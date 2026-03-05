Félix y Juan Carlos se hicieron "consortes" en prisión y dieron el golpe de 154.000€ a una caja de Cáceres: "Iban de albañiles"

Los atracadores Félix y Juan Carlos, el pasado 16 de enero, asaltando un banco de Cáceres que era sucursal de Caja Rural de Extremadura.

Juan Carlos, de 58 años, y Félix ‘El Flaco’, de 55 años, son dos atracadores que han pasado más de tres décadas entre rejas, por sus peripecias al estilo de la vieja escuela: golpes a punta de pistola. A lo largo de su trayectoria por las prisiones de Valdemoro y Navalcarnero sus caminos se cruzaron para idear el golpe de 154.000 euros a una sucursal de Caja Rural de Extremadura.

"En una prisión de la capital tuvieron que coincidir y se convirtieron en 'consortes' delincuenciales porque hasta ese momento no constaba ningún delito cometido de forma conjunta por ambos", tal y como explica un destacado miembro del Grupo de Atracos de Madrid.

Los dos eran respetados y temidos por el resto de reclusos por su historial delictivo que supera a cualquier guion del cine quinqui. Prueba de ello es que Juan Carlos (1967) tiene hasta un homicidio a sus espaldas, cometido en los años ochenta, así como asuntos de tráfico de drogas, robos con fuerza y atracos de 2004 a 2014.

Por su parte, Félix ‘El Flaco’ (1970) empezó a despuntar en los años noventa, con golpes que pusieron en jaque a la Guardia Civil entre 1996 y 1997. Pasó una temporada a la sombra, y al salir, vuelta a las andadas: atracos entre los años 2010 y 2011. Durante esas idas y venidas a prisión, parece que ambos hicieron buenas migas.

"Félix es el que tiene temple y es la cabeza pensante", según resume este integrante del Grupo de Atracos de la Policía Nacional -con muchos arrestos a sus espaldas-. De hecho, 'El Flaco' tiene un coco tan privilegiado que su leyenda delincuencial se agrandó cuando logró escaparse de una prisión. "Se metió en una saca de la ropa sucia o en el petate de un recluso que salía de permiso, pero el caso es que se le arrestó tras fugarse".

En la actualidad, Félix estaba disfrutando de un tercer grado penitenciario y en una de esas salidas a la calle, planeó con Juan Carlos -en libertad- cometer un atraco fuera de Madrid: su zona de confort porque es donde siempre han actuado. Y se pusieron como objetivo un banco en Cáceres que era sucursal de Caja Rural de Extremadura.

El vídeo del atraco a la caja de Cáceres que ha resuelto la Policía Nacional.

"Para no levantar sospechas se desplazaron en una furgoneta hasta Cáceres y llevaban un colchón para dormir dentro, para evitar dejar ningún rastro suyo por hospedarse en un hotel y poder vigilar el banco". "Iban disfrazados de albañiles como la furgoneta".

Hicieron un seguimiento durante 48 horas, para conocer al detalle la actividad diaria de la sucursal bancaria. Como buenos profesionales monitorizaron su objetivo, anotando las horas con mayor y menor flujo de clientes, las rutinas del empleado y de la directora... Lo tenían todo controlado.

El viernes 16 de enero decidieron actuar, a las 14.30 horas, antes del cierre del banco, cuando ya no había clientes. Iban armados con pistolas Parabellum de 9 milímetros: un clásico de los atracos como ellos. Así lo demuestra la sangre fría que tuvieron para permanecer 25 minutos dentro de la oficina, a la que llegaron ocultando sus rostros con una braga tubular.

En el vídeo se aprecia la decisión con la que entran encañonando al empleado que atiende al público en caja, sin dejarle margen de reacción para apretar el botón del pánico. "Juan Carlos se quedó con el trabajador, como rehén, mientras Félix se fue a buscar a la directora de la entidad a su despacho, para obligarla a introducir las claves para abrir la caja fuerte", según precisa este investigador sobre los roles de cada uno en el atraco.

"Félix también obligó a la directora a abrir el cajero automático, esperando el tiempo de retardo que tiene el sistema de seguridad". "Juan Carlos le llegó a pegar al rehén con la culata de la pistola y le hizo una brecha en la cabeza. Luego los metieron a los dos en el cuarto de baño y los ataron con bridas".

A esta pareja de albañiles impostores se les quedó pequeña la mochila que llevaban para meter 154.000 euros y tuvieron que coger 'prestado' un maletín de la entidad, antes de amenazar a los dos empleados con que no podían salir hasta pasados 20 minutos, de lo contrario se jugaban el pellejo.

Parecía que Félix y Juan Carlos habían cometido el robo perfecto. Esos 20 minutos hasta que sonaron las alarmas del banco, les permitieron huir con tranquilidad, sin embargo, cometieron un error: un zeta de la Policía Nacional de Cáceres se percató de la presencia de la furgoneta de albañiles en la zona en los días previos al atraco.

El dato, en apariencia intrascendente, se convirtió en el hilo del que tiró el Grupo de Atracos de Madrid al que se le asignó uno de los golpes de mayor cuantía cometido en tierras extremeñas. Esa furgoneta estaba tuneada como si fuera de albañilería para la ocasión, pero en realidad era propiedad de Félix 'El Flaco', de forma que se le puso en la diana de la investigación por sus antecedentes de atraco.

El dinero les quemaba y empezaron a derrochar. Valga como ejemplo que uno de ellos se compró un coche al contado. Después llegó otro fallo de Félix: "En uno de sus permisos en prisión, en un control rutinario se le sorprendió con una máscara, una pistola de fogueo y droga. De manera que se le acabaron los permisos y regresó a la cárcel". La Policía Nacional ya tenía con lazo a uno de los sospechosos del atraco de Cáceres.

De modo que fue a por su compinche: Juan Carlos. "Le arrestaron el 12 de febrero en casa de una novia suya en Arroyomolinos". En total, se hicieron cuatro entradas a domicilios de Fuenlabrada, Arroyomolinos, Madrid y Camarenilla en Toledo para recuperar el dinero robado. "En uno de los registros se encontraron 245 billetes de 10 euros en la manga de una chaqueta de Juan Carlos". No hizo falta preguntarle por su origen.

De forma que Félix y Juan Carlos, tras haber pasado 35 años y 37 años en prisión, respectivamente, ahora afrontan otro largo horizonte a la sombra que vaticina su jubilación. Las pistolas del atraco aún no han sido localizadas y los 154.000 euros no se han recuperado en su totalidad porque lo han ido gastando. Pero la Policía Nacional ha vuelto a sacar de circulación a estos dos atracadores míticos.