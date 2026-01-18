Yogurinha, la drag queen "proetarra" que "humilla" a los agentes con una canción: "Te vigilo, juegas con fuego"

Hace escasos días, Bilbao (Vizcaya) acogió un acontecimiento que, al menos en apariencia, rebosaba felicidad y algarabía. Múltiples familias acudieron de la mano de sus hijos. Música acompañada de palmadas y gritos pintaban el ambiente. Pero no fue un simple acto.

El pasado 12 de enero, los payasos "proetarras" Pirritx, Porrotx y Marimotots se congregaron para solicitar, una vez más, la excarcelación de los presos etarras. Y no estuvieron solos. A este trío de supuestos humoristas les acompañó la drag queen "proetarra" Yogurinha Borova. Días después, sacó una canción donde "se burla" de la Guardia Civil.

A la izquierda, los payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots sostienen una bandera de Extxera, en castellano "a casa", en alusión a la excarcelación de los etarra; a la izquierda, la drag queen Yogurinha Borova. Covite

"El payaso proetarra Porrotx y la drag queen Yogurinha Borova fueron los encargados del adoctrinamiento infantil y de difundir entre los más jóvenes las reivindicaciones a favor de la excarcelación de los etarras", denunció el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) en su cuenta de X.

Covite señaló que "hubo actos dirigidos específicamente al público infantil": "No vaya a ser que los más pequeños crezcan sin interiorizar que los asesinos de ETA fueron héroes y que hoy son presentados como presos políticos".

El 'alter ego'

Quien da vida a Yogurinha Borova es Eduardo Gaviña Marañón, un actor y activista de 56 años nacido en Llodio (Álava). Comenzó su andadura en los escenarios con un espectáculo llamado Las Spice Gays, en alusión a las Spice Girls. Ha desarrollado parte de su carrera en bares y otras salas de espectáculos.

También ha sacado tres discos. En 2017, puso en marcha un crowdfundig con el fin de recaudar fondos y producir un documental que ponía de manifiesto la "búsqueda de la feminidad a través de entrevistas a su familia, amigas y colegas, travestis, mujeres transexuales, personas no-género".

Gaviña se trasladó a Bilbao, "donde descubrió el mundo de la noche y el travestismo. Aquí adquirió su nombre artístico Yogurinha Borova y poco a poco fue dando forma al alter ego que siempre existió en Edu. A través de Yogurinha Edu juega con su feminidad y se acerca a las mujeres, que tanto admira", recoge la web del micromecenazgo. Se define como "cantante, travesti, fotógrafo y DJ".

"Burla" de la Guardia Civil

"Enfrente de mi casa vive Enrique, un hermoso guardia civil nacido en Sevilla. Me sé de memoria sus horarios, su ancha espalda, sus brazos, su cara y su culo. Le miro por la ventana cada vez que se va a trabajar. Su seriedad me pone a cien".

Estas son algunas de las frases pronunciadas por la drag queen en su canción, que ha causado gran revuelo. "YOGURINHA BOROVA, la drag queen proetarra. Lo mismo sale en actos de adoctrinamiento de niños, como hace un SINGLE humillando a los agentes de la Guardia Civil. Muchos os reiréis, pero esto tiene una connotación, viniendo de ETA: Sé dónde vives... Te tenemos vigilado. ¡TREMENDO!", publica en su cuenta de X la asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil.

Fragmento del vídeo de la drag queen. E. E.

Además, avanzado el vídeo, la drag queen recrea una situación en la que recibe una carta de la Audiencia Nacional: "He recibido una carta de la Audiencia Nacional, 2 años de cárcel y 10.000 euros de multa por vigilar a Enrique! Me acusan de "mirada terrorista".

"Pervirtiendo" la infancia

Desde Jucil denuncian a EL ESPAÑOL que no van a permitir que se "blanquee la historia de ETA. No vamos a permitir que se borre el dolor de las víctimas con carreras de montaña en Lesaka o actos festivos en Bilbao ni en ningún otro lugar del territorio nacional. Recordar es un deber moral".

Siguiendo en esta línea, también se indignan por el acto de los payasos con los menores presentes: "Es tremendamente grave y alarmante lo que se está haciendo con la infancia, cómo se la está pervirtiendo. Utilizar a niños en actos donde payasos y espectáculos infantiles piden la libertad de asesinos no es solo una falta de ética, es adoctrinamiento puro. Están intentando que las nuevas generaciones crezcan viendo a los verdugos como héroes o 'presos políticos'. Es absolutamente inadmisible que el relato de la sangre se disfrace de fiesta infantil".

Manifestación en Bilbao

Miles de personas, unas 30.000, según la Policía Municipal de Bilbao, exigieron la semana pasada poner "punto final" a "la vulneración" de los derechos de los presos de ETA en una manifestación que ha recorrido las calles de la ciudad bajo el lema "Ezin da gehiago luzatu" (no puede prolongarse más), recoge Efe.

La habitual marcha que la red de apoyo a los derechos de los presos de ETA Sare convoca a principios de cada año para reclamar el fin de "las excepcionalidades" que, según denuncia, se continúan aplicando a los presos de ETA se ha desarrollado bajo una persistente lluvia y entre gritos de "euskal presoak, etxera" (los presos vascos, a casa).

Manifestación convocada por Sare en favor de los derechos de los presos de ETA, a 10 de enero de 2026, en Bilbao, Vizcaya. Europa Press

Durante el recorrido, el representante de Sare Joseba Azkarraga indicó que "cuando decenas de miles de ciudadanos un año tras otro salen a la calle reivindicando derechos para los presos vascos es porque se están vulnerando esos derechos".

Ante ello, ha abogado por el diseño de un marco final de "resolución del conflicto" que pase por "el fin de las medidas de excepcionalidad" y "la salida de todos los presos a través de la aplicación de una normativa penitenciaria ordinaria", así por "un tratamiento respetuoso con las víctimas de todas las violencias".