Antonio y Óscar, el binomio policial que arrestó a un ladrón tras perseguirlo nadando por el Mar Menor: "Iba a un barco"

Los policías locales de San Javier, Antonio y Óscar, sacando detenido del agua a Soheib, durante la madrugada del 25 de abril.

Antonio y Óscar llevan casi trece años patrullando juntos por las calles de San Javier. Son algo más que un binomio de la Policía Local. Tanto es así que Antonio, de 42 años, es el padrino de la hija de Óscar, de 48 años.

"Es una amistad forjada con muchas horas de trabajo, pasamos más tiempo juntos que con nuestras propias familias", reflexiona Antonio. "En la calle solo nos tenemos el uno al otro para protegernos y ayudarnos".

Ese espíritu fue el mejor aliado de estos policías locales de San Javier, la madrugada del sábado 25 de abril, cuando Óscar se lanzó al Mar Menor para seguir persiguiendo a un delincuente, nadando hacia los barcos fondeados a 300 metros de la costa, y su compañero, Antonio, no lo dudó un segundo: se quitó el uniforme y se metió al agua.

"Posiblemente, el sospechoso trataba de esconderse en alguna de las embarcaciones que hay pasada la zona de boyas". La meritoria intervención de estos agentes que han recibido la felicitación pública del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, quedó grabada en un vídeo donde Antonio y Óscar salen del agua, en ropa interior, tras pescar al delincuente: Soheib M. (Argelia, 2005).

EL ESPAÑOL ha accedido al atestado de la detención de Soheib que será juzgado este lunes y que arrastra a sus espaldas cuatro arrestos, entre diciembre de 2023 y enero de 2025, por robo en vivienda; hurto de bicicleta; robo con violencia e intimidación; y amenazas con arma blanca.

Dos policías locales de San Javier arrestan a un ladrón en el Mar Menor.

Esta intervención policial se desarrolló en dos actos. El primero fue infructuoso. Así lo recoge el atestado: “Siendo las 1.16 horas del 25 de abril, se recibe comunicado del 112, mediante el cual, la Guardia Civil de Santiago de la Ribera solicita colaboración policial tras recibir el aviso del Centro Operativo de Servicios (COS), relativo a la presunta comisión de un robo en curso en un inmueble en la calle Cánovas del Castillo".

En concreto, en un dúplex deshabitado porque es la residencia de veraneo de un vecino afincado en Madrid. “Una vez personados en el domicilio indicado, los agentes constatan signos evidentes de forzamiento en una de las ventanas de la vivienda, asimismo, observan que el interior se encuentra notablemente revuelto”.

“Igualmente, se detectan restos de sangre, presumiblemente pertenecientes al autor de los hechos, que podrían haberse originado al fracturar el cristal de acceso. No obstante, tras efectuar una inspección conjunta con efectivos de Guardia Civil, no se localiza a ninguna persona dentro del inmueble”.

- ¿Dónde estaba el ladrón?

- Antonio: Cuando llegamos no había nadie, pero la casa tenía cámaras de seguridad y grabaron a un sospechoso.

Soheib estaba parapetado, escondido de las patrullas de Guardia Civil y Policía Local. Pero la alarma saltó y un agente de la empresa de seguridad privada que tenía contratada el dueño del dúplex, acudió a la zona, y aportó imágenes donde se veía al supuesto caco.

Así lo recoge el atestado: "Unos minutos más tarde, se facilita la descripción a los agentes actuantes, en cuanto a la vestimenta del responsable, portando una sudadera de color claro/gris y un pantalón oscuro”. “Por tal motivo, los agentes de la Policía Local continúan con labores de prevención y búsqueda del implicado por las inmediaciones".

Aquí se produjo el segundo acto de la intervención. "Pasados unos cuarenta minutos, sobre las dos de la madrugada, nos volvió a entrar por radio otro aviso en el mismo dúplex", tal y como precisa Antonio a EL ESPAÑOL. "Una patrulla de compañeros vio saltando a un hombre, a través de los patios interiores, para evitar su detención".

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo y la concejal de Policía Local, Alba Sánchez, felicitando por su intervención a los agentes Antonio y Óscar. Ayto. San Javier

- ¿Qué ocurrió en el segundo aviso?

- Antonio: Nosotros estábamos con un servicio por molestias por ruidos que estaba ocasionando la terraza de un bar a unos vecinos, pero abandonamos ese servicio para ayudar a los compañeros a detener al sospechoso. Nos acercamos a la calle Cánovas del Castillo y empezamos a perseguirlo con el coche patrulla.

El sospechoso corría como una gacela. Primero se metió por la calle Benito Pérez Galdós y después se dirigió al turístico paseo marítimo de Santiago de la Ribera, a orillas del Mar Menor. "Tuvimos que detener el coche patrulla porque hay bolardos para impedir el paso de vehículos y comenzamos a perseguirle a la carrera".

El argelino Soheib, de 25 años, había entrado en lo que en términos policiales se denomina visión túnel: el estrés que sentía al ver que estos agentes no tiraban la toalla para echarle el lazo, le hizo perder una visión periférica de la situación, tomando una decisión drástica con tal de huir. "Cruzó el Paseo Cristóbal Colón y fue directo de la arena al mar".

- ¿Cómo reaccionaron ustedes ante la maniobra evasiva del sospechoso?

- Antonio: Era de noche, no se veía bien y empezamos a alumbrar con nuestras linternas. Óscar se quitó el uniforme y se metió a perseguirlo por el agua. El Mar Menor no cubre en los primeros cien metros y lo persiguió a pie mientras yo le enfocaba con la linterna.

Cuando llegó otra patrulla que alumbraba mejor la playa, me quité mi uniforme y me metí a ayudar a mi compañero. El sospechoso iba nadando hacia los barcos que están fondeados pasada la zona de boyas a 200 metros de la playa. Iba con la ropa puesta y eso le suponía una desventaja.

Lo tenía complicado para nadar y lo cogimos por la capucha de la sudadera cuando estaba a 300 metros de la playa, cerca de una embarcación. Luego tuvimos que sacarlo entre los dos porque ofrecía una resistencia activa.

- ¿Llevaba algún objeto robado en el dúplex?

- No. Tenía un corte en la mano porque para entrar a la vivienda fracturó el cristal de una ventana.

Puede que alguien piense que no tuvo riesgo la intervención de estos agentes, por tratarse del Mar Menor, pero la mítica albufera murciana tiene puntos con 7 metros de profundidad y este binomio policial tuvo que remolcar a un veinteañero que no se lo puso fácil para salir a tierra firme.

El nuevo coordinador Estatal de Policías Locales y Agrupaciones Profesionales de CC OO, Miguel Alcaraz, subraya que "estos agentes arriesgaron su vida porque el sospechoso podría haber llevado un arma blanca y se metieron al agua a ciegas para cumplir con su cometido".

Un par de coches patrulla de la Policía Local de San Javier.

El alcalde, José Miguel Luengo, ha "felicitado" a esta pareja de agentes "por su implicación, por la imagen que han proyectado de la Policía Local y por el ejemplo que ofrecen para los 21 nuevos agentes que en los próximos días se incorporan a la plantilla policial de San Javier".

Antonio lleva 18 años en la Policía Local, seis destinado en Mazarrón y doce en San Javier. "Me hice policía local por vocación de servicio. En mi casa me han educado con buenos valores porque mi padre fue militar en la Armada". Óscar le va a la zaga con 22 años con el uniforme y un currículum excelente.

- ¿Qué les han dicho de esta intervención en la que acabaron en ropa interior en el mar?

- En la familia nos han hecho alguna broma por las circunstancias en las que se produjo la detención. Los compañeros nos han felicitado por el servicio.

- ¿Esperan que el Ayuntamiento de San Javier les conceda alguna medalla?

- Más que una medalla, prefiero la repercusión que está teniendo esta intervención para la imagen del Cuerpo. La Policía Local siempre está bajo la lupa del ciudadano y servicios como este, demuestran nuestro compromiso por los vecinos.

"Probablemente esto ya lo había hecho en alguna ocasión, lo de meterse en el agua, para dar esquinazo a las