Sánchez Yepes, la manzana podrida de la UCO: investigado en 'hidrocarburos' y 'caso Leire' y daba cursos antiblanqueo

El prestigio de una de las instituciones más valoradas de España se enfrentó el martes a una estampa inusual: la UCO entró en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes abiertos a agentes por investigar al PSOE en el marco del Caso Leire.

Lo sucedido se enmarca en una pieza separada de este último caso que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Se debe a la existencia de un grupo de fontaneros en el ámbito socialista cuyo objetivo era dinamitar las investigaciones policiales y judiciales en torno a la figura del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Es en esta pieza donde ha vuelto a salir el nombre de un antiguo conocido en otra trama investigada: el Caso Gaslow. Se trata del capitán Juan Sánchez Yepes, un veterano agente de la Guardia Civil y ex mando de la UCO.

Su figura se une a la de la otra manzana podrida en la Benemérita: el comandante Rubén Villalba Carnerero, perteneciente al Servicio de Información hasta su inusual destino en la Embajada de España en Caracas.

Las sospechas de criminalidad no apuntan a la base de la pirámide policial, considerado el flanco débil y más habitual, por ejemplo, en los casos de narcotráfico. Al contrario. Porque, además, comparten vínculos con el poder político e institucional.

Yepes, el 'filtrador'

La trayectoria del capitán Juan Sánchez Yepes representa la caída de un histórico de la lucha contra el crimen económico. Su hoja de servicios refleja que estuvo integrado de forma ininterrumpida en el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO entre enero de 2008 y julio de 2022.

Estuvo 14 años en primera línea y fue condecorado con la Cruz Blanca de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas.

Todo ello le otorgó un conocimiento exhaustivo de las metodologías más reservadas del cuerpo: las destinadas a perfilar las líneas de investigación prioritarias de la Fiscalía Anticorrupción y de los jueces.

No es de extrañar que incluso participase en charlas y jornadas sobre el blanqueo de capitales en Madrid, o países como Panamá.

En concreto, en 2015 acudió allí invitado para dar una charla como experto español con motivo del Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, organizada por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del gobierno panameño.

Juan Sánchez Yepes, en 2015, siendo teniente, en el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales en Panamá.

Pero según el juez Pedraz, su conocimiento lo puso al servicio del mal.

La primera gran mancha en la hoja de servicios de Sánchez Yepes apareció en el marco del Caso Gaslow, el germen del Caso Hidrocarburos en el que ya aparecía implicado el socio de Víctor de Aldama, Claudio Rivas.

Se trata de una red criminal dedicada al fraude del IVA de los hidrocarburos mediante un entramado de empresas de fachada que comercializaban combustible a precios notablemente inferiores a los de mercado tras eludir sistemáticamente los impuestos correspondientes.

El agujero total provocado a las arcas públicas se estima en más de 136 millones de euros en IVA no declarado. En este engranaje, la función de Sánchez Yepes, que figura como investigado, trascendía, presuntamente, de la mera vista gorda.

Las auditorías financieras realizadas a las cuentas del capitán durante la investigación reflejan un volumen de dinero bajo sospecha que roza el millón de euros.

Asuntos Internos estima en 973.677,72 euros los cobros totales irregulares detectados a través de ingresos directos en efectivo, prebendas en especie, criptomonedas y operaciones mercantiles simuladas.

Dentro de esa cifra global, los agentes identificaron más de 287.000 euros en ingresos netos de billetes en efectivo en cajeros y cuentas, cuyo origen lícito no ha podido ser acreditado por el investigado.

Los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos sitúan al exmando de la UCO como un auténtico consultor de seguridad y contraespionaje para los líderes de la trama energética.

Valiéndose de sus credenciales personales en el sistema SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa de la Guardia Civil) y de su red de contactos internos en su propia unidad, Yepes consultaba si las matrículas de los vehículos utilizados por la red, sus teléfonos personales o las sociedades mercantiles estaban siendo sometidos a vigilancias o escuchas.

Además del propio Juan Sánchez Yepes, el sumario señala a empresarios del combustible como Javier García Pérez y Antonio Rodríguez Estepa como actores clave en la arquitectura del fraude masivo.

Asimismo, la trama rozaba conexiones colaterales bajo lupa, cruzándose en los radares de Asuntos Internos con sospechosos habituales como el abogado Jacobo Teijelo (defensor del propio Yepes e investigado también ahora en esta pieza del caso Leire) e intermediarios de la esfera de Koldo García.

El análisis de sus cuentas arrojó un desfase total entre sus ingresos declarados y los desembolsos reales realizados. Asciende a 1.004.271,51 euros.

"De manual"

Ahora, en la subtrama del Caso Leire su nombre ha vuelto a aparecer. Pedraz sitúa a Sánchez Yepes en una reunión clandestina celebrada en Madrid en diciembre de 2024.

A la cita acudieron el empresario de telecomunicaciones y ocio Javier Pérez Dolset, el letrado penalista Jacobo Teijelo, abogado del propio Yepes en el Caso Gaslow, y Leire Díaz.

El objetivo de ese encuentro era coordinar una doble maniobra de distracción y contraataque contra la propia estructura investigadora de la Guardia Civil.

Según las grabaciones e intervenciones que obran en el sumario, Sánchez Yepes actuó en esa reunión como el arquitecto de la traición a un cuerpo cuyo lema hizo un día suyo: 'El honor es mi divisa'. Y también, contra quienes habían sido sus propios compañeros en la UCO.

El capitán desveló de forma minuciosa la estructura, las metodologías de trabajo y las dinámicas internas del departamento dirigido por el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Sección de Delitos Económicos de la UCO.

Esta sección es, precisamente, la encargada de redactar los demoledores informes que han acorralado penalmente a diversas ramificaciones de las causas que afectan al entorno del Gobierno y a Pedro Sánchez y a los contratos públicos de emergencia por la pandemia.

El plan criminal diseñado, según el juez Pedraz, consistía en utilizar los datos íntimos facilitados por Yepes para orquestar una campaña de intoxicación informativa y desestabilización judicial.

El fin último era forzar a la Dirección General de la Guardia Civil a abrir expedientes disciplinarios internos contra los investigadores más incómodos, apartarlos de sus puestos y, consecuentemente, anular o sembrar dudas sobre la validez de las pruebas recabadas en los juzgados.

Al coronel Rafael Yuste, jefe de la UCO hasta diciembre de 2025, se le abrieron tres expedientes.

Las propias grabaciones reflejan que el propio Sánchez Yepes era plenamente consciente de la ilegalidad que ejecutaba. Llegó a verbalizar ante sus interlocutores que "nos estamos metiendo en un charco... esto es revelación de secretos de manual".

El auto de Pedraz refleja que Yepes emitía facturas al PSOE por sus supuestos servicios.

Tras dejar la UCO en julio de 2022, fue asesor de María Gámez, directora general de la Guardia Civil hasta 2023.

Según confirman a EL ESPAÑOL varias fuentes, en la actualidad desempeña labores administrativas en el Colegio de Guardias Jóvenes 'Duque de Ahumada' en Valdemoro (Madrid).

Villalba, la logística

Si el papel de Sánchez Yepes se asocia a unas presuntas filtraciones informativas y conspiración judicial, el del comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero constituye el supuesto soporte logístico para que funcione una red criminal.

Villalba ocupaba un cargo de extrema sensibilidad operativa: era el jefe de la Sección de Información de la Zona de Madrid, la unidad de inteligencia especializada en el seguimiento de células terroristas, bandas latinas y crimen organizado transnacional.

Javier Villalba, durante uno de los seguimientos efectuados por la UCO. EE

Cayó en marzo de 2024. Agentes de Asuntos Internos lo detuvieron en Córdoba cuando regresó a España desde Caracas, donde estaba destinado como agregado de Interior en la Embajada de España en Venezuela.

Su caso se enmarca en la instrucción del juez Ismael Moreno en el Juzgado Central de Instrucción número 2.

En ella detalla que el comandante Villalba mantuvo una relación de "subordinación económica prolongada" con los dos principales dinamizadores de la trama de las mascarillas: Koldo García Izaguirre y el empresario y Víctor de Aldama.

Rubén Villalba se convirtió en el escudo protector de la trama. Utilizando las prerrogativas de su cargo y los canales reservados de la Jefatura de Información, el comandante proporcionaba a la trama una "línea segura de comunicación":

Suministraba móviles y tarjetas SIM de prepago, que adquiría bajo identidades falsas o a nombre de ciudadanos extranjeros que no sabían que figuraban en los registros.

Eran renovados periódicamente para evitar los pinchazos telefónicos tradicionales de la UCO. En las intervenciones telefónicas de los implicados, estos celebraban el blindaje que les otorgaba el mando policial, refiriéndose a sus gestiones como "una gestión en B de la hostia".

También, y según el juez Moreno, Villalba hacía barridos de micros. Cuando Aldama o Koldo sospechaban que estaban bajo vigilancia policial, el agente usaba los recursos públicos del Instituto Armado y ordenaba a sus subordinados que acudieran donde estaban los cabecillas para realizar barridos electrónicos.

También buscaban micrófonos ocultos o balizas de geolocalización que hubieran podido colocar otras unidades policiales.

Justo antes de su detención fue destinado a Caracas como agregado de Interior en la Embajada de España. El proceso, según los investigadores, fue una reubicación estratégica propiciada por las influencias de la trama.

Porque Venezuela era el epicentro de los negocios de Víctor de Aldama, vinculados al rescate de la aerolínea Air Europa, los contratos de hidrocarburos con la petrolera estatal PDVSA y la visita de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España.

Colocar a Villalba en la embajada de Caracas garantizaba a la red disponer de un jefe de inteligencia policial propio en el terreno americano, blindado por el estatus diplomático y fuera del alcance operativo inmediato de los jueces instructores de la Audiencia Nacional.

Además, Villalba estuvo en Barajas junto con José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama aquella madrugada del 20 de enero de 2020 cuando el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó teniendo prohibido entrar en territorio europeo.

En el caso del comandante procesado en el Caso Koldo, el análisis de los flujos bancarios determinó que Villalba y su entorno familiar más cercano acumularon un total de 145.049 euros en depósitos sospechosos y de procedencia no acreditada en sus cuentas corrientes.

Cobraba 2.000 euros fijos al mes, en metálico y en sobres. Tanto la Fiscalía como el juez instructor determinaron que habría cobrado indiciariamente 88.119 euros de los cabecillas de la red.

Por ello, el juez Ismael Moreno le impuso una fianza exacta por esa cifra, además de bloquear y embargarle preventivamente las cuentas.