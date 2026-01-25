Gerard Vázquez, ingeniero, sobre la jubilación de su padre: "Es una vergüenza, este país no tiene arreglo"

La jubilación es uno de los momentos más esperados para aquellos que llevan dedicando toda una vida al trabajo. Sin embargo, cuando llega la hora no todos se ven recompensados de manera justa. En este país, el sistema castiga con un recorte en sus pensiones a aquellas personas, que tras haber trabajado toda la vida, se ven obligados a jubilarse de manera anticipada por la pérdida de su empleo.

Este es el caso del padre de Gerard Vázquez, José Luis. A través de su perfil de LinkedIn ha mostrado su indignación con una publicación en la que cuenta la situación de su padre. José Luis, de 61 años, se ha visto obligado a acogerse a la jubilación anticipada tras 43 años cotizados, lo que ha supuesto una reducción del 26% en su pensión.

"De por vida, un 26% menos cada mes hasta el final de sus días. Después de 43 años, cotizando más de lo que exige la ley (38 años). ¿Sabéis lo que es un 26% menos al mes, hoy en día? Estamos hablando de casi un sueldo completo que pierde para siempre. Una parte suya que se ha ganado y merece", escribió su hijo.

El padre, aunque no cuenta con estudios universitarios, durante su vida laboral ha podido desempeñar cargos de gran responsabilidad como: Director Regional de Caprabo, Director de Leroy Merlin y Regional Manager Prenatal, Sita Murt, Party Fiesta, entre otros.

"Ha llevado equipos de hasta 300 personas, ha abierto tiendas, cerrado otras, navegado crisis, superado objetivos, formado a cientos de empleados y ha pagado religiosamente sus impuestos durante más de 4 décadas. Y ahora España le dice: 'Gracias por nada'", cuenta molesto su hijo.

En agosto de 2024, la empresa para la que trabajaba cerró por un concurso de acreedores, dando como resultado un ERE en el que fue incluido junto al resto de sus compañeros. Ahora, con 61 años, es "invisible" para el mercado laboral español. Tras haber estado un año buscando trabajo ha preferido asumir la pérdida antes que seguir gastando sus ahorros, explica Gerard.

"No sé si este post servirá de algo, pero al menos espero que llegue a mucha gente para que vean lo que pasa. Lo que les puede pasar. Es una vergüenza, este país no tiene arreglo". Asimismo, muestra su queja con respecto a otros colectivos que con menos años cotizados cuentan con jubilaciones anticipadas sin penalización, mientras que trabajadores como su padre, tras haber dedicado toda la vida al país, "se ven castigados por un sistema que los abandona cuando más los necesitan".