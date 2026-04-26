El misterio del matrimonio de Columbiello ahogado por las deudas: Félix muerto e Irene malherida por disparos

La Guardia Civil frente a la casa de Irene y Félix en Columbiello, Asturias. Efe

"Al principio pensamos que era un cazador porque está cerca del monte, o un volador", cuenta a EL ESPAÑOL un vecino de la localidad.

Sin embargo, fueron dos tiros los que resonaron en este pueblo, provenían del interior de la casa de Irene y Félix que se encuentra a medio camino entre la Iglesia y la casa rural 'El Carbayu'.

Algo nada raro de imaginar porque la casa se encuentra en un precioso paraje, típico del poblamiento disperso asturiano con unas vistas directas e inmejorables al monte que se encuentra enfrente de la casa y a grandes extensiones de prados y huertas.

Pero, toda esa tranquilidad se ha roto pasadas las 10.00h de la mañana, que fue cuando la policía tuvo conocimiento de este trágico acontecimiento y acudió a la localidad e hizo saltar las alarmas de los vecinos.

Se trasladó hasta el pueblo una patrulla de Seguridad Ciudadana de Pola de Lena que confirmó el suceso ocurrido en esta casa de Lena.

Así, con la llegada de la Guardia Civil y de una UVI móvil, los vecinos de esta localidad de poco más de 200 habitantes fueron conscientes de que lo que había ocurrido.

No era ni un cazador ni 'voladores' lo que se había escuchado en el pueblo, sino que lo que acababa de acontecer era algo más grave.

Pronto tras la llegada de la Guardia Civil, acordonaron la zona con una cinta para poder trabajar y proteger el lugar de los hechos.

Una llamada crucial

Dentro de la casa, en una habitación se encontraba el matrimonio: Irene y Félix. Ambos, de unos 70 años, con un disparo en la cabeza. En un primer momento cuando llegó la ayuda a la casa pensaron que ambos habían fallecido.

Sin embargo, mientras que el cuerpo de Félix yacía sin vida postrado en la cama, el de Irene todavía tenía un halo de esperanza. Según los agentes presentaba "signos de vida".

A partir de ese momento, pasó a ser atendida por los servicios médicos en la casa que pronto la trasladaban al hospital.

Poco más tarde, salía de esta casa una UVI móvil con Irene que se dirigía hacia el Hospital Universitario Central de Asturias, para tratar de estabilizarla y salvarle la vida. Aunque, el cuerpo de Félix salía de la casa sin vida.

Precisamente, fue esta mujer la que instantes antes de producirse la tragedia hizo una llamada por teléfono a un familiar. Ella quiso alertar de lo que estaba a punto de suceder en este tranquilo pueblo de Lena.

Así, este pariente de la pareja se trasladó rápidamente a la casa al ser conocedor de lo que pretendía hacer este matrimonio y fue él quien se encontró ambos cuerpos en la casa.

Sin embargo, fue gracias a esa llamada de Irene que alertó a su familiar la que, probablemente, le salvó la vida.

Eso sí, esta mujer septuagenaria se encuentra herida de enorme gravedad.

Problemas económicos

Félix tenía una empresa de construcción y habían ido a vivir a esta localidad hace más de una década. Eso sí, según relatan, en este momento, el matrimonio no estaba viviendo una buena situación económica.

Según cuentan vecinos a El ESPAÑOL, "últimamente no estaban muy bien" hasta tal punto que ya "no nos saludaron el otro día al vernos por la calle", comentaba apenado un vecino.

Aunque, según cuentan, no tenían "mucha vida social en el pueblo" y era una pareja "reservada", comenta este vecino.

Relatan los vecinos de esta localidad que tenían una hija con la que "no mantienen relación" por motivos familiares.

Pero remarcan que este matrimonio septuagenario tenía problemas económicos y tenían miedo de que podían "perder su casa o que les desahuciasen".

Investigación policial

Por eso, la Guardia Civil que está realizando las pesquisas e investigación correspondiente descarta que se trate de un caso de violencia de género al no haber ningún tipo de indicio al respecto. También han descartado que se pudiese tratar de un altercado con implicación de terceras personas.

Así, todo apunta a que se tratase de una drástica solución con una motivación económica detrás.

De hecho, varios conocidos han volcado su tristeza y condolencias a la familia en redes sociales, tras conocer la triste noticia que ha sucedido en Lena.

Muchos de los que han mostrado su pésame y han lamentado lo ocurrido, eran conocidos de la familia o del matrimonio.

Una de las más apenadas es una compañera de Irene que, según cuenta en Facebook, había pasado con ella una temporada en el centro de salud mental de Mieres, donde conoció a esta mujer quien asegura que ya entonces "no tenía ganas de vivir".

Por eso, queda esperar a que la investigación policial dilucide las causas de la muerte de Félix y de ambos disparos que parecen tener la intención de acabar con la vida de ambos. Así como de la evolución de Irene que se encuentra en el Hospital de Asturias (HUCA).

En este momento, la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias se está encargando de llevar a cabo la investigación para esclarecer los hechos. Aunque, según cuenta El Comercio, la principal hipótesis es la de una conducta de autolisis por motivación económica.