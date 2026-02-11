La huelga de trenes sigue y decenas de pasajeros se quedan sin el AVE Murcia-Madrid: "¡El maquinista no ha venido!"

Una pasajera, junto a su bebé, la madrugada de este miércoles, siendo reubicada del AVE a un cercanías destartalado. Badía

El cabreo ha sido mayúsculo. Decenas de pasajeros de la alta velocidad de Murcia se han quedado tirados este miércoles por la huelga. Todo ello, a pesar de que los sindicatos mayoritarios y el Ministerio de Transportes anunciaron a bombo y platillo un acuerdo que evitaría incidencias en las frecuencias de la red ferroviaria.

Este miércoles, en la Estación del Carmen en Murcia, una empleada de Renfe salía al control de accesos donde se ubica el arco de seguridad por el que los pasajeros deben dejar su equipaje y anunciaba "la cancelación" del AVE con destino a la Estación de Chamartín en Madrid.

El anuncio se producía a las 6.12 horas de la madrugada, con solo 14 minutos de antelación a la salida del AVE, sin margen de maniobra para los pasajeros que se agolpaban en el control de accesos a la estación de la capital del Segura, debido a que no les habían permitido pasar por el arco de seguridad desde las seis de la madrugada -como ocurre habitualmente-.

"Los sindicatos minoritarios mantienen la huelga", subrayaba la empleada de Renfe, encargada de ejercer de portavoz improvisada, tal y como ha podido comprobar in situ el periodista de EL ESPAÑOL.

Los principales sindicatos ferroviarios —Semaf, CC OO y UGT— desconvocaron los paros hace 48 horas, lo que ha provocado que los usuarios comprasen billetes para este miércoles, confiados en el acuerdo alcanzado con el ministro Óscar Puente, basado en 3.600 nuevos puestos de trabajo y una inversión en la red ferroviaria de 1.000 millones de euros adicionales hasta 2030.

Pero esta trabajadora, con gesto tenso, ante el malestar y las insistentes preguntas de los afectados, insistía en que "este miércoles sigue la huelga". Las organizaciones CGT, SF-Intersindical y Alferro mantienen las protestas, surgidas a raíz de la tragedia ferroviaria de Adamuz donde murieron 46 personas y por la que el Senado ha aprobado la reprobación del ministro Puente, así como la petición de su dimisión.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (c), acompañado del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano Clavero (i), y el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña (d), compareciendo en rueda de prensa tras la tragedia de Adamuz. Europa Press

La suspensión del AVE Murcia-Madrid, con salida a las 6.26 horas de este miércoles, se ha recibido con muchas críticas por los pasajeros porque es la frecuencia más rápida de una línea que no ha parado de cosechar críticas desde que fue inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a que en algunas frecuencias horarias se tarda más en la alta velocidad que en coche para llegar a la capital de España.

"¡El maquinista no se ha presentado!", clamaba indignada una usuaria afectada. A lo que la citada empleada de Renfe no era capaz de responder. La alternativa ha sido reubicar a decenas de pasajeros en un tren cercanías destartalado y plagado de grafitis, con salida a las 6.40 horas hacia Alicante.

El viaje para los pasajeros que han pagado 65 euros por billete, o más, para disfrutar de las prestaciones de la alta velocidad, transcurre marcado por las vibraciones del convoy, los ruidos, los problemas para acceder a internet y el hacinamiento porque a los usuarios habituales que recurren a esta línea de cercanías Murcia-Alicante, en días laborables, se sumaban todos los afectados por la suspensión del AVE y sus maletas.

De modo que algunos viajeros iban de pie y otros sentados en el pequeño pasillo que hay entre vagones en un trayecto con paradas en Beniel, Orihuela, Elche, Torrellano...

Un pasajero, este miércoles, viajando de pie en el pasillo entre dos vagones del cercanías Murcia-Alicante, la alternativa ofrecida para la cancelación de una AVE. Badía

Los pasajeros que han llegado a las seis de la madrugada, o antes, a la Estación del Carmen, para coger el AVE a Madrid, verbalizaban su "enfado" por haber asumido una cancelación que les ha obligado a esperar 20 minutos para salir en el cercanías, soportar parada tras parada por pueblos, antes de llegar a Alicante donde no saben si podrán ser reubicados o volverán a sufrir otra cancelación por la huelga ferroviaria.

"En teoría, podrán salir en un Alvia o en otro tren a Madrid", según detallaba la empleada de Renfe en la Estación del Carmen. "Habrá personal esperándoles en la estación de Alicante".

En caso de cumplirse esa alternativa, los pasajeros que tenían previsto llegar a Chamartín a las 9.11 horas, lo harán "a partir de las 11.30 horas", con lo que ese retraso supone para aquellos que se desplazaban a Madrid por cuestiones de trabajo. Eso en el mejor de los escenarios porque una pasajera advertía de que "el Alvia de Alicante va lleno". Este miércoles, viajar de Murcia a Madrid es una odisea en la alta velocidad de Óscar Puente.