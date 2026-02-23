El misterio de los "narcos invisibles", capos infiltrados en Europa al servicio de los 'neoparamilitares' colombianos

Cuando se habla de narcotraficantes, y más si es de Colombia, lo primero que viene a la mente es alguien como Pablo Emilio Escobar. Hombres que no se escondían y que sus negocios eran visibles para todo el mundo.

Ahora los narcos han tomado una nueva estrategia, una imagen diferente a la de los narcos clásicos de la segunda mitad del siglo XX.

Son conocidos como "narcos invisibles" o narcos de cuarta generación. Para ellos el poder ya no está en demostrarlo en las barriadas de Medellín o de cualquier otra ciudad colombiana. La estrategia es otra bien diferente.

Quizá sea una más inteligente, más escurridiza para la policía. El negocio es el mismo, pero la carcasa ha cambiado.

En esta era con internet, los avances en tecnología y la cooperación internacional es más fácil localizar y capturar a un narco. Por eso, su labor está centrada en pasar completamente desapercibidos para la policía.

Una tarea complicada porque su negocio, traficar introduciendo toneladas de cocaína en Europa, América Latina o Estados Unidos, hace saltar todas las alarmas.

Los nuevos narcos

Quizá resulta obvio por el nombre con el que la policía ha bautizado a estos nuevos narcotraficantes, "narcos invisibles", pero los nuevos capos de la droga tratan precisamente de eso, de pasar inadvertidos para la policía.

Estos narcos son de Colombia y su negocio no es otro que el de siempre, el la droga. Pero ahora, sofisticado.

¿Cómo lo consiguen? Resulta aparentemente sencillo. Disfrazan sus vidas de una pasmosa y absoluta normalidad. Se infiltran en barrios de gente corriente, clases medias-altas, sin levantar ningún tipo de sospecha.

Son especialistas en mantener un perfil bajo, nada que ver con las generaciones anteriores. Suelen vivir en barrios como cualquier otra familia, no son nada ostentosos.

Suelen esconderse bajo empresas que son aparententemente legales. Regentan pequeños establecimientos o se mueven en el mundo de los negocios, pero sin levantar ningún tipo de sospecha.

Lo que consiguen es evitar su exposición directa y, así, delegan en intermediarios y testaferros lo que impide su identificación de una manera sencilla. Es decir, camuflan su actividad con el narcotráfico entre sus negocios que son completamente legales.

Además, a todo esto hay que unir que no suelen estar de manera permanente en un mismo país o lugar, que suelen tener una alta movilidad internacional. Así, consiguen eludir a la policía y ser detectados por las autoridades internacionales.

Negocios "invisibles"

En los últimos años la policía con cooperación internacional ha conseguido que caigan varios "narcos invisibles".

Lo más curioso son los negocios con los que tapaban su actividad estos delincuentes.

Es el caso de Clender Chinea, un narco que cayó en Tenerife dentro de la Operación Silbo. Chinea era dueño de una farmacia pero, también, de un colegio.

Otro caso es el de Pablo Felipe Prada Moriones, alias ‘Black Jack’, detenido en Ibiza. En su caso, se dedicaba a las transacciones con criptomendas. Se trataba de un negocio perfecto para blanquear dinero.

La caída de 'Medio Labio'

'Medio Labio' es el último de los "narcos invisibles" que ha caído. Es uno de los máximos represententes del narcotráfico internacional. Es considerado un referente dentro de estos narcos de cuarta generación y uno de los principales operadores del Clan del Golfo.

Se trata de una pieza clave dentro del narcotráfico internacional que ha caído gracias a la operación GULUPA II.

Este criminal había heredado el negocio de su primo "Don Mario", fundador del Clan Golfo, una organización dedicada al narcoterrorismo. La labor de Medio Labio no era otra que la de vincular a este clan con mafias europeas y con cárteles mexicanos.

Además, había consolodiado una red de bodegas de acopio de cocaína en Costa Rica y en República Dominicana, donde almacenaba cargamentos de 20 toneladas. También había consolidado el Cártel de los Soles en Venezuela, articulando así una ruta internacional de la cocaína entre Colombia, Venezuela, Europa y África.

120 toneladas de cocaína

La detención de 'Medio Labio' ha permitido que se desarticule esta red internacional que se dedicaba a introducir más de 120 toneladas de cocaína cada año en Europa.

Y, por si fuera poco, al detenido se le ha atribuido la incautación de más de 16 toneldas de cocaína en distintos países, además del movimiento de cerca de 40 millones de euros en menos de seis meses.

Los principales puertos por los que se introducía tal cantidad de cocaína era a través de España, Bélgica y Países Bajos.

La policía fue echando el cerco poco a poco, primero identificando varios objetivos de alto valor que eran los responsables de coordinar y organizar parte de la droga que cada año llegaba a los puertos europeos.

Así hasta llegar a localizar a "Medio Labio", que ha sido arrestado por la Guardia Civil y la Policía Nacional de Colombia. Un éxito para la policía que considera este arresto como un hito en la lucha contra el narcotráfico internacional.

Y, es que, esta detención es de gran importancia porque ha supuesto el compelto desencabezamiento de la rama logística y financiera del Clan del Golfo.