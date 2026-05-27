Rodolfo Reyes y Aurora López, la opaca pareja venezolana en el "germen" del rescate a Plus Ultra y el incierto destino de 16 M

La investigación judicial contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sacado a la palestra los nombres de Rodolfo José Reyes Rojas y María Aurora López López: los verdaderos protagonistas del entramado accionarial de Plus Ultra.

Reyes, fue accionista mayoritario de la compañía junto a su mujer, con la que compartió cargos en una de las sociedades accionistas de Plus Ultra durante el rescate.

Ahora, el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha emitido una orden internacional para detener al empresario venezolano por ser una de las figuras principales en el caso Zapatero dado su peso como accionista en Plus Ultra cuando la compañía recibió el polémico rescate de 53 millones.

Además, según la investigación, Plus Ultra habría ordenado la desviación de 16 millones de euros de dinero procedente del rescate hacia una organización de blanqueo de capitales: una operación que se habría producido mientras el empresario venezolano aún era accionista.

Rodolfo Reyes se ha ido desligando de la compañía a lo largo del último año, y el pasado octubre dejó de ser consejero de Plus Ultra.

Ahora, tanto él como su esposa, española nacida en Venezuela, se encuentran en paradero desconocido. El juez Calama les acusa de apropiación indebida, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.

Según expone el auto de 85 páginas donde el magistrado imputa a Zapatero, Rodolfo Reyes está en el germen de toda la maniobra: a lo largo de 2020 planteó buscar influencias para acceder al rescate público de la aerolínea.

Zapatero en el vídeo compartido tras conocer su imputación.

Para lograrlo, se puso en contacto con Miguel Palomero —intermediario con acceso al entorno de Ábalos, entonces ministro de Fomento— y con Ramón Gordils —primer puente entre Plus Ultra y el entorno de Zapatero—.

De manera que, a juicio de Calama, existen indicios que permiten sospechar que Reyes participó en la puesta en marcha del supuesto engranaje de corrupción.

En otras palabras, activó varias vías de influencia política —Zapatero y Ábalos— y coordinó los contactos desde dentro de Plus Ultra.

Mientras tanto, su esposa, Aurora López, figura como la principal inversora en el último aporte privado a la aerolínea, según valora el juez.

Empresario textil

Rodolfo Reyes Rojas es venezolano con doble nacionalidad española. Su trayectoria profesional se construyó en el entorno de Camilo Ibrahim Issa, uno de los hombres de negocios más influyentes del país caribeño, propietario de las franquicias del grupo Inditex en ese país, además de una figura vinculada al poder chavista.

El futuro accionista de Plus Ultra fue, más tarde, director de Textiles Zanzibar, la compañía que absorbió al citado grupo empresarial español en Venezuela cuando este decidió ceder su actividad en el país, y ejerció como director de finanzas de Panacorp Casa de Valores, el banco panameño controlado por el sobrino de Ibrahim.

Desde esas posiciones, acumuló conocimiento de los circuitos financieros con los que más tarde, según la investigación, movería el dinero del rescate de Plus Ultra.

Aterrizaje y salida de Plus Ultra

Su llegada a la aerolínea española se produjo en 2017. Junto al empresario venezolano Raif El Arigie Harbie, adquirió el control de Plus Ultra a través de la sociedad Snip Aviation S.L., alcanzando una participación conjunta superior al 52,8%.

Esta compañía, junto a Flyspain, dirigida por Joaquín Olimpio Domingues Ferreira, fueron las dos máximas accionistas de Plus Ultra. Hoy, ninguno de los dos continúa siendo inversor de esta aerolínea.

Uno de los aviones de Plus Ultra. Plus Ultra Plus Ultra

La salida de estos empresarios fue un movimiento que fuentes de la aerolínea defendieron como “un proceso de reorganización del órgano de administración”, pero que en realidad supuso la toma de control de su presidente ejecutivo, Julio Martínez Sola.

El empresario compró el 64,3% del capital de Plus Ultra. La operación recibió el visto bueno de la SEPI en noviembre de 2025. Si bien es cierto, aún no está reflejado en el Registro Mercantil.

Rodolfo Reyes también estaba ligado a Plus Ultra a través de Flyspain (sociedad controlada por Snip Aviation), de la que era administrador único hasta marzo de este año cuando dejó el cargo.

Este puesto ahora lo ocupa su esposa, María Aurora López, quien a través de la sociedad Snip Aviation, fue la titular real de la mayoría de Plus Ultra.

De hecho, el juez también ha emitido una orden internacional de detención para ella, a la que se le acusa de los mismos delitos que a su marido: apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La figura de María Aurora López es mucho más desconocida. No existen imágenes de ella a pesar de haber tenido un peso muy específico en el accionariado de Plus Ultra y haber sido protagonista de algunos movimientos importantes.

Uno de ellos fue la ampliación de capital de 9 millones de euros en 2018 que permitió a la aerolínea mantenerse en un momento en el que no paraba de registrar pérdidas.

También fue administradora solidaria de la sociedad Roraima Soho 12 SL, que en 2022 fue absorbida por Corpoestructura SL. Curiosamente, de esta empresa era administrador su marido junto a Roberto Roselli (CEO de Plus Ultra).

Y es la tercera empresa de la que se ha desligado Rodolfo Reyes en el último año y medio.

Su puesto lo ocupó otro conocido en el caso Plus Ultra: Mohamed Ibrahim Ibrahim.

Hablamos de otro empresario venezolano‑libanés, sobrino de Camilo Ibrahim Issa, vinculado a la trama de Plus Ultra a través de su posición en el banco panameño Panacorp Casa de Valores, que inyectó un crédito clave a la aerolínea poco antes del rescate público.

Sólo dos cargos

Rodolfo Reyes ha llegado a tener diez cargos en hasta siete empresas en España, la mayoría de ellas relacionadas entre sí y muy ligadas al entramado de Plus Ultra.

De todas ellas, actualmente sólo mantiene activos dos cargos. Es administrador solidario de Snip Aviation (que llegó a tener el 52,8% de Plus Ultra) de la que también es el máximo accionista y es consejero de Alimentos Los Paramos SL, una empresa especializada en la venta de café de grano sin apenas actividad.

De esta misma empresa dedicada al café también son consejeros Raif El Arigie Harbie, Camilo Ibrahim Issa y Roberto Roselli, empresarios venezolanos que tuvieron o tienen aún cargos en Plus Ultra y Snip Aviation.

De hecho, Roselli fue detenido en diciembre de 2025 junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y malversación en relación con el rescate público de 53 millones de euros.

Por su parte, Camilo Ibrahim Issa, también ha estado en la órbita política y judicial de Plus Ultra como un asesor y conector clave entre el entorno chavista‑venezolano y la red de contactos ligada a Zapatero.

Recordemos que en esta trama, el juez de la Audiencia Nacional investiga al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y le sitúa como "líder" de una "estructura estable y jerarquizada" de tráfico de influencias, dedicada a cobrar dinero a cambio de gestiones para beneficiar a determinadas empresas. Principalmente, a la aerolínea Plus Ultra.

Según el magistrado, siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, la supuesta red criminal creó al menos una sociedad offshore en Dubái, llamada Landside Dubai Fzco, participada al 100% por Idella Consulenza Strategica.

Luego, esta mercantil suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate (es decir, 530.000 euros). Algo que confirmó el auditor de Plus Ultra en el Senado.

En busca y captura

La investigación sitúa a Zapatero y otras personas de su entorno como presuntos receptores de alrededor de 1,95 millones de euros de forma irregular a través de la trama.

El propio expresidente del Gobierno reconoció en el Senado haber cobrado unos 70.000 euros brutos anuales como consultor de esa empresa y haber propuesto que sus hijas participaran también en los contratos. Sin embargo, niega haber intervenido en el rescate de Plus Ultra.

Ahora, la Justicia reclama a Rodolfo Reyes Rojas y María Aurora López López para que den explicaciones. Aunque ambos permanecen al cierre de este reportaje en paradero desconocido, por lo que el juez Calama los busca a través de los canales de cooperación internacional.

Sus nombres, ausentes durante años de cualquier registro público relevante, ocupan ahora los sumarios de la causa judicial más relevante de la política española reciente: la que ha convertido a un expresidente de Gobierno en el primer imputado de esa condición en la historia de la democracia española.