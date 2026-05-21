La Policía detiene al hijo y el novio de la hija del presunto asesino de Matías de Paula: iban en el coche que se dio a la fuga

La Policía Nacional ha detenido este jueves de madrugada a otros dos presuntos implicados en el asesinato del cantaor Matías de Paula, que ocurrió el pasado viernes en el municipio pacense de Villanueva de la Serena, tras recibir varios disparos en la plaza plaza Rafael Alberti.

Según avanzan en primicia a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del caso, se trata de Luis y 'Pollino', respectivamente, el hijo y el novio de la hija de F. S., el presunto asesino que fue detenido también hace unos días.

Todos iban en el BMW en el que huyó del lugar del crimen el autor de los disparos. De esta manera, ya son cinco los detenidos por el asesinato de Matías de Paula.

Los otros que están bajo custodia policial también iban en el vehículo, pero se entregaron varios días después del crimen. Se trata de otro hijo y un sobrino del presunto autor del asesinato.

La investigación sigue bajo secreto de sumario a la espera de esclarecer todos los detalles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.