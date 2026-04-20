EL ESPAÑOL asiste a la nueva temporada 2026 de Puy du Fou: un viaje inmersivo por la historia de España

Escena de El tambor de la libertad, el espectáculo ambientado en la Guerra de la Independencia que forma parte de las novedades de 2025 en Puy du Fou España. Cedida

La historia volvió a cobrar vida ayer, 19 de abril, en Puy du Fou España. EL ESPAÑOL acudió a la visita organizada por el parque temático situado a pocos kilómetros de Toledo para conocer de primera mano las novedades de la temporada 2026.

La propuesta cultural continúa consolidándose como una de las experiencias inmersivas más ambiciosas del panorama nacional, combinando dramaturgia, tecnología y grandes despliegues escénicos.

El parque inicia su quinta temporada con el objetivo de superar los 1,9 millones de visitantes, una cifra que confirma el crecimiento sostenido de un modelo que combina rigor histórico, emoción narrativa y grandes producciones escénicas.

Durante más de 190 días de apertura, Puy du Fou ofrecerá a miles de visitantes la posibilidad de recorrer 1.500 años de Historia de España mediante espectáculos inmersivos que han convertido al recinto en un referente cultural y turístico.

A la jornada del 19 de abril acudieron alrededor de 10.000 visitantes, una muestra del interés que sigue despertando un proyecto que busca consolidarse como una gran marca cultural de alcance nacional.

"La temporada 2026 marca un nuevo punto de inflexión para Puy du Fou España. Queremos seguir creciendo, mejorar cada detalle de la experiencia y avanzar en nuestro objetivo de construir una gran marca cultural", ha señalado Olivier Strebelle, CEO del parque.

La nueva temporada incorpora mejoras técnicas y nuevas escenas en sus espectáculos, reforzando la inmersión del público y ampliando el alcance de una propuesta cultural que recorre episodios clave del pasado español.

Entre las novedades de 2026 destaca también la evolución de Cetrería de Reyes, que amplía su número de aves hasta alcanzar los 300 ejemplares, consolidándose como uno de los mayores espectáculos de cetrería del mundo.

Por su parte, "El Sueño de Toledo", el mayor espectáculo de España, contará con más de 160 representaciones a lo largo de la temporada y renovará su vestuario para reforzar su impacto visual.

En lo que llevamos de temporada 2025, el parque ha acogido cerca de 300 eventos con alrededor de 30.000 asistentes, una cifra que confirma su consolidación como espacio de referencia para encuentros culturales y corporativos.

"El crecimiento de Puy du Fou Eventos en tan pocos años refleja la confianza que las empresas depositan en nosotros. Nuestra misión es ofrecer espacios únicos y experiencias memorables, donde cada evento se convierte en algo irrepetible y con alma", explica Daniel Romero, director del área MICE.

Visitantes acceden al recinto histórico de Puy du Fou España durante la jornada del 19 de abril, en Toledo.

Cetrería de Reyes: la danza de las aves sobre el público

La primera parada del recorrido transporta al espectador a la Edad Media a través de un espectáculo en el que el cielo se convierte en escenario.

Águilas, halcones y buitres sobrevuelan las gradas a escasos metros del público en una coreografía aérea que recrea el encuentro entre la tradición cristiana y andalusí.

El vuelo sincronizado 300 aves protegidas dibuja figuras imposibles mientras la música refuerza la dimensión simbólica del relato.

El visitante apenas tiene tiempo de reaccionar cuando una rapaz atraviesa el espacio rozando las cabezas del público, generando una sensación de proximidad difícil de encontrar en otros espectáculos.

Aves rapaces sobrevuelan al público en Cetrería de Reyes, uno de los espectáculos más emblemáticos de Puy du Fou España, que en 2026 alcanza los 300 ejemplares. Cedida

A pluma y espada

El Siglo de Oro español cobra vida en una representación que mezcla literatura, aventura y humor.

El visitante accede a un corral de comedias aparentemente tradicional, pero pronto descubre que el escenario se transforma ante sus ojos.

Las paredes se desplazan, el espacio muta y la historia conduce al público a distintos escenarios que evocan el Madrid del siglo XVII.

Lope de Vega se convierte en protagonista de una trama de conspiraciones y persecuciones en la que los actores alternan diálogo, coreografía y acción.

La puesta en escena combina teatralidad clásica con recursos técnicos propios de grandes producciones internacionales.

Actores caracterizados con vestuario del Siglo de Oro protagonizan una escena coral de A pluma y espada, uno de los espectáculos más dinámicos de Puy du Fou España. Cedida

El viaje de Colón en primera persona

El recorrido continúa con una experiencia inmersiva que sitúa al espectador en el interior de una expedición marítima.

Sala a sala, el visitante revive los momentos clave del viaje de Cristóbal Colón, desde las negociaciones con los Reyes Católicos hasta la travesía hacia el Nuevo Mundo.

El movimiento de la escenografía simula el balanceo del mar y genera la sensación de encontrarse a bordo de una carabela en plena tormenta.

El sonido envolvente y los efectos sensoriales refuerzan la tensión narrativa de una aventura marcada por la incertidumbre.

Un actor caracterizado como Cristóbal Colón protagoniza una escena de Allende la mar océana, el espectáculo inmersivo de Puy du Fou España que recrea la expedición hacia el Nuevo Mundo.

El último cantar

La figura del Cid Campeador protagoniza uno de los espectáculos más reconocidos del parque.

En un teatro de gran formato, la historia del caballero castellano se narra mediante una combinación de proyecciones, escenografía móvil y escenas dramatizadas.

El patio de butacas gira de manera progresiva mientras se suceden los episodios clave de su vida, generando una sensación de movimiento constante que acompaña la evolución del relato.

Escena de El último cantar, el espectáculo inmersivo de Puy du Fou España dedicado al Cid Campeador. Cedida

El tambor de la libertad

Entre las nuevas propuestas destaca "El tambor de la libertad", un espectáculo centrado en la Guerra de la Independencia española que amplía el repertorio histórico del parque.

La escenografía recrea escenarios de conflicto mientras la música y los efectos visuales intensifican la dimensión emocional de la historia.

Esta producción forma parte de la ampliación de contenidos del parque, que continúa incorporando nuevos espacios y propuestas escénicas.

Escena de El tambor de la libertad, una de las novedades de 2025 en Puy du Fou España ambientada en la Guerra de la Independencia. Cedida

Un espacio cultural en expansión

El parque dispone de más de 10 salas de reuniones y espacios preparados para albergar eventos durante todo el año, incluyendo auditorios con capacidad para 2.000 personas y una finca de más de 40 hectáreas destinada a encuentros al aire libre.

La combinación de infraestructura, relato histórico y experiencia inmersiva refuerza el posicionamiento de Puy du Fou España como una propuesta cultural híbrida que busca atraer tanto a visitantes individuales como a organizaciones.

La jornada del 19 de abril confirma la continuidad de un modelo que apuesta por convertir la historia en espectáculo y por ofrecer al público una experiencia que combina emoción, narrativa y tecnología.

Un viaje en el tiempo que sigue despertando el interés de miles de visitantes y que consolida a Toledo como uno de los epicentros del ocio cultural en España.