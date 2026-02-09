El tráfico de hachís y pastillas desencadena una tangana con más de diez reclusos implicados en la prisión Murcia I

El trapicheo de drogas ha desencadenado una grave pelea multitudinaria dentro de la cárcel de Sangonera la Verde. El presunto origen del conflicto es el tráfico de hachís, incluso de la medicación que se dispensa a algunos de los reclusos.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar –por fuentes de total solvencia- que la tangana se ha producido en el módulo 3: uno de los más conflictivos del Centro Penitenciario Murcia I que se ubica en Sangonera la Verde.

De hecho, en esta pelea múltiple había dos bandos golpeándose con mucha violencia y se han visto implicados más de una decena de reclusos sobre las seis de la tarde de este lunes.

Al menos, siete de los internos implicados han terminado en aislamiento, debido al incidente que han protagonizado alterando el régimen de convivencia. Incluso uno de los reos ha sido trasladado de urgencia a la enfermería del centro penitenciario porque sangraba abundantemente -a causa de las heridas y los golpes recibidos-.

La rápida intervención de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias ha sido clave para atajar este conflicto ten peligroso. También han colaborado otros internos para que la situación no derivase en incidentes mayores.

Desde Acaip-UGT han vuelto a reiterar "la urgente necesidad de incorporar personal, medios materiales y garantizar una formación continua a los funcionarios. No es de recibo tener que afrontar este tipo de situaciones sin medios".

"Igualmente, insistimos en la necesidad de modificar el reglamento penitenciario que hoy cumple 30 años, así como instar al Gobierno central para que de una vez por todas reconozca a los trabajadores de Instituciones Penitenciarias como agentes de la autoridad".