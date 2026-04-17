La UCO no cree que Óscar ocultara a Esther López en el zulo, salvo que "las muestras" de laboratorio digan lo contrario

Los hisopos tendrán la última palabra. De momento, la Guardia Civil se marcha de Traspinedo pensando que el cuerpo sin vida de Esther López no estuvo oculto dentro del zulo del chalé de Óscar Sanz en Traspinedo, salvo que los resultados del laboratorio digan lo contrario.

“Nada a priori relevante, sin el análisis”, tal y como explican dos fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL. “Se duda de que pudiera haber estado ahí”.

Esta es la impresión preliminar y sobre el terreno que se ha llevado la UCO tras dos días de registro, a falta de que el Laboratorio de Criminalística dicte ‘sentencia’ sobre las “diferentes muestras e hisopos” que se han tomado de ese habitáculo que no figuraba en los planos del chalé.

En concreto, muestras de la zona caliente del zulo: su trampilla, el marco que la delimita y las escaleras oxidadas por las que se accede. Todo ello, debido a que se trata de un espacio estrecho, con posibilidades de generar algún resto biológico de Esther, fruto de un roce o erosión, en el hipotético caso de que Óscar hubiese metido por ahí su cadáver.

“Se han tomado muestras de la escalera y de la trampilla de acceso”.”Ahora toca esperar unos días”. Los test del laboratorio deberán aclarar si los hisopos de esa zona del zulo tienen ADN, un pelo, microfibras, incluso algún resto textil vinculado con la ropa de la víctima mortal.

La litera que ocultaba el zulo.

El zulo mide 12 metros cuadrados y no fue detectado durante las inspecciones iniciales al chalé, años atrás, cuando el cuerpo de Esther López fue localizado en la cuneta de una carretera, tras haber sido atropellada supuestamente por Óscar durante la madrugada del 13 de enero de 2022.

Aquella noche, Esther salió a beber algo y ese algo se alargó, en compañía de Óscar Sanz, dueño de una agencia de viajes, Carolo, con antecedentes por ser pillado con cocaína en el aeropuerto de Barajas, y con 'El Manitas'.

La Policía Judicial acudió al chalé de Óscar varias veces, llegando a registrar el inmueble con perros especializados en buscar cadáveres, sin embargo, el investigado no dijo nada de la existencia de ese habitáculo y se cree que los canes no detectaron el zulo porque el agua que albergaba afectaba a su agudeza olfativa.

De hecho, se detectó por casualidad el pasado sábado 11 de abril, cuando el nuevo dueño del chalé se disponía a arreglar unas humedades.

Así lo recogía el atestado levantado por la Guardia Civil: "Hace cinco días, al detectar humedades en la casa, en una de las habitaciones, me puse a picar baldosa en el suelo y tras retirar la baldosa y la espuma de poliuretano, me encontré una trampilla la cual llevaba a un sótano que no aparecía en los planos de la casa".

Ese primer atestado incluía un reportaje fotográfico donde se remarcaba la presencia de 25 a 30 centímetros de agua acumulados en el zulo, oculto bajo una baldosa y una litera. El primer día del registro, este jueves, el Grupo de Actividades Subacuáticas lo drenó y se cogieron muestras de agua que también están siendo analizadas para ver si contienen algún rastro de la presencia de Esther López en ese zulo, concebido como una bodega por la familia de Óscar.

"Ahora que había aparecido se tenía que hacer una inspección exhaustiva”, según remarca una fuente de la Guardia Civil. Prueba de ello es que el jueves se analizó el zulo durante casi doce horas.

El registro dirigido por la UCO contó con el Equipo Central de Inspecciones Oculares, la Policía Judicial, el Equipo de Mujer y Menor y expertos en análisis de la conducta porque se quería "enfrentar a Óscar al zulo", para evaluar cómo reaccionaba, siguiendo una estrategia parecida con Francisca Cadenas en Hornachos, cuando se organizó una reconstrucción de sus últimos pasos para poner nerviosos a los hermanos: Juli y Lolo.

Óscar Sanz, investigado por el asesinato de Esther López, este jueves, a su llegada al chalé de Traspinedo donde se ha localizado el zulo. Nacho Gallego / EFE

En programas de televisión de máxima audiencia, como Mañaneros 360 en TVE o en Y Ahora Sonsoles de Antena 3, se apreciaron escenas tensas entre Óscar y su abogada, Loreto Sancho. Este viernes, el sospechoso del atropello mortal de Esther López, de 35 años, no asistió a la segunda jornada del registro de la UCO.

La Unidad Central Operativa ha puesto el máximo interés al hallazgo de este habitáculo porque la Audiencia Provincial de Valladolid devolvió la investigación al juzgado, dejando paralizado el proceso para asignar fecha a la vista oral para este año, ante la aparición de este zulo para la familia de Esther y bodega para la abogada de Óscar.

No se podía celebrar el juicio sin saber si la víctima de esta terrible historia estuvo oculta o no, dentro de ese cubículo lúgubre, antes de ser tirada como un animal en una cuneta. Para despejar cualquier duda, la UCO decidió pedir a la magistrada que este viernes se prorrogara el registro. De forma que de 9 a 15 horas han vuelto a analizar cada metro cuadrado del cubículo.

"En las paredes se ha cotejado si había restos de ADN o tejidos", según apunta una de estas fuentes del Instituto Armado. Durante la tarde del viernes, los agentes de la UCO han recogido sus equipos y han regresado a Madrid. "Está finalizada la inspección". "No se volverá al zulo", remarca otra fuente. "Ya se ha terminado".

El laboratorio deberá confirmar o desmentir, si Óscar trató de ocultar a Esther López en ese zulo. Otra vez le toca esperar a una familia desconsolada, agradecida al trabajo de la Guardia Civil, pero ansiosa de que cuatro años después se haga Justicia.