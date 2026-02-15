El Kartit, el imán de Ripoll que abusó de una niña mordiéndole la mejilla mientras le daba clases de árabe en la mezquita

Un hombre reza en la mezquita de Annour, en Ripoll (Gerona), el lugar de culto en el que tuvieron lugar los abusos el pasado sábado 7 de febrero. Reuters

Juls (nombre ficticio) no aguantaba más la presión y decidió confesar a sus padres que su profesor de árabe de los sábados la agredió sexualmente.

Allal el Kartit (40 años), el imán de la mezquita Annour de la ciudad gerundense de Ripoll, fue detenido el pasado jueves 10 de febrero por, presuntamente, agredir sexualmente a una niña de 13 años.

Todo sucedió hace una semana. El sábado 7 de febrero, Juls acudió por la mañana a sus clases de árabe en el citado centro religioso. Como un día cualquiera.

Sin embargo, cuando la víctima estaba sentada, el líder religioso se acercó por detrás, le tocó los pechos y le mordió una de sus mejillas, según ha publicado La Vanguardia.

La damnificada, al salir del establecimiento religioso, se lo contó a sus padres y estos se personaron en la comisaría más cercana para denunciar lo sucedido.

Los hechos se produjeron durante las clases de árabe sobre el Corán, y en compañía de más jóvenes musulmanes que acuden a las jornadas.

Interior de la mezquita de Annour, en Ripoll (Girona). E. E.

La comunidad islámica, mediante un comunicado, sostiene que tuvo conocimiento el pasado 8 de febrero del "trato sospechoso e inadecuado" del imán sobre la niña.

La asociación incide en que decretó el "cese inmediato en el ejercicio de sus funciones, tanto de imán como de profesor de árabe". Además, se desligó "temporalmente" al detenido de la Comunidad Islámica de Annour, impidiéndole entrar en sus instalaciones y participar en las actividades.

La juez de guardia de Ripoll decretó la libertad sin fianza del imán de Ripoll ayer sábado. La titular del juzgado le prohíbe acercarse a la víctima a menos de 150 metros.

Por fuentes "no oficiales"

El Ayuntamiento de Ripoll, por su parte, emitió un comunicado en su perfil de X donde señaló que tuvo conocimiento de la detención del imán de la mezquita de Annour por fuentes "no oficiales".

L’Ajuntament de Ripoll ha tingut coneixement per vies no oficials de la detenció de l’imam de la mesquita de Ripoll per una presumpta agressió sexual a una menor.



El consistori condemna fermament aquests fets i ofereix suport jurídic i social a la família de la víctima. pic.twitter.com/LLK3qi6WZw — Ajuntament de Ripoll (@Aj_Ripoll) February 14, 2026

Siguiendo en esta línea, la alcaldesa de Ripoll, Silvia Orriols, señaló a la Comunidad Islámica Annour de la localidad: "Una asociación islámica que primero contrató a un terrorista y después a un presunto pederasta, no está capacitada para gestionar ninguna mezquita".

"Un país cualquiera, decente, hubiera cerrado este centro de culto (por permitir llamadas a matar a los infieles)", agregó la regidora.

Atentados de Barcelona y Cambrils

La figura del imán de Ripoll ya estuvo en el punto de mira hace casi diez años, con los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017.

El líder religioso de aquella época fue Abdelbaki Es Satty, el imán marroquí que dirigió la comunidad islámica Annour de Ripoll entre 2015 y 2017.

Murió en su vivienda días antes de perpetrar los atentados, mientras manipulaba los explosivos que pretendía colocar en los puntos estratégicos de las citadas localidades catalanas.

El imán de Ripoll y un fragmento del informe. EL ESPAÑOL

Los agentes de la Comisaría General de Información, los expertos policiales en lucha antiterrorista, pincharon el teléfono de Es Satty en 2005, porque dilucidaron que trabajaba para Al Qaeda.

Fue acusado de reclutar y radicalizar a varios jóvenes que integraron la célula terrorista responsable de los atentados yihadistas.

10 años de asociación

Esta asociación islámica está legalmente inscrita como entidad religiosa en España desde el 18 de mayo de 2016, según el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia de España.

Tiene su domicilio social en la carretera Olot. Los estatutos fueron aprobados el 19 de diciembre de 2015.

Atendiendo a la información de la cartera de Justicia, quien figura como representante legal de la entidad es Hammou Minhaj.

Minhaj explicó que, tras los atentados de Barcelona y Cambrils, tuvo dificultades para encontrar un nuevo imán porque "tienen miedo".

Los candidatos rechazaban el puesto "por todo lo que pasó". En este sentido, la afluencia a la mezquita de Annour también disminuyó considerablemente.