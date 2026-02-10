Pueyo, el émulo de Labordeta que se jacta de contradecir al PSOE desde la Chunta: "Aragón nos ha premiado por ello"

Jorge Pueyo, el candidato de la Chunta Aragonesista (CHA), ha sido el gran vencedor de la izquierda en las elecciones de Aragón de este domingo tras duplicar de 3 a 6 sus escaños en las Cortes de Aragón. Pilar Alegría ha conseguido amarrar una mayoría de apoyos en La Zaida, su municipio natal, pero ha perdido cinco escaños a nivel autonómico, lo que iguala el peor resultado histórico del PSOE en la región.

Jorge Azcón, del PP, ha perdido dos representantes, y Alejandro Nolasco, el candidato de Vox, los ha duplicado al alcanzar los 14 escaños.

Podemos ha desaparecido y la coalición de Izquierda Unida con Sumar sólo ha arrancado un sillón. "Aún tenemos que analizar los resultados, es muy precipitado saber de dónde vienen", asegura Pueyo en conversación con EL ESPAÑOL.

(De izq a der) Laura Vergara, número 2 de Sumar en Zaragoza; Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno; Jorge Pueyo, candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) y Sira Rego, Ministra de Juventud e Infancia. Europa Press

Sin embargo, según el estudio de transferencias de voto elaborado por SocioMétrica para este diario, el 6,26% de los votantes socialistas de 2023 se han ido a la Chunta.

Pueyo repite el discurso agridulce que ya abanderó la noche del domingo: "Los resultados son muy buenos para la Chunta pero muy malos para Aragón". Efectivamente, los aragonesistas han alcanzado el mejor resultado desde los tiempos de José Antonio Labordeta, su padre político y referente, aunque siguen por debajo de los 9 que obtuvieron en 2003.

Apunta el candidato de la CHA que la estrategia de Azcón de mermar a los socialistas, si bien ha resultado efectiva tras la debacle de Alegría, ha dado alas a una ultraderecha disparada en las encuestas nacionales. La gobernabilidad de Aragón depende íntegramente de Vox. "A ver cuánto les dura, si es que entran", alerta Pueyo.

"Ya han estado en gobiernos y demostrado que no saben gestionar, como pasó en Castilla y León, donde se desangraron en votos. Es preocupante, porque pase lo que pase se va a generar inestabilidad. En estos años no ha habido presupuestos, no se han aprobado leyes y no ha habido avances en ningún sentido. Hasta la ONU ha criticado al Gobierno de Aragón por su actuación en materia de memoria democrática".

PREGUNTA.– La principal lectura es que la izquierda ha retrocedido en favor de la derecha. Por ejemplo, está la debacle del PSOE y la desaparición de Podemos. ¿Qué radiografía hace?

RESPUESTA.– Lo que sé es que la Chunta Aragonesista ha conseguido que la izquierda pase de tener cinco escaños en las Cortes —uno de Podemos, otro de IU y tres de CHA— a tener siete, seis de la Chunta y uno de Izquierda Unida con Sumar. La lectura es que puede haber una alternativa y que somos quienes estamos capitalizando ese voto. La gente confía en nosotros.

P.– ¿Ha sido la Chunta la piedra en el zapato de Pilar Alegría? ¿Le ha restado votos?

R.– Lo que sé es que hemos tenido muchísimo votante nuevo; jóvenes que no nos habían votado nunca y que esta vez han apostado por nosotros. Esa ha sido una de las claves del éxito: la comunicación en redes sociales, haber tenido un arraigo en el territorio y haber defendido Aragón siempre, tanto en el Congreso durante estos tres años como durante los últimos cuarenta. Con honradez, con coherencia, con más de 1.000 cargos públicos y ni un solo caso de corrupción. Los aragoneses nos han premiado por todo ello.

Jorge Pueyo (c) jugando al fútbol durante un acto de campaña. CHA / Cedida

P.– Insisto en la pregunta, porque usted ha formado parte del gobierno de coalición con Sumar y conoce bien las decisiones de sus ex socios de Gobierno. ¿Han castigado los votantes al PSOE?

R.– En cierta medida, sí. Propusimos el Cercanías y el Ministerio de Transportes dijo que no. Conseguimos 87 millones de euros para Aragón y el PSOE votó en contra. Pedimos ayudas al funcionamiento para Teruel y el PSOE se abstuvo. Hemos hablado de la necesidad de crear una empresa pública de energía y el PSOE no ha hecho caso pese a que Alegría hoy dice que sí. Son muchos los errores cometidos.

En defensa del aragonés

Jorge Pueyo Sanz nació en la comarca del Cinca Medio, Fonz, Huesca, hace 30 años. Es abogado de formación por la Universidad de Zaragoza y cuenta con un doble Máster de acceso a la abogacía por Deusto y otro en Derecho de la Empresa por ICADE-Deusto. Una formación privada que ronda, según los portales especializados, más de 20.000 €.

Esto le ha valido numerosas críticas, ya que Pueyo es un ferviente defensor de la educación pública. "No se me cae ningún anillo: hice ese Máster porque no existía ningún otro. A muchos partidos políticos y diputados les han regalado sus títulos; yo, al menos, me los sudé, y tengo mis matrículas de honor. No creo que haga falta decir más".

Él se define a sí mismo como activista social, ambiental y cultural aragonés. De hecho, esta última vertiente, la cultural, es la que lo llevó a la política, ya que se hizo conocido por dar la "batalla lingüística" en favor de la lengua aragonesa. Engalanado en la señera, comenzó a militar de adolescente en la Chunta Aragonesista.

El partido representaba su visión del mundo socialdemócrata, ecologista, feminista y pacifista.

En 2018 ganó el premio 'Condau de Ribagorza' por haber publicado un poema en aragonés llamado Tierra muixada, uno de sus primeros reconocimientos públicos como autor en aragonés; un año después, en 2019, comenzó su singladura mediática en Aragón TV como redactor y reportero en el programa Charrín Charrán, el primero en aragonés de la televisión autonómica.

Pueyo le cogió el gusto a la cámara y lanzó, dos años después, un noticiario matinal en aragonés que se viralizó y se convirtió en un referente del activismo lingüístico en redes sociales. Convertido en un showman improvisado, en mayo de 2022 se estrenó como presentador en A escampar la boira en Aragón TV, el primer late night en la lengua autonómica. Por esas fechas se ganó el apodo de 'el Broncano de Aragón'.

En su gesta lingüística, ha sido de los grandes defensores del aragonés. De hecho, ha llegado a decir que sus vecinos "hoy no tienen derechos lingüísticos plenos" y que el Congreso auspicia una "represión lingüística" en la comunidad autónoma.

También asegura que no debe "haber lenguas de primera y de segunda en España" e incluso que "poder hablar en aragonés en el Congreso es un triunfo" frente a quienes les llamaban "paletos".

Jorge Pueyo durante su etapa como presentador.

Él, sin embargo, niega estar embarcado en ningún tipo de "guerra cultural".

"Eso lo hacen el PP y Vox. Asfixian nuestras lenguas, dejan sin recursos al aragonés o al catalán de Aragón y eliminan no sólo ayudas, sino también instituciones y direcciones generales. A nadie se le ocurriría destruir el Castillo de Loarre como patrimonio material, ¿verdad? Pero con el patrimonio inmaterial sí se atreven. Lo usan como arma política, fomentan un asimilacionismo cultural que destruye el arraigo y la identidad de los aragoneses".

Su discurso no ha cambiado. "Yo quiero imponer nada", insistió Pueyo en 2023 a EL ESPAÑOL. "Lo único que busco es que se garanticen los derechos de todos los hablantes. Todas las lenguas merecen una garantía de derechos mínimos que están protegidos en la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias. Todas las realidades lingüísticas están defendidas en estatutos de autonomía y en la misma Constitución".

P.– ¿Cree que el aragonés debería ser obligatorio en los colegios públicos de Aragón?

R.– Ya hay zonas donde se habla y existe esa voluntariedad. Lo importante es evitar que el aragonés se pierda. Quienes hemos nacido escuchando y hablando esta lengua debemos tener la posibilidad de estudiarla.

Un showman 'indisciplinado'

Su labia, su exposición mediática y la viralización de sus contenidos lo convirtieron en el candidato ideal por Zaragoza de Yolanda Díaz en la coalición que la CHA firmó con Sumar para las generales de julio de 2023. De hecho, fue elegido diputado en el Congreso y se comprometió a utilizar el aragonés en algunas de sus intervenciones en el hemiciclo.

El 4 de febrero de 2026, Pueyo formalizó su renuncia al escaño en el Congreso en favor de Laura Vergara, número dos de Sumar en la capital maña, para dedicarse íntegramente a liderar políticamente el CHA. Su cargo como portavoz adjunto recayó en el parlamentario de Més per Mallorca, Vicens Vidal Matas.

Durante todos estos años, una de las máximas de Pueyo fue la de deberse a Aragón, no a Sumar ni, mucho menos, al PSOE. Por eso no dudó en romper la disciplina de voto cuando no estuvo de acuerdo con las políticas del Gobierno de coalición.

Así lo hizo, por ejemplo, en julio de 2025, cuando votó 'no' al real decreto energético del Gobierno, el conocido como decreto antiapagones, mientras el resto de Sumar lo hizo a favor.

"Suponía ponerse del lado de Goliat, quitarle la honda a David y favorecer a las eléctricas. Nos lo querían imponer a susto o muerte", justificó.

De hecho, Jorge Pueyo fue de una de las pocas voces discordantes a la izquierda de Pedro Sánchez, e incluso llegó a sugerir que el Presidente debía convocar elecciones si no era capaz de llevar al Congreso los presupuestos, ya que "aguantar por aguantar [...] no sirve de nada".

P.– Uno de los objetivos de Chunta han sido precisamente los jóvenes, donde han tenido un gran caladero de votos. ¿Tiende la sociología del país hacia los extremos?

R.– Yo no me considero de ningún extremo. Lo que pedimos son cosas que están en la ley, en el Estatuto de Autonomía. El único partido extremista es el machista de Vox, que quita puntos violeta, justifica la deshumanización del contrario y la violencia. Nosotros defendemos los derechos humanos y la igualdad. A eso no se le puede llamar extremismo.

P.– Sin embargo, Vox tiene más arraigo en las nuevas generaciones. ¿Cómo se salva esa contradicción?

R.– Es comprensible porque hay mucho descontento. Hay jóvenes muy jodidos que buscan respuestas fáciles. El otro día un camarero me atendía con una pulsera de España y el logo de Vox. Y yo pensé: 'Esta gente trabaja doce horas, llega a casa y en el móvil sólo le salen vídeos de Vox'. La frustración siempre lleva a soluciones fáciles. Por eso debemos recuperar a esa gente y decirles que quien defiende los intereses de su clase no es el señorito de Vox.

Jorge Pueyo en su primer día en el Congreso con la corbata de José Antonio Labordeta. EE

P.– Ha dejado su escaño en el Congreso con Sumar para liderar la CHA. ¿Qué errores de la izquierda nacional no puede repetir?

R.– Creo que nos hemos salvado de muchos errores. Siempre que no hemos estado de acuerdo con algo hemos roto la disciplina de voto. Es algo que no hemos visto ni en el PSOE ni en otros partidos de izquierdas. Eso lo ha valorado la gente. Por lo demás, siento que he hecho cinco másteres en Madrid. Vuelvo sabiendo cómo se negocia, con la satisfacción de un trabajo bien hecho y con la responsabilidad y el aprendizaje de haber entendido cómo se articulan las mayorías. Ahora, más que nunca, hace un partido aragonés fuerte que defienda los intereses de Aragón por encima de todo.

P.– Defiende una Hacienda foral y una agencia tributaria propia. ¿Ve una mayoría social y política dispuesta a dar un paso así?

R.– No sólo la vemos, sino que existe y está refrendada en el Estatuto de Autonomía, que forma parte del bloque de constitucionalidad, y en una ley orgánica aprobada por el Congreso. No pedimos nada nuevo: sólo aplicar el Estatuto de Autonomía, que en su día fue apoyado por PP y por el PSOE.

P.–También dice que el principal problema de Aragón es la vivienda, por lo que propone intervenir los alquileres. ¿Qué responde al pequeño propietario que teme verse perjudicado?

R.– Que esa medida va dirigida a quienes compran el 60% de los inmuebles al contado, sin hipoteca. El problema no es quien tiene un piso, sino los fondos de inversión que compran bloques enteros.

P.– ¿Cuáles diría que son las medidas prioritarias de la CHA en Aragón?

R.– Evitar la privatización de los servicios públicos de Azcón, que es un aprendiz de Ayuso o de Margaret Thatcher, como se declara él. Queremos que el dinero público se destine a lo público: educación, sanidad y vivienda. No queremos extractivismo en Aragón: producimos tres veces la energía que consumimos y los beneficios no se quedan aquí. Eso puede solucionarse con una empresa pública de energía, como en Islandia, Noruega o Escocia y también con una Hacienda foral que permita financiar lo que necesitamos. Tenemos las peores carreteras del Estado, los segundos profesores peor pagados… unas condiciones que no están a la altura de los aragoneses y de las aragonesas.