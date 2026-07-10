La zona cero de la tragedia forestal de Andalucía: "El poste de la línea eléctrica está podrido y es de un particular"

Un poste de madera podrido al final de una línea de baja tensión, propiedad de un particular, en la Carretera de Los Castaños. Ahí arranca el foco del mayor incendio forestal en la historia de Andalucía y uno de los peores de España porque ya suma 12 fallecidos y 23 desaparecidos.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a información de la investigación que asumen el Seprona de la Guardia Civil y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), integrada por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

"El origen del incendio ha sido la caída de un cable eléctrico en la Carretera de Los Castaños a unos metros de la salida a la Autovía del Mediterráneo", según fuentes de la investigación. Hay un tramo de tendido eléctrico que está en la diana: "El cableado comprendido entre un poste metálico, próximo a un cortijo habitado, y un poste de madera que está podrido, junto a un cortijo que está en ruinas".

Tanto el SEPRONA como la BIIF trabajan sin descanso para esclarecer las causas de este siniestro y localizar al dueño de ese cortijo abandonado, cuyo propietario supuestamente sería el dueño del poste de madera y de ese tramo de cable. "Es el responsable de su mantenimiento".

La zona cero del incendio se detectó este mismo jueves por la tarde, cuando las llamas se extendían de Los Gallardos hacia Bédar. Los investigadores manejan dos hipótesis acerca del origen de las chispas que provocaron el incendio forestal y que proceden de la citada línea de baja tensión que termina en el poste podrido -a unos cien o doscientos metros de la salida a la A-7-.

La primera hipótesis. "El cable se pudo partir". De ahí surgen varias derivadas. "El cableado pudo partirse por la tensión y el viento, cayendo sobre el quitamiedos de la Carretera de Los Castaños y eso desencadenó las chispas".

Pero tampoco se descarta que el cable se rompiera "por la falta de mantenimiento", ya que se trata de un cableado doble de aluminio, trenzado con alma de acero, y sin revestimiento plástico.

"En cada poste hay un apoyo de hierro que sujeta el cableado y puede ir revestido de vidrio o plástico, ese revestimiento se ha podido descomponer, de forma que el cableado doble de aluminio hizo contacto con el apoyo de hierro y saltaron chispas".

La zona que está inspeccionando el SEPRONA y la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), integrada por Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Cedida

La segunda opción pasa por el famoso poste de madera: "Se pudo venir abajo por falta de mantenimiento y arrastró el cableado eléctrico". De momento, los investigadores han confirmado que "está podrido" y que no es propiedad de Endesa. "Su dueño debe ser un particular y debía servir para abastecer de energía al cortijo que está abandonado ".

El poste bajo sospecha "medía 4 o 5 metros", y excepto 70 centímetros, "el resto se ha quemado". Desde Endesa han lanzado un comunicado donde sostienen que el poste y el cableado son de un particular que regentó un negocio hostelero que se levantaría en el cortijo en ruinas.

"El cable formaba parte de un tendido privado, para un restaurante, que estaría abandonado desde hace décadas, y que recibía la electricidad desde un pequeño núcleo de viviendas diseminadas cercano hasta que en 2009 se dio de baja el suministro", según la citada compañía eléctrica.ç

Los responsables de la investigación están analizando el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) que establece las condiciones técnicas y garantías de seguridad, así como las labores de mantenimiento que deben tener los conocidos como postes o apoyos que sujetan el cableado de la red eléctrica. Todo ello, con el objetivo de establecer qué medidas se deberían haber adoptado en estos años.

Lo que tienen claro en el Seprona de la Guardia Civil y en la Brigada de Investigación de Incendios Forestales es que "en todo ese tramo de la línea analizado en la Carretera de Los Castaños solo hay un poste de madera y se ha caído".

Todo apunta a que no se ha cumplido la normativa de mantenimiento y tampoco se ha optado por sustituir ese poste, por un apoyo metálico o de hormigón, algo que suele ser habitual porque son materiales que aguantan mejor el paso del tiempo y la erosión por la acción de la lluvia, el viento...

"Mantenimiento particular"

La investigación se centra en averiguar si primero cayó el cable eléctrico o el poste. "El mantenimiento de ese tramo es de un propietario particular porque el poste de madera está junto a un cortijo abandonado y debía abastecerlo de energía".

"Todavía se desconoce si se cayó primero el cable de la línea eléctrica y arrastró el poste, o si primero se vino abajo el poste de madera podrido y arrastró el cable de la línea eléctrica".

Lo que tienen claro los investigadores es que las chispas saltaron porque el cable "contactó con la bionda" de la Carretera de Los Castaños. "Se han localizado un cerco de partículas incandescentes fruto del contacto del cableado con el quitamiedos". A partir de ahí se desató la tragedia.