Habla el hermano de Haitam, el magrebí muerto tras 11 disparos táser en Torremolinos: "Aún hay imágenes por salir, son 3 horas"

Las imágenes de la actuación policial en la muerte de Haitam Mejri en un locutorio de Torremolinos, Málaga, lo cambian todo.

Para la familia muestran "la brutalidad y la actuación desproporcionada y excesiva de la policía".

Denuncian que la policía intentó justificarlo vinculándolo al yihadismo al asegurar que había gritado "Allah Akbar" al entrar en el locutorio.

Pero, cuando supieron que había imágenes "lo justificaron diciendo que había resistencia".

Algo que después de ver las imágenes para la familia "no se puede refutar".

Haitam murió el 7 de diciembre en Torremolinos, Málaga. Este joven de origen marroquí entró en un locutorio alterado "con bastante nerviosismo" en busca de un cargador.

Hay un forcejeo con el dueño del local "que dura diez segundos donde hay tirones y un empujón" porque Haitam "quiere entrar sí o sí fuera del mostrador", relata su hermano Naser.

El dueño sale fuera a la calle y le encierra. Hasta que llega la policía en esos minutos Haitam se pone a buscar cables por todos lados, "la caja registradora estaba abierta, no la manipula y sigue buscando cables", cuenta.

Coge dos cargadores con la caja y unas tijeras que había encima del mostrador. Las tijeras las sigue sujetando en la mano.

En ese momento, encuentra un cable al que logra enchufarlo y no abre las cajas de cargador.

Una vez enchufado el móvil, mientras carga, se queda esperando. Cuando llega la policía Haitam muestra su voluntad de cooperar.

No se da cuenta de que lleva las tijeras. Las suelta y se queda con los dos móviles en la mano.

En todo momento, muestra su intención de colaborar.

Cuando se da cuenta de que lleva las tijeras en la mano, se las da a la policía. Asegura que va a cooperar y las suelta.

A partir de ahí, empieza la actuación policial que acabó con la vida de Haitam: "Primero le da la mano y le ponen el primer grillete, cuando le van a poner el segundo quita la otra mano", cuenta el hermano.

Algo que puede verse en las imágenes de las cámaras del locutorio y, es que, tal y como garantiza Naser "esa es la única y mínima resistencia de toda la actuación".

"Las imágenes muestran tortura"

En las imágenes que han salido a la luz de la grabación de las cámaras de seguridad del locutorio se puede ver la actuación policial.

Para Haitam las imágenes son "irrefutables. No se puede negar lo que ocurrió".

En estas grabaciones se puede ver cómo una vez que han esposado a Haitam le disparan cuatro veces con la táser.

Otro de los policías le propina otras cuatro. Le dan un tortazo. Con el joven inmovilizado y encima de él, otras dos más.

En ese momento, un tercer policía le echa espray pimienta y ahí le meten una descarga más: "Mi hermano no paraba de suplicar por su vida", lamenta Naser.

"Se ve que no hay resistencia ninguna, no se puede refutar", sentencia.

Lo más duro de la muerte de Haitam para la familia, además de la pérdida, probablemente ha sido ver las imágenes.

Cuando Naser las vio por primera vez, cuenta que empezó a vomitar.

"No me las creía, a día de hoy no paro de soñar con ellas", cuenta Naser quien asegura que "a veces se convierten en pesadillas y desaparecen los vídeos el día del juicio".

Eso sí, las imágenes de la actuación policial llevan meses en manos de la familia.

Sin embargo, aseguran que han tenido "que callar porque no se puede difundirlas, te pueden meter un buen puro".

Una espera hasta que han visto la luz que la han "vivido como un infierno".

Son 3h y 40 minutos de grabación desde la entrada de Haitam al locutorio hasta que se va la última persona del local después que se lo llevan en una camilla.

Además de las cámaras de las pistolas táser que tienen una duración de diez minutos.

Por eso, lo que se ha visto hasta ahora "no son todas las imágenes".

De las que faltan todavía aseguran que "hay bastantes cosas que esclarecen los hechos más y son brutales".

La crudeza es tal que la madre de Haitam "no puede ver esas imágenes en vida, le da algo", sentencia Naser.

La actuación de la jueza

Lo que la familia recrimina en este caso es la actuación de la jueza quien ha archivado provisionalmente la causa: "Todo está en manos de la jueza".

Pero, ahora, aseguran que ya no son "cuatro gatos de Málaga, las imágenes las ha visto toda España y si uno archiva un caso así donde está documentada toda la brutalidad excesiva y desproporcionada, va a quedar retratada", sentencia Naser.

Por eso, que se hayan publicado las imágenes da luz a la familia y esperanza para "que se actúe como hay que actuar".

"Ni toda la justicia del mundo me va a devolver a mi hermano, pero al menos que haya justicia", recalca.

Y, es que, el drama que está viviendo la familia es tal que, aunque han pasado ya tres meses, "el propio hijo de Haitam todavía no sabe que su padre ha muerto".

Por eso, esperan que se juzgue y que "una vida no se vaya en vano, ni salga gratis".

"Que no se vayan de rositas"

De momento, ninguno de los seis policías nacionales que participaron en esta actuación "han sido llamados a declarar, ni están imputados", lamenta Naser.

Aunque la familia ha denunciado a los seis policías tal y como explica el hermano de Haitam, para ellos "es una vergüenza que no les hayan tomado ni siquiera declaración".

Pero, esto no es una condena general a la policía ni un odio hacia todo el cuerpo, aunque no quiere que estos policías "se vayan de rositas".

Quiere dejar claro que "La mayor parte de policías no son así".

Pero lo que le ha tocado vivir, "es algo traumático". Ni siquiera podían imaginar "que la policía que se supone que está para protegerte va a actuar así".

Además la familia quiere poner en relieve que la versión que dieron los policías a los sanitarios cuando llegaron al local, no fue un relato real: "Aseguraron que empezaron a hacerle la RCP quince minutos antes de cuando empezaron y en un caso como este cada segundo cuenta".

Una segunda autopsia

La primera autopsia revelaba que "era una causa violenta, pero no se pronunció más", cuenta Naser.

Sin embargo, la familia ha pedido una segunda contratando a otro forense "por miedo", afirma.

Naser cuenta que "los tóxicos han llegado hace un par de días" y reflejan que la consecuencia de la muerte fue "la actuación de la policía debido al cúmulo de descargas táser, golpes, asfixia y uso de espray pimienta".

Asegura que todo eso causó a Haitam "una insuficiencia respiratoria" y, es que, para el hermano "ni la persona más sana del mundo aguanta esa tortura".

Así, con todo el recorrido judicial todavía por delante a la familia solo le queda una cosa: luchar porque se haga justicia para Haitam.

Hasta la fecha han convocado numerosas manifestaciones en estos meses. Y aseguran que van a continuar. Porque, sin duda, esto es lo único que les queda para "honrar" a Haitam.