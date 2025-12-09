El festival de música techno Elrow Murcia se salda con 100 denuncias por robo: "Gaseaban a las víctimas con gas pimienta"

Había dos escenarios para disfrutar de diez horas de música con algunos de los mejores DJ's del momento. Más de 20.000 personas se compraron una entrada para asistir al gran estreno del Festival Elrow XXL en Murcia, cuyos fundadores son conocidos por el mítico Monegros Desert Festival, pero en el recinto del Espacio Norte también se dio cita un grupo criminal especializado en robos -empleando el gas pimienta-.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva -a través de fuentes de la Policía Nacional- que este festival de música electrónica se ha saldado con un reguero de denuncias por robo, presentadas por los asistentes a Elrow, procedentes de varios puntos de la geografía nacional: "Hay más de 100 denuncias formuladas por vecinos de Alicante, Albacete, Almería, Granada y de varios municipios de la Región de Murcia".

De hecho, la Brigada de Policía Judicial ha abierto "una investigación" bastante compleja, ya que muchas de estas denuncias también se están presentando en cuarteles de la Guardia Civil de Andalucía o Castilla-La Mancha. Este festival estaba señalado en rojo en el calendario porque se iban a dar cita auténticos magos de la mesa de mezclas, como la DJ Fatima Hajji; Reinier Zonneveld, Paco Osuna, Marco Faraone...

Todo ello, en dos escenarios espectaculares. Uno estaba bautizado como Psychrowdelic Trip, cuyo universo de flores y luces transportaba a los asistentes a la psicodelia de los años sesenta. Y el segundo, Horroween, caracterizado por su ambientación terrorífica. Pero la organización no contaba con los 'figurantes': un grupo de delincuentes experimentados que compraron su entrada para este festival techno y que se infiltró entre el público para desplumarlo.

"Algunos robos se han realizado mediante el método del descuido, pero en otros casos se puso en riesgo la integridad física de los afectados porque se utilizó gas pimienta", tal y como detallan fuentes de la Policía Nacional a este diario.

El Festival Elrow XXL generó "un efecto llamada" para los ladrones, según explica otra fuente policial, a la vista de que en los días previos a su celebración, los medios de comunicación se hicieron eco de que se había colgado el cartel de sold out: más de 20.000 entradas vendidas, para llenar el Espacio Norte de Murcia, cerca del Centro Comercial Nueva Condomina donde hubo aglomeraciones de gente y colas antes de la apertura de puertas a las dos de la tarde del sábado 29 de noviembre.

Este panorama era poco menos que un caramelo para los delincuentes. "Los ladrones se ponían detrás de las víctimas en la cola y con un cúter le rajaban la mochila a su objetivo, mientras que un compinche ponía debajo una bolsa para que todo el botín cayera dentro". De esta forma, robaban carteras con dinero fresco, móviles, cargadores...

También robaban al descuido, metiendo la mano en bolsillo ajeno, aprovechando los grupos de personas que se generaban en los escenarios frente al DJ de turno. Conforme el subidón del techno -o de las sustancias- se iba apoderando de los asistentes, el modus operandi dio un giro más brusco porque se empezó a usar gas pimienta: un compuesto químico que irrita los ojos, provoca lágrimas, causa dolor, incluso ceguera temporal.

De hecho, este aerosol a veces lo utilizan las Fuerzas de Seguridad o las policías autonómicas, como Mossos d'Esquadra, para reducir a algún delincuente en situaciones violentas. También se comercializa como método de defensa personal para evitar robos o agresiones sexuales. Pero aquel sábado se usó como arma de los amigos de lo ajeno.

"En unas ocasiones, gaseaban a las víctimas con gas pimienta en la cara, y otras veces, pasaban cerca de un grupo de chicos y pulsaban el aerosol para generar una nube picante. Eso provocaba que la gente se distrajera porque le picaban los ojos". Ese momento de desorientación, era aprovechado para meter las manos en los bolsillos buscando el móvil, para rajar con el cúter mochilas o bolsas, para robar riñoneras, arrancar cadenas de bisutería...

Ladrones de Madrid

La sala del 091 recibió llamadas de víctimas ese mismo sábado, de forma que la Policía Nacional reaccionó con rapidez y con éxito. Prueba de ello es que se arrestó a -al menos- seis ladrones. "La investigación de la Brigada de Policía Judicial todavía está abierta, se está tratando de relacionar a unos detenidos con otros, para demostrar que se trataba de un grupo que actuaba de forma organizada", tal y como explican fuentes policiales.

Podría tratarse de una banda itinerante con miembros en Castilla - La Mancha y Madrid. De momento, se está analizando el historial de cada uno de los detenidos y no se descarta que se produzcan más detenciones. "Algunos de los objetos robados han sido recuperados". La resaca policial del Festival Elrow XXL aún no ha terminado.