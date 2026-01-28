"Desde Barbate no ha cambiado nada": narcolanchas burlándose de la Guardia Civil y tres agentes tiroteados en el Guadalquivir

"Los cambios de tripulación en Sancti Petri, los hacen ya hasta sin gomitas [zodiacs]. Directamente se suben y bajan desde el pantalán del club náutico".

Es lo primero que le cuenta un agente de la Guardia Civil de la provincia de Cádiz, a EL ESPAÑOL. Lo que narra está en un vídeo en el que se ve un cambio de tripulación de una narcolancha, guarecida este fin de semana de la borrasca 'Ingrid' en el puerto de Sancti Petri (Chiclana de la Frontera).

Lo que denuncia el agente ya no es solo la absoluta impunidad, a plena luz del día, en la que permanece la semirrígida ilegal amarrada, sin que la Guardia Civil acuda en dos dias con sus noches.

Los narcos efectúan el cambio de tripulación de una narcolancha desde el pantalán del náutico de Sancti Petri (Chiclana).

Lo cierto es que lamenta todo eso, pero ya está acostumbrado.

Se indigna porque los narcos incluso hacen uso de las instalaciones deportivas de carácter público para efectuar el 'cambio de turno' para custodiar la embarcación mientras no navega: la han amarrado tan cerca del náutico que acceden a ella desde el mismo pantalán de atraque.

La imagen de estas embarcaciones se ha repetido este fin de semana en otros puntos de Andalucía como Trebujena.

Un poco más arriba del Guadalquivir, pasada Isla Mínima, un operativo de la Guardia Civil trató de darles caza por tierra y aire. Por mar no se pudo. Ni allí ni en otros lugares del litoral andaluz por falta de medios.

Lo de Trebujena culminó con una persecución en la que tres agentes del GAR resultaron heridos, pues los narcotraficantes abrieron fuego.

También se han guarecido narcoembarcaciones rápidas en Conil de la Frontera y Barbate (Cádiz), en Pulpí (Almería) o La Caleta de Vélez (Málaga). Con impunidad.

La AUGC ha denunciado que el pasado fin de semana se produjo ese tiroteo durante esa operación, donde el Grupo de Acción Rápida estuvo apoyado por algunos integrantes de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y el helicóptero de Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Las embarcaciones del narco, seis en total y dotadas de cuatro motores, emprendieron una huida al ver aparecer a los agentes mientras les disparaban. El vídeo de la persecución fue grabado por los propios narcotraficantes.

Persecución de narcolanchas por parte de la Guardia Civil en Trebujena (Cádiz).

Aunque detuvieron a cuatro personas y decomisaron 2 narcolanchas, la violencia ha escalado de tal modo que los narcos responden con fuego e hirieron a tres agentes.

La AUGC advierte que "mientras el narco va armado hasta los dientes, el Gobierno mira hacia otro lado y sigue negando lo evidente: trabajamos bajo amenaza real y permanente".

"Medios nulos. No tenemos medios. ¿Marítimos? Ninguno. Embarcaciones averiadas y servicios marítimos cero. No hay un plan de choque, no existe un protocolo, no hay nada", aseveran fuentes de la AUGC a EL ESPAÑOL.

Por no haber, aseveran, "no hay ni previsión de adelantarse cuando se sabe que hay temporal, porque sabemos que se agrupan en determinados sitios".

El 'estaqueo' [el suministro de gasolina para estas embarcaciones], en los últimos tiempos, aseguran, está un poco más controlado, "pero las narcolanchas se han ido de madre".

Ahora, con los temporales, se las ve agrupadas. "Pero son las mismas, todas, que circulan por el litoral gaditano cuando no hay mal tiempo sin ningún tipo de restricción".

Las mismas fuentes precisan que hace un mes "en Sancti Petri, y con otro temporal, incluso montaron una tienda de campaña en la narcolancha y no se pudo hacer nada porque no hay embarcaciones. Y estaban a 50 metros".

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian que, en el día a día "no tenemos medios. Lo que se ve muy espectacular es cuando viene el Grupo de Acción Rápida, que son muy profesionales".

El matiz es que "el GAR viene, trabaja dos o tres meses y se marcha. Esto es una vergüenza y un despropósito".

Así, "pica mucho cuando se ven narcolanchas por Sevilla, hasta isla de La Cartuja, donde está el mando [de la Guardia Civil en Andalucía]. Y entonces se mandan las patrulleras allí y Cádiz se queda sin servicio marítimo".

"Muy puntual"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández Peñalver, sostuvo hace unos días que el refugio de las narcolanchas en la costa andaluza por los temporales es "muy puntual".

También ha subrayado que "si se ha producido habrá sido en una sola ocasión, de manera ocasional, puntual y de duración muy corta en el tiempo, porque de forma inmediata la Guardia Civil está custodiando y está preservando que no se den esas situaciones".

Seis narcolanchas, el domimgo por la mañana en el río Guadalquivir a su paso por Trebujena (Cádiz). E.E.

Lo cierto es que a Barbate (Cádiz), también han vuelto las narcolanchas, y no es la primera vez desde la tragedia. Tampoco la impunidad y la violencia, con armas de fuego, que utilizan los narcodelincuentes contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La localidad hace casi dos años fue el trágico escenario del asesinato de los agentes David Pérez Carracedo y Miguel Ángel González Jiménez, quienes murieron arrollados por una de las narcolanchas que se encontraban cobijadas en su puerto.

A Barbate vuelven cada vez que hay temporal, como por ejemplo, al paso de 'Claudia' el pasado mes de noviembre.

Por eso durante todo este fin de semana, como en otras localidades costeras andaluzas, las narcolanchas han buscado cobijo en su puerto.

Según fuentes consultadas de la AUGC en Cádiz, "en el temporal de hace dos o tres semanas a Barbate sí acudió la patrullera de la Guardia Civil, pero en este no ha venido nadie".

Una narcolancha, el pasado viernes en el puerto de Barbate (Cádiz)

Las embarcaciones llegaron el viernes y abandonaron el puerto el lunes por la mañana, aprovechando la breve calma chica tras el paso de 'Ingrid' y la inminente llegada de la borrasca 'Joseph'.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, sostiene a EL ESPAÑOL que en este tiempo "aquí no ha cambiado nada por parte del gobierno".

La situación, de hecho, incluso se ha extendido a otras localidades del litoral andaluz, como la Caleta de Vélez (Málaga), donde en un vídeo difundido el 27 de enero por el sindicato Jucil se ve a la tripulación de una narcolancha saludando a los agentes de manera burlona.

Narcolancha en la Caleta de Vélez (Málaga) con su tripulación saludando burlonamente.

Del Guadalquivir al Cabo de Gata

Los narcos también han buscado cobijo por el temporal en Pulpí (Almería), donde su alcalde, Juan Pedro García, ha denunciado la situación y advierte que tras comunicarla a la Guardia Civil, le respondieron que "no había medios".

Hoy martes, el primer edil de esta localidad ha mantenido un encuentro con el subdelegado del Gobierno en Almería. "Nos ha dicho que van a seguir trabajando por la seguridad, pero de forma genérica, aunque le hemos pedido a que se comprometa a que crezca la plantilla de la Guardia Civil", ha declarado.

Por su parte, la asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha contabilizado en la zona del Cabo de Gata hasta 14 narcolanchas durante este fin de semana y ayer lunes.

Con temporal no sale

El alcalde de Barbate sostiene que la embarcación de Seguridad Marítima de la Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz "no la sacan si hay temporal".

La situación climatológica de este fin de semana, y la presencia de narcolanchas en Barbate ha sido muy similar a la ocurrida el 9 de febrero de 2024.

Entonces, y debido al mal tiempo y a la imposibilidad de que una patrullera acudiera, se decidió que, ya de noche, actuase la Guardia Civil. Se dio orden de que varios agentes actuaran a bordo de una zodiac contra la media docena de narcolanchas cobijadas en el puerto de Barbate. Una de ellas les pasó por encima.

Miguel Molina subraya a este periódico que el puerto de la localidad gaditana "es puerto refugio categoría 4. Aquí vienen todos a refugiarse por lo mismo, y si no hay vigilancia, lo tienen fácil".

Así las cosas, "no hay patrullera en el puerto ni se la espera", por lo que "seguimos con un puerto sin seguridad marítima".

El edil subraya que en las Juntas de Seguridad ha puesto en varias ocasiones sobre la mesa la necesidad de una patrullera de la Guardia Civil en Barbate "como puerto base".

El fenómeno que discurre parejo al de las narcolanchas es el del 'petaqueo', con el que otros miembros de la organización suministran combustible a las embarcaciones.

Dos petaqueros, este 30 de diciembre, haciendo caso omiso a un agente que les insta a que vayan a tierra. E.E.

El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, también ha denunciado que, dentro de la impunidad, a "chavales jóvenes" los están "enganchando" para que transporten la gasolina y se introduzcan en el 'petaqueo'.

Las narcolanchas fueron prohibidas en España en octubre de 2018. Así, el mero hecho de poseer o usar una de estas semirígidas de alta velocidad ya puede implicar los delitos de contrabando.

De entrada, supone el decomiso de la misma y fuertes multas. Todo ello sin contar con la reincidencia u antecedentes penales de la tripulación.

Si hubiera, además, droga en la embarcación, se le sumarían además delitos que acarrean penas de prisión por narcotráfico.