Al menos dos muertos y 40 desalojados por un incendio en un edificio de viviendas en Xàbia (Alicante)

Dos personas han fallecido y unas cuarenta han sido evacuadas a consecuencia del incendio declarado este jueves en una vivienda de un edificio de cinco alturas ubicado en la avenida París del municipio alicantino de Xàbia.

La primera de las víctimas mortales es un hombre de 42 años al que han atendido los equipos médicos trasladados por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat. A este le han podido practicar las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación, pero pese a ello no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

El fuego, originado en la segunda planta, ya ha sido extinguido, pero continúan los trabajos en la zona para ventilar humos y gases y revisar el bloque, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA). Estos son los que han confirmado que hay un segundo fallecido a causa de este suceso. De momento, no hay más datos del mismo.

Los servicios médicos han asistido a otros dos hombres por inhalación de humo, de 58 y 32 años. Al primero de ellos lo han trasladado al Hospital de Dénia en la ambulancia SVB y el segundo ha sido dado de alta en el mismo lugar.

El aviso del incendio se ha recibido sobre las 16:07 horas y se han observado llamas en la terraza del piso donde se ha declarado el fuego, que ha generado "mucho humo" en la escalera de este bloque de viviendas. Poco antes de las seis se había conseguido extinguir las llamas.

Los servicios sanitarios desplazados hasta esta zona de urbanizaciones del municipio se han encargado de atender a otras cinco personas por crisis de ansiedad. Algunas las han trasladado al centro de salud y otras han recibido el alta en el mismo lugar.

Noticia en actualización

