporarán pronto".

Desbordados

Las previsiones del Gobierno se han visto, a todas luces, desbordadas. Porque Morán advirtió el jueves que el operativo aéreo antiincendios del Ministerio ha consumido un total de 2.086 horas de vuelo desde el inicio de la campaña antiincendios de 2026 el pasado 1 de junio.

En comparación, y en el mismo periodo de 2025, se habían consumido un total de 764 horas de vuelo. El dato de lo que va de 2026 triplica al del año pasado por estas fechas.

En conjunto, el Gobierno ha desplegado sus medios en las distintas comunidades en 193 operaciones, cuando el año pasado a estas alturas solo lo había hecho 88 veces. Morán desglosó que, comparado con 2025, este año ha habido "muchas más intervenciones" en proporción a las hectáreas quemadas.

Bomberos del Infoca, en el fuego de Los Gallardos (Almería) que se ha cobrado 11 vidas. EFE

También por el número de hectáreas que han ardido. 15.000, frente a 10.000 en el mismo periodo de 2025. El verano de 2025 se quemaron en España 354.793 hectáreas de terreno forestal, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica,

Además de unas horas de vuelo que ya casi triplican las del año pasado, las BRIF (Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales) se han movilizado ya 95 veces, frente a 43 en el mismo periodo de 2025.

Morán se descolgó pidiendo a las comunidades autónomas "que dosifiquen" sus peticiones de medios terrestres y aéreos del Ministerio para la Transición Ecológica para luchar contra los incendios porque porque la campaña, que arrancó el 1 de junio y termina el 31 de octubre, está siendo "especialmente complicada".

El apoyo en Almería

En cuanto al incendio de Los Gallardos (Almería) que se ha cobrado ya 12 vidas y 23 desaparecidos, el Infoca, según ha podido saber EL ESPAÑOL por fuentes de toda solvencia, elevó la fase de emergencia de 1 a 2, pasadas las 23,30 horas de la noche del jueves.

Fue en ese momento cuando de acuerdo a la normativa requirió la intervención de medios de apoyo al Gobierno central ante la voracidad de un fuego incontrolable.

Solicitó, concretamente, 4 hidroaviones y una Brigada BRIF de refuerzo, acompañada de un helicóptero.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, los dos hidroaviones despegaron de Málaga y Torrejón de Ardoz a la mañana siguiente. Por motivos de visibilidad solo pueden despegar tras el amanecer, según fuentes consultadas de toda solvencia vinculadas a la extinción de incendios forestales.

Las dos aeronaves despegaron a las 9,16 y a las 9,36 horas de ayer viernes, comenzando las labores de extinción sobre las 11 horas. Pasadas las 12,30 horas se incorporaron los otros dos hidroaviones solicitados.

Morán también explicó el jueves que los 56 aviones y helicópteros comprometidos por el Gobierno central para ayudar a las comunidades pueden no estar operativos en su totalidad al mismo tiempo.

Los que no lo estarán en ningún momento operativos en esta temporada y, al menos la del año que viene son los siete aviones anfibios HC515 que Transición Ecológica compró al fabricante canadiense De Havilland Aircraft, dentro de una compra conjunta de 22 aparatos en la Unión Europea realizada en 2024.

El pasado mes de mayo, cuando Pedro Sánchez anunció el dispositivo de medios estatales más ambicioso de un Estado para luchar este verano contra los incendios forestales, aseguró que estos 7 anfibios estarían"en un futuro inmediato" disponibles

El secretario de Estado indicó el jueves que el primero de los siete aviones no será entregado al Gobierno hasta 2028.